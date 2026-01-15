¡Ö¿ÍÀ¸¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤»É¤·¤¿¡×¶¯À©¼¹¹ÔÃæ¤Ë¼¹¹Ô´±¤é»É¤µ¤ì¡Ä1¿Í»àË´
¡Ö¿ÍÀ¸¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤»É¤·¤¿¡×¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²ÈÄÂÂÚÇ¼¤ÎÎ©¤ÁÂà¤¤Î¤¿¤á¡¢¶¯À©¼¹¹Ô¤ËË¬¤ì¤¿¼¹¹Ô´±¤é2¿Í¤¬»É¤µ¤ì¡¢1¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥«¥»¥Ã¥È¥Ü¥ó¥ÙÇúÈ¯¤µ¤»¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö
ÍÆµ¿¼Ô³ÎÊÝ¤Î½Ö´Ö¤ò¶á½ê¤Î¿Í¤¬»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº°÷¡Ö¿ÈÊ¬¾Ú¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÌ¾Á°¤Ï¡©¥ä¥Þ¥â¥È¥Ò¥í¥·¤µ¤ó¡×
ÁÜºº°÷¤Î¼ÁÌä¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤³¤¿¤¨¤ëÃË¡£¼«¾Î¡¦»³ËÜ¹¨ÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¡£»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Î½»Âð³¹¤Î°ì³Ñ¡£ÄÌÊó¤Ï15Æü¸áÁ°10»þ¤¹¤®¤Î¤³¤È¡Ä
110ÈÖÄÌÊó¡Ö¿Í¤¬»É¤µ¤ì¤¿¡×
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î½»¿Í¤¬2¿Í¤ÎË¬Ìä¼Ô¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¡¢¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜ·â¼Ô¡Ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢²Ð»ö¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¤Ñ¤Ã¤È¸«¤¿¤é¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤ë¡£·ì¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤ª¤Þ¤ï¤ê¤µ¤ó¤¬¤¤Æ¡ØAED¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¶«¤ó¤Ç¤¿¡×
ÌÜ·â¼Ô¡Ö»ä¤¬¸«¤¿¤Î¤Ï¤ª¤Ê¤«¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¡¢·ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¡×
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¡£Éô²°¤Î²ÈÄÂ¤òÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢15Æü¸áÁ°¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Î¼¹¹Ô´±¤äÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤é¤¬Î©¤ÁÂà¤¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤Î¤¿¤á¡¢²È¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëºÝ¡¢¼¹¹Ô´±¤é2¿Í¤¬»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ËÊñÃú¤Ç»É¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤ÎÃËÀ¼Ò°÷¡Ê60Âå¡Ë¤¬ÇØÃæ¤ò»É¤µ¤ì¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¡£¼¹¹Ô´±¤ÎÃËÀ¡Ê60Âå¡Ë¤â¶»¤ò»É¤µ¤ì¡¢ÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥«¥»¥Ã¥È¥³¥ó¥í¤Î¥Ü¥ó¥Ù¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¡£¤½¤Î¸å¡¢ËÌ¤Ë500¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿Ï©¾å¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³ÎÊÝ¤Î½Ö´Ö¡Ä
ÁÜºº°÷¡Ö¿ÈÊ¬¾Ú¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÌ¾Á°¤Ï¡©¥ä¥Þ¥â¥È¥Ò¥í¥·¤µ¤ó¡×
ÁÜºº°÷¤«¤éÌ¾Á°¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤³¤¿¤¨¤ë»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡Ä
ÌÜ·â¼Ô¡Ö¡ÊÁÜºº°÷¤È¡ËÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÉáÄÌ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ¨¤²¤ë´¶¤¸¤â¤Ê¤¯¡£¼è¤ê°Ï¤Þ¤ì¤Æ¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£Äñ¹³¤â²¿¤â¤Ê¤¯¡×
¢£¡Ö¼¹¹Ô´±¡×·Ù»¡¤Î±ç½õµá¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¶¯¤¤¸¢¸Â¤â
¼¹¹Ô´±¤Ë¤è¤ë¶¯À©¼¹¹ÔÃæ¤Ëµ¯¤¤¿º£²ó¤Î»ö·ï¡£¡Ö¼¹¹Ô´±¡×¤È¤ÏºÛÈ½½ê¤Î¿¦°÷¤Ç¡¢²È¤ÎÌÀ¤±ÅÏ¤·¤ä¡¢ÊõÀÐ¤äµ®¶âÂ°¤Îº¹¤·²¡¤µ¤¨¤Ê¤É¡¢ºÛÈ½¤Ç½Ð¤µ¤ì¤¿·ëÏÀ¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¡¢¶¯À©Åª¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼¹¹Ô¸½¾ì¤Ç¤Ï½»¿Í¤Ê¤É¤«¤éÄñ¹³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼¹¹Ô´±¤Ë¤Ï¼«¤é¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç·Ù»¡¤Î±ç½õ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¶¯¤¤¸¢¸Â¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤Ç¤Ï·Ù»¡´±¤ÎÂÓÆ±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ä»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¡Ö¼«Âð¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤é¶â¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢2¿Í¤ò»É¤·¤¿¡×
°ìÊý¤Ç¡¢»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤ÏÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
