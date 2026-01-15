¿®¹æÄä»ßÃæ¤Î¼Ö¤ËÄÉÆÍ¡¢ÃËÀ¤±¤¬¡Ä·Ù»¡¤ËÆÏ¤±½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¿¤¤¡¡Ìµ¿¦¤Î62ºÐÃËÂáÊá¡¡¼¯»ùÅç¡¦¼¯²°»Ô
¼¯²°»Ô¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤ËÊÌ¤Î¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¤ÆÃËÀ¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¾å¡¢·Ù»¡¤Ë»ö¸Î¤òÆÏ¤±½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢62ºÐ¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²á¼º±¿Å¾½ý³²¤ÈÆ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯²°»Ô¿·ÀîÄ®¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê62¡Ë¤Ç¤¹¡£
¼¯²°·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏµîÇ¯12·î26Æü¸á¸å4»þ¤¹¤®¡¢¼¯²°»ÔÅÄºêÄ®¤Î¸©Æ»¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢ÀÖ¿®¹æ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿60ÂåÃËÀ¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¾å¡¢·Ù»¡¤ËÆÏ¤±½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÉÆÍ¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤¬¼Ö¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿ºÇÃæ¤ËÃË¤Ï¼Ö¤Ç¸½¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃËÀ¤Ï¡ÖÅö¤ÆÆ¨¤²¤ò¤µ¤ì¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¤Î¤Á¤Ë¡¢¶»¤ä¹ø¤òÂÇ¤Ä¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÎÏÃ¤ä¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤Î±ÇÁü¤ò¤â¤È¤Ë15Æü¡¢ÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï¡Ö¸òÄÌ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¡½Ò¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÅö»þ¤Î¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
