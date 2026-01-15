¡ÖÇÑ´þ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡× Æî¶Ë¥·¥§¥Õ¤ÎÅÏ´Ó½ß»Ò¤µ¤ó¤¬¼Â´¶¤·¤¿Âç¤¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½
Æî¶Ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡È°Ëâ¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¡É¤Îºî¤êÊý
Æî¶Ë¤Ç¤Ï¡¢½Ð¤¿¥´¥ß¤ò¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ¤Ë»ý¤Áµ¢¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥´¥ß¤ò¸º¤é¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ÇÅÏ´Ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ßË¼¤Ç½Ð¤¿»Ä¤êºàÎÁ¤ÇÌë¿©¤ò¤è¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤ëÆü¤Î¤ªÃë¤´ÈÓ¤¬Å·¤×¤é¤¦¤É¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë½Ð¤¿Å·¤«¤¹¤òÈÕ¤´ÈÓ¤Î»Ä¤Ã¤¿¤´ÈÓ¤Ëº®¤¼¤Æ¡¢¡È¤¿¤Ì¤¤ª¤Ë¤®¤ê¡É¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤¬ÇØÆÁ´¶¤¬¤«¤Ê¤ê¶¯¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¡È°Ëâ¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡È°Ëâ¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¡É¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìë¶Ð¤ÎÃ´Åö¤¬Â¿¤¯¡¢ËèÆüÂçÊÑ¤Êºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¤½¤Î¿Í¤¬´ÑÂ¬¤Ë»È¤¦µ¡³£¤¬Àã¤ËËä¤â¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¾ï¤ËÀã¤«¤¤ò¤·¤Æµ¡³£¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é´ÑÂ¬¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Àã¤«¤¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿Àã¤¬¹ß¤ë¤Î¤Ç¤¤¤¿¤Á¤´¤Ã¤³¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤«¤Ê¤êÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¤³¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬¥Ý¥ó¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æµß¤ï¤ì¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
°Ëâ¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎºàÎÁ¤Ï¡¢¤´ÈÓ¤ÈÅ·¤«¤¹¤ÈÀÄ¤µ¤Î¤ê¡¢¤½¤·¤Æ°Ëâ¤Î¥¿¥ì¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅ·Ð§¤Î¥¿¥ì¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£Å·¤Ä¤æ¤è¤ê¤â¤¦¾¯¤·´Å¤¤´¶¤¸¤Î¾ßÌý¤Î¥¿¥ì¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤´ÈÓ¤Ë¤³¤Î¥¿¥ì¤ò¤«¤Ê¤ê¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤«¤±¤Æ¡¢ÀÄ¤µ¤Î¤ê¤ÈÅ·¤«¤¹¤òÆþ¤ì¤Æ¤Ë¤®¤ì¤Ð´°À®¤Ç¤¹¡£²ÈÄí¤Çºî¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»ÔÈÎ¤Î¤á¤ó¤Ä¤æ¤ÈÅ·¤«¤¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
°Ëâ¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ï2018Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£º£¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ï¹â¤¯¡¢²ÈÄí¤ÎÃæ¤ÇÄêÈÖ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀèÆü¡¢»³¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÎó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢Á°¤Ë¤¤¤¿2¿ÍÁÈ¤ÎÊý¤¬¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤«¤éÅ·¤«¤¹¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢¼«ºî¤·¤¿¡È°Ëâ¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¡É¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥«¥í¥ê¡¼¤¬¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èè¤ì¤¿¤È¤¤äÎÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Æî¶Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç²ÁÃÍ´Ñ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½
Æî¶Ë¤Ï¤È¤Æ¤â´¨¤¤¤¿¤á¡¢ÂÎ²¹¤òÉ¬»à¤Ë¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢ÂÎ¤¬¥«¥í¥ê¡¼¤òÍß¤¹¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¡Ö¤À¤«¤é¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÎÌ¤ò¿©¤Ù¤ë¤·¡¢¤ª²Û»Ò¤È¤«¤Î´Å¤¤¤â¤Î¤âºî¤ì¤Ðºî¤ë¤À¤±¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£»ä¤â¸þ¤³¤¦¤Ç¤Ï¥«¥Ã¥×¥¢¥¤¥¹¤ò¥Ú¥í¥Ã¤È1¸Ä¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤ÆÆ±¤¸¥«¥Ã¥×¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤¿¤é¡¢1¸Ä¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡£È¾Ê¬¿©¤Ù¤¿¤é¤â¤¦¸·¤·¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¤Þ¤¿¡¢ÅÓÃæ¤Ç¿©ÎÁÊäµë¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¤ò¤·¤ÆÎÁÍý¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÏ´Ó¤µ¤ó¤ÏÃ£À®´¶¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢ËãÇÌÆ¦Éå¤òºî¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ¦Éå¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢Æ¦Éå¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢Æ¦Éå¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡£ËãÇÌÂçº¬¤È¤«¤ÇÂåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆ¬¤ò»È¤¦´¶¤¸¤ÏÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
1Ç¯4¥ö·î¤ÎÆî¶ËÀ¸³è¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÇÑ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¡ØÆî¶ËÇÑ¿Í¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤éÆüËÜ¤ÎÀ¸³è¤Ë½ç±þ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÂ¡·Ï¤¬¤Ê¤ó¤À¤«ÄË¤¯¤Æ¡¢Ìõ¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡È²»¡É¤ä¡ÈÆ÷¤¤¡É¤¬Â¿¤¤¤È¤â´¶¤¸¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¸þ¤³¤¦¤Ç1Ç¯´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ê¤¤À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¢¹ñ¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ä¤±¤¿¤éÁá¤¹¤®¤ÆÌÜ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢¸òº¹ÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢½Ð½ê¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤²»¤¬¥ï¡¼¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¼ª¤òºÉ¤®¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢µ¢¹ñ¤·¤Æ1¥ö·î¸å¤¯¤é¤¤¤Ë²ÈÂ²¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë½Ð¤«¤±¡¢¤½¤³¤Ç¤¢¤ëÂç¤¤ÊÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¡£
¡Ö¤ªÁÚºÚ¤Ã¤ÆÄ´Íý¤·¤Æ¤«¤é²¿»þ´Ö¤«·Ð²á¤·¤¿¤é¡¢¥ë¡¼¥ëÅª¤ËÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤Î»Ò¤¿¤ÁÊÄÅ¹»þ´Ö¤¬Íè¤¿¤é¤¹¤Ù¤ÆÇÑ´þ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢ÁÚºÚÇä¤ê¾ì¤Çµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æî¶Ë¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ï¡¢Ä´Íý»Õ¤È¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Ë·ò¹¯Èï³²¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇÍ¥Àè¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÇÑ´þ¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤¬¡¢ÇÑ´þ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÁíºÚÇä¤ê¾ì¤Çµã¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÅÏ´Ó¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¼«³Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¡ØÆî¶Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡Ù¤È¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÉôÎà¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿©¤ÙÊª¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢È¾Ç¯¤¯¤é¤¤¤â¤¬¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡Ö¿©ÉÊ¥í¥¹¡×¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤È¤Ï¡Ä
¤½¤³¤«¤é¡Ö²¿¤«»ä¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÇÑ´þ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤»¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅÏ´Ó¤µ¤ó¤Ï¿©ÉÊ¥í¥¹ÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÆü¡¹¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤ò¤É¤¦¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£°û¿©¤Ë´Ø¤ï¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢°û¿©¤Î¸½¾ì¤«¤é¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬²¿¤«¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤ÈÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²ÈÄí¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÇã¤¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤À¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
¡ÖÇã¤¤Êª¥ê¥¹¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¿Í¤È»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤Ï¡¢»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬ÇÑ´þ¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦Åý·×¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ê¥¹¥È¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤ì¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¡¢¤³¤ì¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¡¢¤³¤ì¤¬ÆÃÇä¤À¤«¤é¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇã¤¤¤¹¤®¤ë¡£Çã¤¤¤¹¤®¤¿·ë²Ì¡¢´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÇÑ´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
