¡Ú¥¹¥Î¥Ü¡Û½é¤Î¸ÞÎØÂåÉ½ÌÜ»Ø¤¹»³ÅÄÎ°À»¤¬2°Ì¤ÇÆÍÇË¡¡Ê¿ÌîÎ®¡¢Ê¿ÌîÊâ¤â·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡¡WÇÕHPÂè5Àï
¡¡¡þ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉWÇÕ¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¡ÊHP¡ËÂè5Àï¡Ê2026Ç¯1·î15Æü¡¡¥¹¥¤¥¹¡¦¥é¡¼¥¯¥¹¡Ë
¡¡Í½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò1ÁÈ¤Ï»³ÅÄÎ°À»¡ÊÀìÌç³Ø¹»JWSC¡Ë¤¬86¡¦50ÅÀ¤Î2°Ì¡¢Ê¿ÌîÎ®²Â¡ÊINPEX¡Ë¤¬85¡¦75ÅÀ¤Î3°Ì¡¢Ê¿ÌîÊâÌ´¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬80¡¦75ÅÀ¤Î6°Ì¤Ç¡¢17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Íè·î¤Ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢½é½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹19ºÐ¤Î»³ÅÄ¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Ç2°Ì°Ê¾å¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢¼«ÎÏ¤Ç¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤ë¡£Â¾¤ÎÁª¼ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆÈÁÏÅª¤Ê¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¡¢Í½Áª¤Ç¤Ï1²óÌÜ¤Ë75¡¦25ÅÀ¡¢2²óÌÜ¤Ë¤Ï86¡¦50ÅÀ¤ò½Ð¤·¡¢´í¤Ê¤²¤Ê¤¯Í½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸ÞÎØÂåÉ½Æþ¤ê¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¿ÌîÎ®¡¢Ê¿ÌîÊâ¤â·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£WÇÕ¼ïÌÜÊÌ3Ï¢ÇÆÃæ¤ÎÊ¿ÌîÎ®¤Ï¡¢º£µ¨¤Î²áµî3Àï¤ÏÉ½¾´Âæ1²ó¤ÈÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤ÆÀª¤¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½éÀï¤Î¡Ö¥¶¡¦¥¹¥Î¡¼¥ê¡¼¥°¡×¡¢WÇÕ³«ËëÀï¤òÏ¢¾¡¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÂç²ñ¤ò¥Ñ¥¹¤·¤Æ¶¯²½´ü´Ö¤ËÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¿Ê¿ÌîÊâ¤Ï¡¢º£²ó¤¬1¥«·î¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀï¡£2²óÌÜ¤Ï¥Õ¥ë¥á¡¼¥¯¤Ç¤¤º¡¢¤®¤ê¤®¤ê¤Î6°ÌÄÌ²á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö¤Ë·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£