¡ÚÌÀÆü¤Î±¿Àª¡Û1·î16Æü¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡ÌÀÆü¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÀÆü¤Î±¿Àª¤ò¡¢·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
A·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¡¡Á´¤Æ¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ËÌ£Êý¤¹¤ëÆü¡£ÆÃ¤ËÂÐ¿Í±¿¤ÏÈ´·²¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¶ì¼ê¤À¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤é¡¢°Õ³°¤Ë¥Î¥ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÃçÎÉ¤·¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¡£
B·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¡¡±¿µ¤¤ÎÎ®¤ì¤¬¤è¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¬¤ÎÃæ¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤ÈÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤»ö¤¬¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
O·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù
¡¡¼þ°Ï¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ëÆü¤Ç¤¹¡£µ¤·Ú¤Ë±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢´¶¾ð¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë½Ð¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï¹Í¤¨¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
AB·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ù¡ù¡ù¡ù
¡¡¤Ä¤¤¸ý¤Ë¤·¤¿»ö¤Ç¡¢Í§¿Í¤òÅÜ¤é¤»¤ë¤«¤â¡£ÆÃ¤Ë¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼´Ø·¸¤ÏÏÃÂê¤Ë¤·¤Ê¤¤ÍÍ¤Ë¡£¼«Ê¬¤ËÈó¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï³«¤Ä¾¤é¤º¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¼Õ¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¸÷¤ÎÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤³¤½Í×Ãí°ÕŽ¡ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËŽ¤ÉÔ¹¬¤Î¼ï»Ò¤¬²ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤óŽ¡