俳優の多部未華子さん（36）が14日、自身が出演するスマホアプリのCM発表会に登壇。アプリのコンセプトにちなみ、“丸投げしたいこと”を明かしました。

多部さんが出席したのは『タックスナップ 新CM発表会』。イベントでは、自身について“頑張りたくない人”と明かす多部さんが、アプリのコンセプトにちなみ“丸投げしたいこと”を聞かれると「家事。日々の献立もそうですし、お洗濯も畳むとか、（洗濯機を）もう回すすらちょっと丸投げしたいくらい。干すとかね。そういうのもぜーんぶ丸投げしたいです」と答えました。

■多部未華子、気持ちの切り替え方法

そんな多部さんは、頑張るときはどのように気持ちを切り替えているのかについて「重い腰を上げて、頑張った夜にはゆっくり温かいお風呂に入る時間を設けようって思って。そのために今日1日頑張ろうって思って朝起きます」と明かしました。

また、“頑張った日のご褒美”について聞かれると「何でもかんでも丸投げしたいぐらい不器用な人間なので、なるべく自分のやれることをきちんとタスクをこなして、1時間でも2時間でもゆっくりする時間が作れたら今日も無事に終えたと思って、“良かった”って思います」と語りました。