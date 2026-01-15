JTB¤¬¡ÖÌøÅÄ¾ÍÎÁª¼ê±þ±ç¥Ä¥¢ー¡×¤ò³«ºÅ¡ª »î¹ç´ÑÀï¤ä¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤â
¡¡Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤ÎJTB¤¬¡ÖÌøÅÄ¾ÍÎÁª¼ê±þ±ç¥Ä¥¢ー¡×¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÅìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÌøÅÄ¾ÍÎ¡£º£²ó¤Ï¡È¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§¤µ¤ó¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²ñ¾ì¤ÇÌøÅÄÁª¼ê¤ò±þ±ç¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡É ¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÌøÅÄ¤Î±þ±ç¥Ä¥¢ー¤¬´ë²è¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï4¤Ä¤Î¥³ー¥¹¤òÍÑ°Õ¡£¼ç¤Ë1Çñ2Æü¤È2Çñ3Æü¤Î¥³ー¥¹¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÉÇñ¿ô¤È½ÉÇñ¿Í¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¡£³«ºÅÆü¤Ï2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ç¡¢½ÉÇñÀè¤Ï¥Û¥Æ¥ë¥é¥Ó¥¹¥¿Åìµþ¥Ù¥¤¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ï2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È15Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëSV¥êー¥°ÃË»ÒÂè14Àá ÅìµþGB vs ¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É»ØÄêÀÊS¡Ë2Æü´ÖÊ¬¡¢ÌøÅÄ¤È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖYANAGIDA MASAHIRO SUPPORTERS CLUB¡×¤Î²ñ°÷¤Î¤ß¿½¤·¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¿½¤·¹þ¤ß´ü´Ö¤Ï1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë15:00¤«¤é1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç¡£·ë²ÌÈ¯É½¤È¹ØÆþ´ü´Ö¤Ï1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:00¤«¤é1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¿½¤·¹þ¤ß¿ô¤¬Äê°÷ÏÈ¤è¤êÂ¿¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÃêÁª¤È¤Ê¤ë¡£