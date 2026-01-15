¿û°æÍ§¹á¡¢¥²¥¹¥È¤Î¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¼ÆÅÄ¤¬¸ì¤ë·ÝÇ½³¦¤òÀ¸¤È´¤¯¥³¥Ä¤Ë´¶Æ°¡ª
1·î15Æü(ÌÚ)¡¢½÷Í¥¤Î¿û°æÍ§¹á¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¥È¥êーÀ¸¥Óー¥ëpresents¡Ø¿û°æÍ§¹á¤Î#º£Æü¤â¿ä¤·¤È¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦Ëè½µÌÚÍËÆü21»þ30Ê¬～22»þ¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£¥²¥¹¥È¤Ë¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¤ò·Þ¤¨¡¢¼ÆÅÄ¼«¿È¤Î¶¥ÇÏ¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ä·ÝÇ½³¦¤òÀ¸¤È´¤¯¥³¥Ä¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Èー¥¯¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£
-¼ÆÅÄ¡ÖÁ´Á³Åö¤¿¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡×-
¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¤Ï¡¢1994Ç¯¤ËÁêÊý¤Î»³ºê¹°Ìé¤È¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤ò·ëÀ®¡£¡Ø¥Ü¥¥ã¥Ö¥éÅ·¹ñ¡Ù¤ä¡ØÇú¾Ð¥ª¥ó¥¨¥¢¥Ð¥È¥ë¡Ù¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤·¤¿¸å¡¢¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2004¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¡£¸½ºß¤Ï¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ëã¿ý¡¦¥´¥ë¥Õ¡¦ÇÐ¶ç¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÆ°Êª¹¥¤¤¬¹â¤¸¤ÆÆ°ÊªÈÖÁÈ¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤·Ý¿Í¡£
¿û°æ¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À²¬ÅÄ·½±¦¤È¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¤Î¤ª¤«¤·¤Ð¡Ù¤Ë¿û°æ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Øµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Çー¸«¤Ã¤±Ââ!!¡Ù¤Ë¤Æ°ìÅÙ¶¦±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢µ¢¤ì¥Þ¥ó¥Çー¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÍ¤Ç¼ÆÅÄ¤é¤·¤¯¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¹õÎò»Ë¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥Ü¥±ÅÝ¤·¤¿¡£
Æ°Êª¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¼ÆÅÄ¤Ë¿û°æ¤¬ÇÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢¼ÆÅÄ¤âº£¤Î¿û°æ¤ÎÍÍ¤Ë¶¥ÇÏÈÖÁÈ¤Î¥ì¥®¥å¥éー¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼ÆÅÄ¤Î¶¥ÇÏ¤ÎÍ½ÁÛÊýË¡¤Ï¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤¿¤â¤Î¡£·ìÅý¤ä²áµî10Ç¯¤Î¥ìー¥¹¤Î·ë²Ì¡¢ÏÈ¤´¤È¤ÎÀïÀÓ¡¢µÓ¼Á¡¢¶ÔÎÌ¤Ê¤ÉÅ°ÄìÅª¤ËÄ´¤Ù¾å¤²¤¿¾å¤Ç¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÅý·×¤òÆ³¤¤¤ÆÍ½ÁÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¿û°æ¤âÁÇÄ¾¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È´¶Ã²¤·¤¿¤¬¡ÖÁ´Á³Åö¤¿¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡×¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¿û°æ¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿û°æ¤¬·ÝÇ½³¦¤òÀ¸¤È´¤¯¥³¥Ä¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¼ÆÅÄ¤Ï¡Ö²¡¤¹¤³¤È¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¿û°æ¤¬¤½¤Î¿¿°Õ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤À¤±¤É¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤½¤ì¤À¤±À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¡¢¤½¤ì¤À¤±ÏÃ¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ì¤À¤±¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤È¤«¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¤È¤¤¤¦¥¢¥Ôー¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÍýÁÛ¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²¡¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¼¡¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÔ½¸¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬º¤¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁÇºà¤òÂ¿¤¯Äó¶¡¤¹¤ë°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¿û°æ¤â¡Ö½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ªÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£