¡Ö¤ª¥³¥á¤Î½÷¡×¿å¥À¥¦¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×½Ð±éÈþ½÷¤ÎÅÐ¾ì¤Ë»ëÄ°¼Ô¶Ã¤¡ÖÍýº»¤Á¤ã¤ó¤¤¤¿¡×¡ÖÂþ¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤µ¤½¤¦¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/15¡Û½÷Í¥¤Î¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ý¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ý¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¤è¤ë9»þ¡Ë¤ÎÂè2ÏÃ¤¬¡¢15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ë½÷Í¥¤ÎÅÐ¾ì¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ã¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚ9¥É¥é¥Þ¤Ë¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×½Ð±éÈþ½÷ÅÐ¾ì¡ÖÂþ¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤µ¤½¤¦¡×
Åìµþ¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥µ¡Ê¹ñÀÇ¶Éºº»¡Éô¡Ë¤ò¤·¤Î¤°¾ðÊó¼ý½¸Ç½ÎÏ¤ÈÄ´ºº¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Á¡¢¤ÇÀÇÌ³Ä´ºººÇ¸å¤ÎºÖ¤Ç¡ÈÎÁ¡É¤ÎÊÆÊÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡Ú¥³¥á¡Û¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÉô½ð¡ÖÊ£»¨¹ñÀÇ»ö°Æ½èÍý¼¼¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥¶¥Ã¥³¥¯¡Ë¡×¡£¼ç¿Í¸ø¡¦ÊÆÅÄÀµ»Ò¡Ê¾¾Åè¡Ë¤¬¡¢Ìñ²ð¤Ê»ö°Æ¤ò°·¤¦¤¿¤á¸ÄÀÇÉ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¾·½¸¡£Áª¤Ð¤ì¤¿¿¦°÷¤ÎÇ½ÎÏ¤È¡¢Àµ»Ò¤¬¥¶¥Ã¥³¥¯¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¿¿¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï¡£
Àµ»Ò¤Ï¡¢¾ðÊó²°¤ÎÇò°æ¡ÊÌÄ³¤¿´ÅÍ¡Ë¤«¤é¡¢¤ª¤Ï¤®¤¬É¾È½¤ÎÏ·ÊÞÏÂ²Û»ÒÅ¹¡ÖÊ¡¤Ï¤®°Ã¡×¤ÎÃ¦ÀÇµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Ö¥¿¥ì¡Ê¥¿¥ì¥³¥ß¾ðÊó¡Ë¤òÆÀ¤ë¡£ÀèÂå¤ÎÅ¹¼ç¡¦ÇëËÜ¿·ÂÀÏº¡Ê¤ª¤«¤ä¤Þ¤Ï¤¸¤á¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¶ÈÀÓ¤Ï±¦¸ª²¼¤¬¤ê¤Ç¡¢À×¤ò·Ñ¤¤¤ÀÁÐ»Ò¤Î·»¡¦ÇëËÜ°¡µªÌé¡Ê·ëÌÚÞæÀ±¡Ë¤È¡¢¿·´¶³Ð¤ª¤Ï¤®¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÅ¹¡Ö¥·¥ó¡¦FUKUHAGI-¡õ¡×¤ò¿·¤¿¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Äï¡¦è½°É¡Ê¾åÂ¼³¤À®¡Ë¤Î´Ö¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
»¨»ï¤Î¼èºà¤òÁõ¤Ã¤Æ¡Ö¥·¥ó¡¦FUKUHAGI-¡õ¡×¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿Àµ»Ò¡¢ºûÌî¹Ì°ì¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë¡¢¸ÅÄ®Ëºî¡Ê¹â¶¶¹î¼Â¡Ë¡£ÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿è½°É¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤Ë¤¤¤¿½÷»Ò¹âÀ¸2¿ÍÁÈ¤Î²ñÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¼èºà¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£Ìµ»ö¡¢Àµ»Ò¤¿¤Á¤¬è½°É¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤½ª¤¨¤ë¤È¡¢³°¤Ç½÷»Ò¹âÀ¸¤¿¤Á¤ÈÂÐÌÌ¡£2¿Í¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¡©¡×¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î½÷»Ò¹âÀ¸Ìò¡×¤È¿Ò¤Í¡¢Àµ»Ò¤ÈÄÌ¤¸¤ëÈëÌ©¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¡¢TBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¡ÊËè½µ¿åÍË22¡§00¡Á¡Ë¤Î¿Íµ¤´ë²è¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤ÇÏÃÂê¤Î½÷Í¥¤Î¿¹»³Ì¤Í£¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¿¹»³¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÍýº»¤Á¤ã¤ó¤¤¤¿¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë´é¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡×¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡ª¡©¡×¡Ö¤¢¤ÎJK¤¿¤ÁÂþ¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¹»³¤Ï2000Ç¯3·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤Ç¤Ï¡¢3¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÍýº»¡¢ÍýÆà¡¢Íý²Ö¤ò±é¤¸¡¢ÃµÄå¤ËÊ±¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄÆÆ¹¨¤È¤Î¥¥¹¥·¡¼¥ó¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚ9¥É¥é¥Þ¤Ë¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×½Ð±éÈþ½÷ÅÐ¾ì¡ÖÂþ¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤µ¤½¤¦¡×
¢¡¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¼ç±é¡Ö¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ý¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ý¡×
