ÅÄÃæÊË½êÂ°¤Î¥ê¡¼¥º¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½MF¤ò³ÍÆÀ¤«¡Ä¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ÏÈ¾Ç¯¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ø
¡¡¥ê¡¼¥º¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½MF¥Õ¥¡¥¯¥ó¥É¡¦¥Ö¥ª¥Ê¥Î¥Ã¥Æ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£15Æü¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¸½ºß21ºÐ¤Î¥Ö¥ª¥Ê¥Î¥Ã¥Æ¤Ï¡¢2023Ç¯1·î¤Ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¥í¥µ¥ê¥ª¡¦¥»¥ó¥È¥é¥ë¤«¤é¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ø°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¡¢¸ø¼°Àï35»î¹ç½Ð¾ì¤Ç6¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£ºò²Æ¤Ë¤Ï¡¢Çã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÉÕÂÓ¤·¤Ê¤¤´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼²ÃÆþ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥«¥Ã¥×Àï½Ð¾ì¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î½Ð¾ì¤Ï1»î¹ç¤Î¤ß¤È¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ê¥¢¥à¡¦¥í¥·¥Ë¥¢¡¼´ÆÆÄ½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿FA¥«¥Ã¥×3²óÀï¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥È¥óÀï¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò¾þ¤ê¡¢1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£Â³¤¯¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥Ö¥ª¥Ê¥Î¥Ã¥Æ¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¢ºò²Æ²ÃÆþ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¥ê¡¼¥º¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥º¤Î³ÍÆÀ¤Ç¸ýÆ¬¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¤·¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤È¤Ê¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬¾µÇ§¼¡Âè¡¢¶áÆüÃæ¤Ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤òµá¤á¤Æ¥ê¡¼¥º¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MFÅÄÃæÊË¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç21»î¹ç¤¬¾Ã²½¤·¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö22¡×¤Î16°Ì¡£º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¿ÍFW¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¤¬¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
