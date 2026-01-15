7人組ガールズグループ・HANAのMAHINAさんが、ファストフード店の新CMに出演。2026年の仕事とプライベートの目標をそれぞれ明かしました。

CMのシリーズには過去にメンバーのNAOKOさん、CHIKAさんも出演。MAHINAさんは「HANAのメンバー全員から“頑張って！”、“やるじゃん！”、“かましてきな！”と背中を押してもらった」と笑顔を見せました。

■MAHINA「本を読むのがすごく苦手で」

2026年の目標について聞かれたMAHINAさん。仕事については「初のホールツアーがあるので、それに向かって本当に全力で一生懸命練習して、たくさんの人の人生を変えられるようなパフォーマンスをHANA全員でできたらなと思っています」とコメント。

プライベートについては「小説を読みたいです、いっぱい。本を読むのがすごく苦手で、だけど最近小説の良さに目覚めて。KOHARUがすごく大好きで、あとJISOOとか、NAOKOとかいろんなメンバーが小説を読むんですけど、おすすめしてもらった小説を買って読みたい」と宣言しました。

MAHINAさんが出演したのは、マクドナルドの新CM『マックフルーリー きのこの山とたけのこの里 「奇跡の共演」篇』。軽快なダンスを披露しました。