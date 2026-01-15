¤Þ¤â¤Ê¤¯ÊÆÍ¢ÆþÊª²Á»Ø¿ô¤Ê¤É¤ÎÈ¯É½
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö£²£²»þ£³£°Ê¬¤ËÊÆÍ¢ÆþÊª²Á»Ø¿ô¡Ê11·î¡Ë¡¢Í¢½ÐÊª²Á»Ø¿ô¡Ê11·î¡Ë¡¢¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡Ê01/04 - 01/10¡Ë¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯Ï¢¶äÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¡Ê1·î¡Ë¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢Ï¢¶ä·Ê¶·»Ø¿ô¡Ê1·î¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Í½ÁÛ¤ª¤è¤ÓÁ°²óÃÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
Í¢ÆþÊª²Á»Ø¿ô¡Ê11·î¡Ë22:30
Í½ÁÛ¡¡-0.2%¡¡Á°²ó¡¡¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡-0.1%¡¡Á°²ó¡¡¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
Í¢½ÐÊª²Á»Ø¿ô¡Ê11·î¡Ë22:30
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
Í½ÁÛ¡¡0.1%¡¡Á°²ó¡¡0.0%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡3.8%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡Ê01/04 - 01/10¡Ë22:30
Í½ÁÛ¡¡21.5Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡20.8Ëü·ï¡Ê¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô)
Í½ÁÛ¡¡189.8Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡191.4Ëü·ï¡Ê·ÑÂ³¼õµë¼Ô¿ô)
¥Ë¥åー¥èー¥¯Ï¢¶äÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¡Ê1·î¡Ë22:30
Í½ÁÛ¡¡1.0¡¡Á°²ó¡¡-3.9¡Ê¥Ë¥åー¥èー¥¯Ï¢¶äÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô)
¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢Ï¢¶ä·Ê¶·»Ø¿ô¡Ê1·î¡Ë22:30
Í½ÁÛ¡¡-3.0¡¡Á°²ó¡¡-8.8¡Ê-10.2¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡Ê¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢Ï¢¶ä·Ê¶·»Ø¿ô)
