800Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÎÅìÍÎ¤Î¥ß¥¤¥é¤Ï¤Ê¤¼¹á¤ê¤òÊÝ¤ÁÉå¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
¥ß¥¤¥é¤Ï¥¨¥¸¥×¥È¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸ÅÂåÃæ¹ñ¿Í¤â¿å¶ä¡¢¼ëº½¡¢¤½¤·¤Æ³¤¾å¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¹áÎÁ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Ë§¹á¤òÊÝ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÉå¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°äÂÎ¤òÊÝÂ¸¤¹¤ëµ»½Ñ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¿·²Ú¼Ò¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¹Í¸Å³Ø¸¦µæ¼Ô¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¸ÅÂåDNAµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤ÆÄ¹¹¾²¼Î®¤ÎÆîÁ×»þÂå¡Ê1127-1279Ç¯¡Ë¤Î¸ÅÂå¿Í¤Î°äÂÎ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤È¼ÀÉÂ´¶¼õÀ¤ò¸¦µæ¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡¢¶öÁ³¤Ë¤â¡ÖÅìÍÎ¤Î¥ß¥¤¥é¡×ºîÀ®¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿ËÉÉå¹áÎÁ¤ÎÀ½Ë¡¤ò²òÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÁí¹ç¸¦µæÀ®²Ì13ÆüÉÕ¤Î¡Ö°äÅÁ³Ø¡¦¥²¥Î¥ß¥¯¥¹¡ÊJournalofGeneticsandGenomics¡Ë¡×»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
»þ¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤³¤È2018Ç¯¡¢¾ï½£»Ô¹Í¸Å¸¦µæ½ê¤¬¹¾ÁÉ¾Ê¾ï½£»Ô¼þÅä¶¶ÃÏ¶è¤Ç¹Ô¤Ã¤¿È¯·¡Ä´ºº¤Ç¡¢800Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÎÆîÁ×»þÂå¤Î¸ÅÂå¿Í¤Î°äÂÎ¤¬½ÐÅÚ¤·¤¿¡£¹Í¸Å³Ø¼Ô¤¿¤Á¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¸ÅÂå¿Í¤Î°äÂÎ¤¬³°´Ñ¤¬ÎÉ¹¥¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ç¾¤äÆâÂ¡¤â´°Á´¤Ê¾õÂÖ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÐÅÚÄ¾¸å¤«¤éÈó¾ï¤ËÇ»¸ü¤ÊË§¹á¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£
ÆîÁ×»þÂå¤Î¸ÅÂå¿Í¤Î°äÂÎ¤¬800Ç¯°Ê¾å¤¿¤Ã¤Æ¤âÉå¤é¤º¹á¤ê¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡©¤³¤ÎÆæ¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÉüÃ¶Âç³Ø¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏÁ´¿ÈCT¥¹¥¥ã¥ó¡¢·ÏÅý²òË¶¡¢¸ÅÂåDNA¸¦µæ¡¢°ÂÄêÆ±°ÌÂÎ¸¦µæ¡¢ËÉÉå½èÍýºàÎÁ¤Î¸¡½Ð¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤ÊÁí¹ç¸¦µæ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
ÉüÃ¶Âç³Ø¿ÍÎà·Á¼Á³Ø¸¦µæ±¡¤ÎÇî»Î¸¦µæ°÷¡¦²¦Ë®É§¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Ð¥ó¥¤¥¨¥ó¡Ë»á¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¿å¶ä¤È¼ëº½¤¬Þ±Ä²¤Î·Á¤ÇÄ¾ÀÜ¾ï½£¤Î¸ÅÂå¿Í¤Î°äÂÎ¤ÎÄ²´É¤ËÃíÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£ÆîÁ×»þÂå¤Î¸ÅÂå¿Í¤Î°äÂÎ¤¬´°Á´¤Ê¾õÂÖ¤ÇÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Åì¥¢¥¸¥¢ÃÏ°èÆÃÍ¤ÎËÉÉå½èÍýµ»½Ñ¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¿å¶ä¤È¼ëº½¤ÏÍÎ¤ÎÅìÀ¾¤òÌä¤ï¤º°äÂÎ¤ÎËÉÉå½èÍýºÞ¤ä¸ÇÄêºÞ¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»ÈÍÑÊýË¡¤ÏÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡£ÃæÀ¤¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î°ìÉô¤Î¥¨¥ê¡¼¥ÈÁØ¤Î¥ß¥¤¥é¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¡¢ÆâÂ¡¤òÅ¦½Ð¤·¤¿¸å¡¢¶õÆ¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂÎ¹Ð¤Ë¿å¶ä¤òÃíÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾ï½£¤Î¸ÅÂå¿Í¤Î°äÂÎ¤Î¾ì¹ç¤Ï¿å¶ä¤òÄ¾ÀÜÄ²´É¤ËÃíÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼ëº½¤Î»ÈÍÑÊýË¡¤â¥¨¥¸¥×¥È¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥ß¥¤¥é¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢ÈéÉæÉ½ÌÌ¤ËÅÉÉÛ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä²´É¤ÎËöÃ¼ÉôÊ¬¤ËÃíÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÉüÃ¶Âç³Ø¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï²ÚÅìÍý¹©Âç³Ø²½¹©³Ø±¡¤Î¸ÕÀÅ¡Ê¥Õ¡¼¡¦¥¸¥ó¡Ë¶µ¼ø¥Á¡¼¥à¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¸ÅÂå¿Í¤Î°äÂÎ¤ÎÂ¡´ï¤òºÆ¿åÏÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±ÕÂÎ¥µ¥ó¥×¥ë¤ÈÂçµ¤¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£ºÆ¿åÏÂ¸å¤ËÃê½Ð¤µ¤ì¤¿±ÕÂÎ¥µ¥ó¥×¥ë¤ÏÌµ¿§Æ©ÌÀ¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÇ»¸ü¤ÊË§¹á¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾ï½£¤Î¸ÅÂå¿Í¤Î°äÂÎ¤ÎÂÎÆâ¼çÍ×À®Ê¬¤Ï¡¢ÎµÞ·¹á¡¢ÎµÇ¾¹á¡¢Ë×Ìô¤Ê¤É¤Î¹áÎÁÀ®Ê¬¤Ë²Ã¤¨¡¢¾¯ÎÌ¤ÎÆý¹á¤äÄÀ¹á¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÉüÃ¶Âç³Ø²Ê³Øµ»½Ñ¹Í¸Å³Ø¸¦µæ±¡¤ÎÊ¸¾¯¶ª¡Ê¥¦¥§¥ó¡¦¥·¥ã¥ª¥Á¥ó¡Ë½Ú¶µ¼ø¤Ï¡¢¡ÖËÉÉå¹áÎÁ¤ÎÇÛ¹çÈæÎ¨¤Ï¤Þ¤ÀÀµ³Î¤ËÂ¬Äê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥ß¥¤¥éºîÀ®µ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¿ÀÈë¤Î¥Ù¡¼¥ë¤òÇí¤®¼è¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆîÁ×»þÂå¤Ë¾ï½£¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿ÍµÊ¡¤ÊÍÎÏ¼Ô¤Ï¡¢»à¸å¤Ë¹áÎÁ¤òÍÑ¤¤¤¿ËÉÉå½èÍý¤È¤¤¤¦ìÔÂô¤ÊÂÔ¶ø¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆîÁ×»þÂå¤Î³¤¾å¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¹áÎÁËÇ°×¤¬À¹¤ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á×»þÂå¤Î¼Ò²ñÀ¸³è¤ËÂÐ¤¹¤ë¿Í¡¹¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/ES¡Ë