ÅÏ´Ó¤µ¤ó¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î6·î¤Ë¡Ø»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤ËÀ¸¤«¤»¤ë Æî¶Ë¥ì¥·¥Ô¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥´¥ß¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯½Ð¤µ¤º¤ËÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ì¥·¥ÔËÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢Çò¤¤¥Í¥®¤ÎÀÄ¤¤ÉôÊ¬¤ò»È¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤«¤é¤â¤¦1ÉÊ¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¿Ä¤Ê¤É¤«¤é1ÉÊºî¤ì¤¿¤é¡¢´Ä¶¤Ë¤â²û¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æî¶Ë¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î²ÈÄí¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¥·¥Ô¤ò¤Þ¤È¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
Æî¶Ë¤Ç¤Ï¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÎäÅà¤ÎÌîºÚ¤Ð¤«¤ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÎäÅàÌîºÚ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤âÂ¿¿ô·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎäÅà¤ÎÍÈ¤²¥Ê¥¹¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â²ÈÄí¤ÇÍÈ¤²¤ë¤Î¤Ï·ù¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÍÈ¤²¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¥Ø¥¿¤â¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ä¤ê¥«¥¹¤â°ìÀÚ½Ð¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ´Íý¤Ë»È¤¨¤ë¡£¤ªÌ£Á¹½Á¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ê¥¹¤ÎÍÈ¤²¿»¤·¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ê¤¹¤È¤Ò¤Æù¤Î¿ÉÌ£Á¹¼Ñ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¹¤°¤Ë1ÉÊ¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×
ÎÁÍý¤òºî¤ë¤³¤È¤È¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¡¢ÅÏ´Ó¤µ¤ó¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤Èºî¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¸Î¶¿¤Ï¡¢³°¿©¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤ÎÁªÂò»è¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÎÁÍýÈÖÁÈ¤È¤«¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â³¹¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤é¼«Ê¬¤Çºî¤í¤¦¡¢¼«Ê¬¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤Ëºî¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÎÁÍý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºî¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£°Ëâ¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤âºàÎÁ¤ÏÂç¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¿©¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎÁÍý¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆü¾ï¤Î¤´¤Ï¤ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¤È¤¤Ë»È¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ç¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü3¿©¿©¤Ù¤ë¡¢Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿©»ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊTEXT¡§»³ÅÄ¼þÊ¿¡Ë
第55回・第56回(12月5日・12日配信)  渡貫淳子さん
Æî¶Ë¥·¥§¥Õ¡¿ÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»Ô½Ð¿È¡£Ä´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»Â´¶È¸å¡¢Æ±¹»¿¦°÷¤òÌ³¤á¤ëÃæ¤ÇÄ´Íýµ»½Ñ¤òËá¤¯¡£½Ð»º¸å¤ËÀì¶È¼çÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤â¡¢Æî¶Ë¤Ç¤ÎÄ©Àï¤ò·è°Õ¡£30Âå¤ÇÆî¶ËÃÏ°è´ÑÂ¬Ââ¤ÎÄ´ÍýÂâ°÷¤òÌÜ»Ø¤·¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ÇÂè57¼¡Æî¶ËÃÏ°è´ÑÂ¬Ââ¤Ë»²²Ã¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¸·¤·¤¤Æî¶Ë¤ÎÃÏ¤ÇÂâ°÷¤¿¤Á¤Ë±ÉÍÜ¤È»Îµ¤¤ò»Ù¤¨¤ëÎÁÍý¤òÄó¶¡¡£µ¢¹ñ¸å¤Ï¹Ö±é³èÆ°¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÆî¶Ë¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤¿ÎÁÍý¤Î¹©É×¤òÈäÏª¡£ÆÃ¤Ë¡Ö°Ëâ¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÀ¤³¦°ì¼õ¤±¤¿¤¤¼ø¶È¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¡£Ãø½ñ¡ØÆî¶Ë¤Ç¤Ï¤¿¤é¤¯ ¤«¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢Ä´ÍýÂâ°÷¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡ÊÊ¿ËÞ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤ËÀ¸¤«¤»¤ë Æî¶Ë¥ì¥·¥Ô¡Ù¡Ê²È¤Î¸÷¶¨²ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
