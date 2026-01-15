436Ëü±ß¡ª ¥ê¥Ã¥¿¡¼¡Ö23km¡×Áö¤ë¡Ö¡È¿·¡É¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡×¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª Á´Ä¹4.3m¥µ¥¤¥º¡ß1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼¡Ö¥¿¡¼¥Ü¡×¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¡ª ¥·¥È¥í¥¨¥ó¿·¡ÖC4 MAX HYBRID¡×¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â
¸ÄÀÇÉ¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¬¡Ö2¥È¡¼¥ó»ÅÍÍ¡×¤ÇÅÐ¾ì
¡¡¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï2025Ç¯11·î27Æü¡¢¥·¥È¥í¥¨¥ó¤ÎC¥»¥°¥á¥ó¥È¥â¥Ç¥ë¡ÖC4¡×¤Î¼çÎÏ¥°¥ì¡¼¥É¤È¤Ê¤ë¡ÖC4 MAX HYBRID¡ÊC4¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë¡×¤Î»ÅÍÍ¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¤·¡¢È¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥È¥í¥¨¥ó¡ÖC4¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅÁÅý¤Ç¤¢¤ëÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È²÷Å¬À¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿5¿Í¾è¤ê¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥ê¥Ã¥¿¡¼¡Ö23km¡×Áö¤ë¡Ö¡È¿·¡É¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç¡Ë
¡¡¸½¹Ô·¿¤Ï2022Ç¯¤ËÆüËÜÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿Âè3À¤Âå¤Ç¡¢¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¯¡¼¥Ú¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®Îï¤Ê¥ë¡¼¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÈSUVÅª¤ÊÎÏ¶¯¤µ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯3·î¤Ë¤Ï¥·¥È¥í¥¨¥ó½é¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡ÖC4 MAX HYBRID¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢Ç³ÈñÀÇ½¤ÈÁö¹Ô¥Õ¥£¡¼¥ë¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ136ÇÏÎÏ¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯230Nm¤òÈ¯´ø¤¹¤ë1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó3µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¡¢16ÇÏÎÏ¡¦51Nm¤ÎÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï6Â®e-DCT¤òºÎÍÑ¤·¡¢È¯¿Ê»þ¤Î³ê¤é¤«¤µ¤äÄãÂ®°è¤Ç¤Î°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç³ÈñÀÇ½¤ÏWLTC¥â¡¼¥É¤Ç23.2km¡¿L¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¢Æþ¼ÖC¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¿ôÃÍ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥·¥È¥í¥¨¥óÆÈ¼«¤Î¡Ö¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡¦¥Ï¥¤¥É¥í¡¼¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊPHC¡Ë¡×¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ï©ÌÌ¤«¤é¤Î¾×·â¤ò¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¤¤¤Ê¤·¡¢¡ÈËâË¡¤Îå°Ýß¡É¤È·ÁÍÆ¤µ¤ì¤ëÆÈÆÃ¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÂÎ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯»Ù¤¨¤ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥·¡¼¥È¤âÉ¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Ç¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ç¤ÎºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ë¡¼¥Õ¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¥Ü¥Ç¥£Æ±¿§¥ë¡¼¥Õ¤«¤é2¥È¡¼¥ó»ÅÍÍ¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ë¡¼¥Õ¥é¥¤¥ó¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¡¢C4ÆÃÍ¤Î¥â¥À¥ó¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¤è¤ê°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4375mm¡ßÁ´Éý1800mm¡ßÁ´¹â1530mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2665mm¡£ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï436Ëü±ß¡£ÁõÈ÷ÆâÍÆ¤äÇ³ÈñÀÇ½¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢Í¢Æþ¼Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤È¤·¤Æ¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ëÀßÄê¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡SNS¤Ç¤ÏC4¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤ºÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤ÏÇ³ÈñÀÇ½¤ä²Á³Ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿±þ¤Ç¡¢¡ÖÇ³Èñ¤¤¤¤¡×¡Ö436Ëü±ß¤¤¤¤¡×¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤¬ÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ÌÌ¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤âÂ¿¤¯¡¢¥·¥È¥í¥¨¥ó¤é¤·¤¤¸ÄÀ¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡Áí¤¸¤Æ¡¢¥·¥È¥í¥¨¥ó¤ÎC4¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ï¡ÖÇ³Èñ¡×¡Ö²Á³Ê¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢SNS¤Ç¤â´Ø¿´¤Î¹â¤¤¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£