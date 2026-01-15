タレントの有吉弘行が15日、都内で監督を務める映画「有吉の壁 劇場版アドリブ大河『面白城の18人』」の上映前夜祭イベントに登壇した。今作は日本テレビバラエティー「有吉の壁」の、武将になりきった芸人たちにムチャブリをする人気企画「アドリブ大河」が映画化されたもの。完成度に満足しつつも「残念ながら『国宝』は超えることはちょっと難しい」とボケると、ともに登壇した芸人たちから総ツッコミを受けて会場を盛り上げた。

壇上でも番組さながらのにぎやかな展開が続き、有吉が蛙亭・イワクラに対してオズワルド・伊藤俊介との破局をイジる場面も。イワクラは「日々、寝る前に思い出してます」と返して笑いを誘った。有吉から最後のあいさつを指名されたとにかく明るい安村は、流行語大賞にもなった高市早苗首相の「働いて」発言をなぞらえるように「われわれ一生懸命頑張ってまいります。これからもボケてボケてボケてまいります」と締めくくった。

今作は3週間限定の公開。男女即興ユニットで生まれたぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃとガクテンソク・奥田修二による映画「京佳お嬢様と奥田執事〜京佳お嬢様パリへ行く〜」も同時上映される。