¥ì¥Ð¥ì¥¸¡¼¥º¡¢¡Ö¥ì¥Ð¥¸¥ç¥Ö¡×¤Ç»Ü¹©´ÉÍýµ»»Î¤ÎÅ¾¿¦»Ù±ç¤ò³«»Ï
¥ì¥Ð¥ì¥¸¡¼¥º¤Ï1·î8Æü¡¢¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥«¡¼¸þ¤±¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥ì¥Ð¥¸¥ç¥Ö¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë»Ü¹©´ÉÍýµ»»Î¤ÎÅ¾¿¦»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£·úÀß¶È³¦¤Ç¿¼¹ï²½¤¹¤ë¿ÍºàÉÔÂ¤äµ»½Ñ¾µ·Ñ¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÁÀ¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ûµ»½Ñ¾µ·Ñ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ü¹©´ÉÍý
Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·úÀß¶È³¦¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÏ·µà²½ÂÐºö¤äºÆ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤ê¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»Ü¹©´ÉÍýµ»»Î¤Î¹âÎð²½¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·úÀß¶È½¢¶È¼Ô¤Î¤¦¤Á55ºÐ°Ê¾å¤¬Ìó36.7%¤òÀê¤á¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢29ºÐ°Ê²¼¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤ÏÌó11.7%¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Êµ»½Ñ¼Ô¤¬°úÂà´ü¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÆþ¿¦¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢µ»½Ñ¾µ·Ñ¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÈ¿±Ç¤·¡¢·úÃÛ»Ü¹©´ÉÍýµ»½Ñ¼Ô¤ÎÍ¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤Ï8.56ÇÜ¤ÈÁ´¿¦¼ï¤ÎÊ¿¶Ñ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯4·î¤Ë¤Ï»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤Î¾å¸Âµ¬À©¤¬·úÀß¶È¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¶ÈÌ³Ê¬Ã´¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¿Ê¤à¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤â²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥ì¥Ð¥¸¥ç¥Ö¤¬º£²ó³«»Ï¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢·úÀß¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿µá¿Í¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¡£·Ð¸³¤äÊÝÍ»ñ³Ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÀìÌçÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ä¹´üÅª¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¿¦¾ì¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤ÎÌÌÃÌÅöÆü¤ËÊ£¿ô¤Îµá¿Í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤µ¤â½Å»ë¤¹¤ë¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¸þ¤±¤ÎÅ¾¿¦»Ù±ç¤Ç¤ÏÅÐÏ¿¤«¤éºÇÃ»1½µ´Ö¤ÇÆâÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ê¡¢¿×Â®¤ÊÅ¾¿¦³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ì¥Ð¥¸¥ç¥Ö¡×¤Î»Ü¹©´ÉÍýµ»»Î¸þ¤±»Ù±ç¤ÎÆÃÄ§
¤Þ¤¿¡¢·úÀß¶È¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤Î¾å¸Âµ¬À©¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë2024Ç¯ÌäÂê¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¡¢»Ä¶Èºï¸º¤äÂÎÀ©¶¯²½¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë´ë¶È¤Îµá¿Í¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤ê°·¤¤¡¢µá¿¦¼Ô¡¦´ë¶ÈÁÐÊý¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£
¥ì¥Ð¥¸¥ç¥Ö¤Ï2025Ç¯2·î¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥«¡¼ÎÎ°è¡¢ÆÃ¤Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¿¦¤òÃæ¿´¤ËÅ¾¿¦»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Î»Ü¹©´ÉÍýµ»»Î¤Ø¤Î»Ù±ç³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢·úÀß¶È³¦¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
