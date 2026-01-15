ÌÜ¹õÏ¡¤ÎÌ¥ÎÏ¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬Ç®ÊÛ¡ÖËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯½õ¤±¤é¤ì¤Æ¡×¡¡ÎëÌÚ¹À²ð¤ÏÂÎ¤òµ¤¸¯¤¦
Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬13Æü¡¢±Ç²è¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¡Ê2·î6ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐ¾ì¡£°õ¾Ý¿¼¤¤¶¦±é¼Ô¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¤Ï¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¡Ê25¡Ë±é¤¸¤ë¡ÈË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÉÀ¶¿åÈþ¶õ¤È¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿ÌÜ¹õ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÁòº×¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦¼¿¸¶ÎéÆó¤Î2¿Í¤¬¡¢¡È°äÂ²¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸Î¿Í¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÁòµ·¤È¤Ï²¿¤«¡©¡É¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
±Ç²è¤Î´°À®¤ò¼õ¤±¤ÆÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Îº£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤«1¤ÄÀ¸¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÂç¤¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´õË¾¤ÎÎØ¤ò¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
ÉÍÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÆü¾ï¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤°²á¤®µî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¡È²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤Î¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤Ç°¦¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡É¤È»×¤¦¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÌÜ¹õ¤¯¤ó¤ËµÙ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¶¦±é¼Ô¤¬ÂÎ¤òµ¤¸¯¤¦
°õ¾Ý¿¼¤¤¶¦±é¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿ÉÍÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÌîÇÈËãÈÁ¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤ÈËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤È²óÅú¡£ËÌÂ¼¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø·¯¤Îç¹Â¡¤ò¤¿¤Ù¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤É¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤â¤¦¡¢10Ç¯¤¿¤Ä¤ó¤À¤Í¤È¾¢³¤¤¯¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êµ×¤·¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢²û¤«¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤ÏËÌÂ¼¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾ï¤Ë½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤º¤Ë¡¢Ìò¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¡È¤³¤¦¤¤¤¦¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ´¶¾ð¤òÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¡É¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÐÌÌ¤·¤Æ¤ª¼Çµï¤Ç¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡ÈÌÜ¹õ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¡É¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤òÊñ¤àÀ¼¤¬¡¢Ï¡¤¯¤ó¤Î¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ÏÀäÂÐ¤ËÍ¥¤·¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ë½Ð¤Æ¤ë²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ï¡¤¯¤ó¤ÈÉÍÊÕ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ËËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯½õ¤±¤é¤ì¤Æ¡£ºÇ¸å¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤¿1Æü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ê¤¹¤Æ¤¤Ê¡ËÀ¼¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºîÃæ¤ÇÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤¿ÎëÌÚ¹À²ð¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤È±ÊºîÇîÈþ¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤Ï¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤ÈÉÍÊÕ¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖÌÜ¹õ¤¯¤ó¤ËµÙ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÉÍÊÕ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö»à¤È¤«ÊÌ¤ì¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬É¬¤º·Ð¸³¤¹¤ë¡×±Ç²è¤ò¸«¤ë¿Í¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¤½¤·¤Æ¡¢±Ç²è¤ò¤³¤ì¤«¤é¸«¤ë¿Í¤Ë¸þ¤±¤ÆÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»à¤È¤«ÊÌ¤ì¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬É¬¤º·Ð¸³¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡Ø¹¥¤¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤«¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿»þ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¤«¡£100¡ó¸å²ù¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤¹ÅØÎÏ¤Ï¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£³§ÍÍ¤Îº£¸å¤Î¿ÍÀ¸¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤Ê¤Ë¤«¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£