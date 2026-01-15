¡Ú¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Û¥¥Ã¥º¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡ÖBREEZE¡×¥³¥é¥Ü¡¦¤Þ¤ë»Ò¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¢ö
¥¥Ã¥º¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡ÖBREEZE¡×¤È¡Ö¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖDAISUKI¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬·ã¤«¤ï¤Ç¤¹¢ö
¡ù¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿15ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
Ì¡²è²È¡¦¤µ¤¯¤é¤â¤â¤³¸¶ºî¤Î¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¡¢F¡¦O¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¥Ã¥º¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡ÖBREEZE¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó·èÄê¡ª
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¥¤¥½¥¬¥¤ ¥Ò¥È¥Ò¥µ¤Ë¤è¤ëÉÁ¤µ¯¤³¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£
ºîÉÊ¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤È½À¤é¤«¤¤¥¿¥Ã¥Á¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¢¡¼¥È¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤Û¤«¡¢´ÅÌ£½è¡Ö¤ß¤Ä¤ä¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥¢¡¼¥È¤¬BREEZE¤é¤·¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢BREEZE¤¬Å¸³«¤¹¤ë¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡ÖDAISUKI¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿Æ»Ò¤Ç¤ªÂ·¤¤¤¬¤Ç¤¤ëT¥·¥ã¥Ä¤ä¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É·×6·¿¤òÈÎÇäÍ½Äê¡£
¡ÖDAISUKI¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤¬·Ç¤²¤ë¡¢ ¡É»Ò¤É¤â¤òÂçÀÚ¤ËÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¡É ¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢ºîÉÊ¤¬»ý¤ÄÍ¥¤·¤µ¤È¤âÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¿´²¹¤Þ¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂµ¥â¥Á¡¼¥Õ¥í¥óT¡×¤Ï¶»¸µ¤Ï¡¢¼êÉÁ¤É÷¤Î ¡É¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¥â¥Á¡¼¥Õ¡É ¤ä¥Ý¥Ã¥×¤Ê±Ñ»ú¥í¥´¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¥Í¥ª¥óÉ÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Âµ¤Ë¤Ï¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥é¥¤¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÃå¤³¤Ê¤»¤ë1Ëç¡£
¡Ö¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¡×¤Ï2¿§Å¸³«¡¢¥°¥ì¡¼¤Ï¡Ö¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¤Î½é´ü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÅÅ¼Ö¡¢¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤ÏºîÃæ¤Î´ÅÌ£½è¡Ö¤ß¤Ä¤ä¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
Âç¿ÍÍÑ¤Î¡Ö¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¡×¤Ï¶»¸µ¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ÇØÃæ¤Ë¤Ï¥â¥Á¡¼¥Õ¤òÂç¤¤¯¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ê¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¡¢ÉáÃÊ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥È¡¼¥ÈBAG¡×¤ÏÂç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â»È¤¨¤ë¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¤ËÊØÍø¤Ê¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡£T¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥¢¡¼¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤ä¤ªÇã¤¤Êª¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£
Æü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥é¥Ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤½¤¦¡£
BREEZEÅ¹ÊÞ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¤ª¼è¤ê°·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡ÊC¡Ë¤µ¤¯¤é¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó/ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
