Ä¹´üµÙ¤ß¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡ÖµÜ¾ë¸©¤ÎÎ¹¹ÔÀè¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö¾¾ÅçÄ®¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ°ìÃÊ¤È´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤Î»þ´ü¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿µÙ¤ß¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÆü¾ï¤òÎ¥¤ì¤¿Î¹¤ò·×²è¤¹¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Çò¶ä¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ëÀä·Ê¤ä¡¢Åß¤Ë¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¸¸ÁÛÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½ä¤ëÎ¹¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î26¡Á29Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÄ¹´üµÙ¤ß¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¹ñÆâÎ¹¹ÔÀè¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ä¹´üµÙ¤ß¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡ÖµÜ¾ë¸©¤ÎÎ¹¹ÔÀè¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÌÄ»Ò¶®¤Î·Ê¿§¤¬Èþ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢¾¾Åç¤Ç¤ÏÍ·Í÷Á¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ´Ñ¸÷¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤¿¤á¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¡ÖÈþÌ£¤·¤¤²´éÚ¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê´Ñ¸÷Á¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¾¾Åç¤ÏÆüËÜ»°·Ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢Â¿ÅçÈþ¤ÎÉ÷·Ê¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö°ËÃ£À¯½¡¤ÎÀÄÍÕ¾ë¤«¤é»Ô³¹¤ò¸«²¼¤í¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÀéËÜºù¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Î¤È¡¢°ìÅÙ¤ÏÀçÂæ¤Îµí¥¿¥ó¤òËÜ¾ì¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡ÖÀçÂæ¥°¥ë¥á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤ÇÈË²Ú³¹¤Î¤Û¤¦¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
2°Ì¡§¾¾ÅçÄ®¡¿53É¼ÆüËÜ»°·Ê¤Î1¤Ä¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö¾¾ÅçÄ®¡×¤¬2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£260Í¾¤ê¤ÎÅç¡¹¤¬³¤¤ËÉâ¤«¤Ö·Ê´Ñ¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤é»í²Î¤Ë±Ó¤Þ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÀä·Ê¤Ç¤¹¡£Ä¹´üµÙ¤ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Í·Í÷Á¥¤ÇÅç½ä¤ê¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñÊõ¤Î¿ð´à»û¤ä±ßÄÌ±¡¤Ê¤É¤ÎÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê»²ÇÒ¤·¤¿¤ê¡¢¾¾ÅçÏÑ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¿·Á¯¤Ê²´éÚ¤ä³¤Á¯¤ò´®Ç½¤·¤¿¤ê¤È¡¢Í¥²í¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£»Íµ¨¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë³¤¤Î·Ê¿§¤Ï¡¢²¿ÅÙË¬¤ì¤Æ¤âË°¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÎ¹Àè¤Ç¤¹¡£
1°Ì¡§ÀçÂæ»Ô¡¿118É¼Â¾¤ò°µÅÝ¤¹¤ëÆÀÉ¼¿ô¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀçÂæ»Ô¡×¤Ç¤¹¡£ÅÎ¤ÎÅÔ¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëÅìËÌºÇÂç¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢°ËÃ£À¯½¡¸ø¤æ¤«¤ê¤ÎÀçÂæ¾ëÀ×¤ä¿ðË±ÅÂ¤Ê¤É¤ÎÎò»Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬½¼¼Â¡£Ä¹´üµÙ¤ß¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢³¹¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë¥±¥ä¥ÊÂÌÚ¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¥«¥Õ¥§½ä¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ËÜ¾ì¤Îµí¥¿¥ó¾Æ¤¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë³Ú¤·¤ßÊý¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£ÅÔ»Ôµ¡Ç½¤È¼«Á³¤¬¸«»ö¤ËÍ»¹ç¤·¡¢¥°¥ë¥á¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢Îò»ËÃµË¬¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÍøÊØÀ¤Î¹â¤µ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
