±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¡¢¿¼Ìë£³»þ¤ËÁ°È±¥«¥Ã¥È¡ª¡Ö½Å¤áÍî¤ÁÃå¤¯¡×¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó»Ñ¤Ë¡Ö¥»¥ó¥¹ÎÉ¤¡×¡Ö¸«¤Æ¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤¬Á°È±¤òÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£±£µÆü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤Ä¤Ð»äÉþ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö£±¿Í¤Ç¿À¼Ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ£±¿Í¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Ê¤¤¤«¤éº£Ç¯¤Ï¥½¥í³è´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡£¸÷¤¬åºÎï¤À¤Ã¤¿¡¼¡×¤Èµ¤·¤¿¡£¡Ö¿²¤ëÁ°¤ËÁ°È±ÀÚ¤Ã¤¿¡£¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿§¡¹¹Í¤¨¤Æ¤¿¤éÆÍÁ³ÀÚ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿¼Ìë£³»þ¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÇö¤á¤Ï¸«¤ëÊ¬¤Ë¤Ï¹¥¤¤À¤±¤É¼«Ê¬¤é¤·¤µÍ¥Àè¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤¥¡£½Å¤áÍî¤ÁÃå¤¯¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁÇºà¤ò³è¤«¤»¤ë¤â¤Î¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¼´¤È¥Þ¥¤¥»¥ó¥¹¹¹¤ËËá¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤âÍ½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤´¤á¤ó¤Í¡£¤ï¤¿¤·¤âÆÉ¤á¤Ê¤¤¤Î¡×¤È·ë¤ó¤Ç¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤òË¬¤ì¤ëÍÍ»Ò¤äÈ±¤òÀÚ¤ë¸÷·Ê¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¸«¤Æ¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¡Ö°ÅÈ±¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥»¥ó¥¹ÎÉ¤¡×¡ÖÅ·»È¹ßÎ×¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£