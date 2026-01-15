ÌîÅÄ»á¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡¡Î©·û¤È¸øÌÀ¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ç¹ç°Õ
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ï15Æü¸á¸å¡¢ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄÂåÉ½¡ÖÃæÆ»¤ÎÀªÎÏ¤¬½¾Íè¤Ï¡¢Í¿ÅÞ¤ÈÌîÅÞ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÆ»ÀªÎÏ¤Ïº£¤Þ¤µ¤ËÀ¯¼£¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È¡×
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¡Ö²æ¡¹¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¿ÃæÆ»ÀªÎÏ¤ò·ë½¸¤µ¤»¤ë¡¢¤³¤ì¤ÏµÞ¤¤¤Ç¤ä¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
Î¾ÅÞ¤ÏÅÞ¤òÂ¸Â³¤µ¤»¤¿¤Þ¤Þ¿·ÅÞ¤òÀßÎ©¤·¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷¤¬Î¥ÅÞ¤·¤Æ¿·ÅÞ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼¡¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¤Ï¸øÌÀÅÞ¤ÏÁªµó¶è¤Ç¤Î¸õÊä¼Ô¤ÎÍÊÎ©¤ò¸«Á÷¤ê¡¢Î©·û¤Î¸õÊä¼Ô¤òÎ¾ÅÞ¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤Ï¸øÌÀÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤òÍ¥¶ø¤¹¤ë°Æ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌîÅÄÂåÉ½¤ÏÅÞ¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢16Æü¤Ë¤Ï·è¤á¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ÅÞ¤ÎÂåÉ½¤Ï¡¢ÌîÅÄÂåÉ½¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¤¬¶¦Æ±ÂåÉ½¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤äÊý¿Ë¤ò¼¨¤¹¹ËÎÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍè½µÃæ¤Ë¤â¤Þ¤È¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¢¤ÈÎ¾ÅÞ¼ó¤Ï¤½¤í¤Ã¤ÆÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Önews zero¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡¢¿·ÅÞ¤Ø¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÎ©·ûµÄ°÷¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸º¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¶¯À©¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÇÓ½ü¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹½¤¨¤Ç¤¹¡×¤Þ¤¿¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡¢¿·ÅÞ¤È¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæÆ»¤Î½¸¤Þ¤ê¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÆüËÜ·ÐºÑ¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÉ¬Í×¤À¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦²ô¤òºî¤ë¤Î¤¬Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¾ÍèÅª¤ÊÏ¢·È¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£