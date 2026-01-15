µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¡¡Ìîµå¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤¿»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¢¤Î¤È¤¤Ï¡ÄÌµÍý¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡×
¡¡µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê37¡Ë¤¬¡¢YouTube¡ÖÌ¾µå²ñ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£µÜËÜ¿µÌé»á¡¢°ðÍÕÆÆµª»á¡¢ÆâÀîÀ»°ì»á¡¢ÀõÂ¼±ÉÅÍ»á¤ÈÆüËÜÂåÉ½¤Î½Å°µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2013Ç¯WBC2¼¡¥é¥¦¥ó¥É¡¦ÂæÏÑÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÏÁÔÀä¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡7²ó¤Þ¤ÇÆüËÜ¤¬2ÅÀ¤òÄÉ¤¦Å¸³«¤Ç¡¢8²ó¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¤Þ¤¿ÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°ðÍÕ»á¤Ï»î¹çÃæ¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÏ³¤é¤·¤¿ºäËÜ¤Î¡È¼å²»¡É¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Í··â¼ê¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿°ìÎÝÁ÷µå¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿ºäËÜ¤¬¡Ö°ðÍÕ¤µ¤ó¡¢¤ä¤Ð¤¤¤Ã¤¹¡£Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡°ðÍÕ»á¤ÏÄã¤±¤ì¤Ð°ìÎÝ¼ê¤ÏÊáµå¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÁ÷µå¤Ï¥ï¥ó¥Ð¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤éÄãÌÜ¤ËÅê¤²¤ë¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤ò»Ø¼¨¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¤¢¤ÎºäËÜ¤¬ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¢¤Î¤È¤¤ÏÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤¿»î¹ç¤Ç¤¹¤Í¡£°ðÍÕ¤µ¤ó¡¢ÌµÍý¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñºÝ»î¹ç¤Î¶²¤í¤·¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï9²ó¤ËºÆ¤ÓÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢±äÄ¹10²ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢ºäËÜ¤Ï¤½¤Î»î¹ç¸å¤Ë¡ÖÌîµå¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÉÝ¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£