ÆâÅÄÆÆ¿Í»á¡¡¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀèÇÚ¤È¤Ï¡¡¹áÀî¿¿»Ê¤â»¿Æ±¡Ö°ì½ï¤Ëµï¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏCÂçºå¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¹áÀî¿¿»Ê¡Ê36¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å10¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£ÆâÅÄÆÆ¿Í»á¡Ê37¡Ë¤ÈÂÐÃÌ¤·¤¿¡£
¡¡¹áÀî¤ÈÆâÅÄ»á¤Ï¶¦¤Ë06Ç¯¤Ë¥×¥íÆþ¤ê¡£08Ç¯¤Ë¤Ï¶¦¤ËÆüËÜÂåÉ½½éÁª½Ð¡¢10Ç¯¤Ë¤Ï¶¦¤Ë³¤³°°ÜÀÒ¤·¡¢14Ç¯¥Ö¥é¥¸¥ëWÇÕ¤Ç¤Ï¶¦¤ËÀï¤Ã¤¿ÌÁÍ§¡£¹áÀî¤Ï23Ç¯¤Ë¸ÅÁã¡¦CÂçºå¤ËÉüµ¢¡¢º£Ç¯¥×¥í21Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Ïº£Ç¯¤ÎWÇÕ¤Ë¡£Æ±À¤Âå¤ÎÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡Ê39¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤¦4²óWÇÕ¹Ô¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¼¡¤Ç5²óÌÜ¡£ËÍ¤Ï5²óÌÜ¹Ô¤¯¤È»×¤¦¤·¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¤â¤¦¡¢ÁÛÁü¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¡×¤ÈÃ¦Ë¹¡£¡Ö¥³¥Ä¥³¥ÄÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¤â¤Î¤¬ºÇ½ªÅª¤ËÂç¤¤Ê¼«¿®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¾ï¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÁ°¸þ¤¤ÊÍ¤ÅÔ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÂåÉ½Áª¼ê¤â¤½¤ì¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤·¡£²¿¤«°ì½ï¤Ëµï¤¿¤éÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡£¤³¤ì¤ËÆâÅÄ»á¤â¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤ë¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£