¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×70ºÐÃËÀ¤ÎÇ¯¶â¤Î¥ê¥¢¥ë
¶âÍ»Ä£¤ÎÊó¹ð½ñ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤Î¿´ÇÛ»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È½ÐÀ¤¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸½Ìò»þÂå¤Ë¸å²ù¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢´ä¼ê¸©ºß½»70ºÐÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¤Î¤ß
µï½»ÃÏ¡§´ä¼ê¸©
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§ÉÔÌÀ
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§400Ëü±ß
¸½ºß¤Î»ñ»º¡§ÍÂÃù¶â1000Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º0±ß
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§¹ñÌ±Ç¯¶â300¥«·î¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â300¥«·î
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§8Ëü6000±ß
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÇ¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó¡Ö5Ëü±ß¡×¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¡ÖÂ¤ê¤Ê¤¤·î¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶âÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀá¿å¤òÆÃ¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤¡£¤Û¤Ü¥·¥ã¥ï¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¡×ÀáÌó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£¤ÎÀ¸³è¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ý¤Á²È¤Ê¤Î¤Ç²ÈÄÂ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¿©Èñ¤äÌôÂå¤Ê¤É¤¬Ëè·î·ë¹½¤«¤«¤ë¡£¤ª¶â¤òÂçÀÚ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
°ìÊý¤Ç¡ÖÇ¯¶â¼õµëÆü¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¹¬¤»¤À¤È´¶¤¸¤ë¡£»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±³Ú¤·¤¯À¸³è¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èº£¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
