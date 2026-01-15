¡Ú¾×·â¡Û¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¤«¤È»×¤¤¤¤äÎø°¦ÈÖÁÈ¡©»¦¤·²°¤¿¤Á¤Î¼óÎØ¤ò³°¤¹Í£°ì¤Î¾ò·ï¤¬¥·¥å¡¼¥ë¤¹¤®¤ë¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
ÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤È¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÉô²°¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃË½÷6¿Í¡£¼ó¤Ë¤ÏÉÔ²º¤Ê¼óÎØ¤¬¤¬¤Ã¤Á¤ê¤È¤Ï¤á¤é¤ì¡¢³°¤ì¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£½¸¤á¤é¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ»¦¤·²°¡£ºÇ°¤Î¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¤¬»Ï¤Þ¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢Ëë¤ò³«¤±¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥é¥Ö¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¡×¡½¡½»¦¤·²°¤¿¤Á¤¬Ì¿¤ò¤«¤±¤Æ¤È¤¤á¤¯Îø¤ò¤¹¤ë¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¢£Îø°¦·Ð¸³¥¼¥í¤Î»¦¤·²°¤¿¤Á¤¬Ä©¤à¡ÖÃÏ¹ö¤Î¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¡×
À¸¤¤Æ³°¤Ë½Ð¤ëÊýË¡¤Ï¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¡£Ç½ÌÌ¤ò¤Ä¤±¤¿±¿±Ä¤¬¹ð¤²¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ë¡¢Åö½é¤Ï¡Ö´ÊÃ±¤À¡×¤ÈÉî¤ë¼Ô¤â¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½¸¤á¤é¤ì¤¿»¦¤·²°¤¿¤Á¤Ï¡¢Îø°¦·Ð¸³¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤½é¿´¼Ô¤Ð¤«¤ê¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¿Í¿ôÅª¤ËBL¤¢¤ê¤Ê¤Î¤¬¶È¤¬¿¼¤¤¡×¡ÖÁ´°÷À¸´Ô¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤éÉ¬¤ºBL¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤ó¡×¤È¡¢±¿±Ä¤Î¼ñÌ£¤ò´¶¤¸¤ëÀßÄê¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¡Ø¥é¥Ö¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¡Ù¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¡²è²È¤ÎËÏÀ÷À¶(@sumizomesei)¤µ¤ó¤À¡£Åö½é¤ÏÂ©È´¤¤Î¥×¥ÁÌ¡²è¤È¤·¤ÆSNS¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¤ÊÏÃ¤Ï¡ª¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¶È³¦¶þ»Ø¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦62ºÐ¡×¤Î¥ª¥¸¥µ¥Þ¤Ê¤É¡¢ÊÊ¤Î¶¯¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Îø¤Î¹ÔÊý¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ºî¼Ô¤¬¸ì¤ë¡Ö¤¢¤¤é¤«¤Ê¥Í¥¿Ì¡²è¡×¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÍ·¤Ó¿´
ËÏÀ÷À¶¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤òåÌÌ©¤Ëºî¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¬ºÇ¤â³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼½Å»ë¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¯¤È¤¤Ï¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ËÍ·¤Ó¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡È¤¢¤¤é¤«¤Ê¥Í¥¿Ì¡²è¡É¤Ç¤Ïµ¤³Ú¤Ëºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¡×¤È¡¢ÁÏºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡£¤É¤ó¤ÊÀßÄê¤Ç¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÌµÍý¤Ê¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ËÜºî¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¡²è¤Î¤è¤µ¤Ê¤Î¤À¡£
Â³ÊÔ¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤ËÂÐ¤·¡¢ËÏÀ÷À¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â³¤¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹Í¤¨¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤¤²óÅú¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£»þ´Ö¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¤Þ¤¿ÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¾ÜºÙ¤Ê¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆËÜÊÔ¤òºÆÆÉ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Û¤«¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¤ª¤â¤·¤í¤µ¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¤³¤ß¤¢¤²¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§ËÏÀ÷À¶(@sumizomesei)
