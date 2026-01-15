USJ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É5¼þÇ¯¥¤¥Ù·èÄê ÆÃÊÌ¥Ç¥³¤ä¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¼Â»Ü
¡Ú½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡á2026/01/15¡Û¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Î³«¶È5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é2027Ç¯1·î11Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¥¨¥ê¥¢¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿¡¼¥×¥é¥¶¤Ë¤Ï¡¢5¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö5¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼ ¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¾þ¤é¤ì¤¿µðÂç¤Ê¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥±¡¼¥¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Þ¥ê¥ª¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¤È½Ëº×´¶¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë¡¢º£¤À¤±¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¥ß¡¼¥È¡õ¥°¥ê¡¼¥È¤â5¼þÇ¯»ÅÍÍ¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¥Þ¥ê¥ª¡¢¥ë¥¤¡¼¥¸¡¢¥Ô¡¼¥ÁÉ±¡¢¥¥Î¥Ô¥ª¤Ë²Ã¤¨¡¢5¼þÇ¯¸ÂÄê¤Ç¥è¥Ã¥·¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¤Ë¤â½Ð²ñ¤¨¤ë¡¢º£¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ÂÎ¸³¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¥Ð¥ó¥É¡×¤òÁõÃå¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤ß¤¬¹¤¬¤ë»Å³Ý¤±¤â¡£
¤µ¤é¤Ë5¼þÇ¯¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥â¡¼¥á¥ó¥È¡Ö¥¥Î¥³²¦¹ñ¤ÇÂçËÁ¸±¡ª ¤ï¤¯¤ï¤¯¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥È¡¦¥Þ¡¼¥Á¡×¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢¥±¡¼¥¤Î»Å¾å¤²¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢¥¥Î¥³²¦¹ñ¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¥Þ¥ê¥ª¤ä¥ë¥¤¡¼¥¸¡¢¥è¥Ã¥·¡¼¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¥¹¥¿¡¼¤òÃµ¤·¤Ë½ÐÈ¯¤·¡¢´Ö¶á¤Ç¿¨¤ì¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤ÎËÁ¸±¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Õ¡¼¥É¤ä¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡¿modelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÊC¡ËNintendo
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
