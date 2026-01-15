¹â»ÔÁíÍý¡¡ÃóÆü½÷ÀÂç»È¤Èº©ÃÌ¡Ö¡Ø¥¬¥é¥¹¤Î³³¡Ù¤ò°ìÁÝ¤¹¤Ù¤¯¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¹â»ÔÁíÍý¤Ï¤¤ç¤¦¡¢½÷À¤ÎÃóÆüÂç»È¤é¤Èº©ÃÌ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î½÷À¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¤òÇË¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡¢Í¦µ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíÍý¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¥á¥¥·¥³¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤Ê¤É20¤«¹ñ°Ê¾å¤Î½÷À¤ÎÃóÆüÂç»È¤é¤È¤Îº©ÃÌ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º©ÃÌ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ½÷ÀÁíÍý¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡Ö¡Ø¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¡Ù¤ò°ì¤ÄÇË¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡¢¤½¤ì¤ÇÍ¦µ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÁÈ¿¥¤¬¼ºÇÔ¤·¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤Ç½÷À¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë½¢¤¤ä¤¹¤¤¡Ø¥¬¥é¥¹¤Î³³¡Ù¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¡Ø¥¬¥é¥¹¤Î³³¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò°ìÁÝ¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£