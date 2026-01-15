¡Ö¤â¤¦Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤É¤³¤«¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿´ÇÛÀ¤ÎºÊ¡×¤Ë¥¤¥é¤Ä¤¯É×¤¿¤Á
¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢²¿¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö´¶³Ð¡×¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬²¿¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤òÁÇÁá¤¯»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡£ÆÃ¤ËÉ×ÉØ¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢É×¤äºÊ¤¬º£¡¢²¿¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦À¼¤«¤±¤ò¤¹¤ì¤ÐÁê¼ê¤¬ÏÂ¤à¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³°¤¹¤È¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¡ÖËÜÅö¤ËÁêÀ¤Î¤¤¤¤É×ÉØ¡×¤È¤Ï¡©¥Ð¥Ä¥¤¥Á40ºÐ½÷À¤¬Áª¤ó¤À¡Ö¥Á¥ã¥éÃË¡×¤¬ºÇ¹â¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³
¤½¤¦Ã²¤¯¤Î¤Ï¥æ¥¦¥¤¥Á¤µ¤ó¡Ê42ºÐ¡Ë¤À¡£·ëº§¤·¤Æ10Ç¯¤Ë¤Ê¤ëºÊ¤Ï¡¢É×¤Î¤³¤È¤â°ì¿ÍÂ©»Ò¤Î¤³¤È¤â°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¿´ÇÛ¤¹¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈà¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÀèÆü¤âËÍ¤Ï½ÐÄ¥¤Ç±óÊý¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤ÏÆüµ¢¤ê¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¹Ô¤Ã¤¿¾ì½ê¤ÏÂçÀã¤À¤Ã¤¿¤«¤éºÊ¤âÅ·µ¤Í½Êó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°Æ¤ÎÄê¡¢¿·´´Àþ¤¬ÃÙ¤ì¡¢Åìµþ±Ø¤ËÃå¤¤¤¿¤Î¤ÏÌë¤â¤«¤Ê¤êÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤í¡£¤½¤³¤«¤éºßÍèÀþ¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¼«Âð¤ËÌá¤ë¤È¿¼Ìë0»þ¤ò²ó¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éÅìµþ±Ø¤«¤éÅÅÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Øº£¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¡©¡Ù¤ÈºÊ¤¬¸À¤¦¤«¤é¡ØÅìµþ±Ø¤Î¹½Æâ¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¤é¡¢¡ØÁá¤¯¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤ê¤Ê¤µ¤¤¤è¡Ù¤È¤¤¤¤Ê¤ê¸À¤¦¡£ÅÅ¼Ö¤Çµ¢¤ì¤ë»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤é¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¡¢¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤Ê¤ó¤Æ½Ð¤Ê¤¤¤·¡¢º£¤«¤é³°¤Ë½Ð¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼¾è¤ê¾ì¤ËÊÂ¤ÖÊý¤¬ÂçÊÑ¤À¤è¤È¸À¤¦¤È¡¢¡ØÈè¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡ª¡Ù¤ÈÈáÌÄ¤Ë¶á¤¤À¼¤ò½Ð¤¹¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤¤¤¤¤è¤ÈÅÅÏÃ¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ºÊ¤Ï½ÐÄ¥¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ë¤Ê¤é±©ÅÄ¶õ¹Á¤Þ¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤ä¤¿¤é¤È¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¿ä¤¹¡£¥æ¥¦¥¤¥Á¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¤¤¤¯¤é¤«¤«¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âºÊ¤Ï¡ÖÅÅ¼Ö¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤ÏÂçÊÑ¤è¡×¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤ÇÀâÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
ºÊ¤Ï¤ª¾îÍÍ°é¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤ß¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï½ÐÄ¥¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ºÊ¤Ï¡Ö¤µ¤¢¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£
¡Ö¤«¤È¤¤¤Ã¤ÆºÊ¤¬ÆÃÊÌ¥¿¥¯¥·¡¼¹¥¤¤Ê¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤Î¿´Íý¤¬¤¤¤Þ¤¤¤Á¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
½ÐÄ¥¤Î¹Ô¤µ¢¤ê¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ì¤È¤¤¤¦·ù¤ß¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¡¢ºÇ¶á¡¢¥æ¥¦¥¤¥Á¤µ¤ó¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤µ¤¨¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·è¤·¤ÆºÊ¤È¤Î´Ø·¸¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅß¤Ï´¨¤¤Æü¤¬Â¿¤¤¤»¤¤¤«¡¢½Ð¶Ð»þ¤ÎºÊ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬È¾Ã¼¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ä«¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¤äÅ·µ¤Í½Êó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëºÊ¤Ï¡¢º£Æü¤Ï´¨¤¤¤ÈÊ¹¤¯¤È¤¹¤°¤Ë¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ä¥«¥¤¥í¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì½ê¤ÎÍ½Êó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£
¡ÖÀ¾ÆüËÜ¤«¤éËÌÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤¬´¨¤¯¤Æ¶¯É÷¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢ºÊ¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤Æ¨¤¹¡£º£Æü¤Ï´¨¤¯¤ÆÉ÷¤¬¶¯¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¥³¡¼¥È¤Ï¤³¤Ã¤Á¤ÎÊ¬¸ü¤¤¤Î¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Õ¥é¡¼¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤È¸À¤¤½Ð¤¹¡£¥³¡¼¥È¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¥«¥¤¥í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¿¥«¥·¤µ¤ó¤Î½»¤àÅìµþ¶á¹Ù¡¢²ñ¼Ò¤Î¤¢¤ëÅìµþ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Î´¨¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èà¤ÏºÊ¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤ÎÊ¹¤Êý¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤âºÊ¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡¢´¨¤¤¤«¤éÉ÷¼Ù¤Ò¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃÈ¤«¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤È¸À¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢´À¤Ç¤â¤«¤¤¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÎä¤¨¤ë¤ï¤±¤À¤·¡Ä¡Ä¡£Èà½÷¤ÏÈà½÷¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤À¤±¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬¤¦¤Ã¤È¤¦¤·¤¤¡×
¤¤¤Á¤¤¤Á´¨¤¤¤À¤Î²¿¤À¤Î¤È¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬É÷¼Ù¤Ò¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â»ä¤ÎÌ³¤á¤À¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤¤À¤·¤¿¡£
¡ÖÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¤È»×¤ï¤º¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¤·¤¤ºÊ¤ò¤¤¤¸¤á¤ëÉ×¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Á¤¤¤Áº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Þ¤ÇÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤«¤ì¤ë¤Î¤¬ËÍ¤ÏÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·ëº§¤·¤Æ10Ç¯¶á¤¯¤¿¤Ä¤Î¤Ë¡¢ºÊ¤Î¤½¤¦¤¤¤¦¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤ÏÇ¯¡¹¡¢¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
²¿¤òÃå¤Æ¤¤¤³¤¦¤¬¤½¤Î¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î´ð½à¤¬¤¢¤ë¡£º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤âÀÑ¤â¤êÀÑ¤â¤ì¤Ð¡¢¤¦¤Ã¤È¤¦¤·¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Öº³»ö¤³¤½Âç»ö¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ë¡£É×ÉØ¤Î´Ø·¸¤Ïº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤«¤éµµÎö¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
(Ê¸:µµ»³ ÁáÉÄ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)
