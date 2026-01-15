¥É·³ÀèÈ¯¿Ø¤¬¡È»Ë¾åºÇ¶¯¡É¤ÎÍ½´¶¡¡MLB¸ø¼°¤¬ÂçÍ½ÁÛ¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤é¤Ëµá¤á¤ë¡Ö5¾ò·ï¡×
MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬º£µ¨¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀèÈ¯¿Ø¤Î³èÌö¤òÍ½ÁÛ
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¡¢º£Ç¯¤â¿·¤¿¤ÊÅÁÀâ¤ò¹ï¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢º£µ¨¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀèÈ¯¿Ø¤¬¡¢1958Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹°ÜÅ¾¸å¤Ç¡Ö¥Á¡¼¥à»Ë¾åºÇ¶¯¡×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÆÃ½¸¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º3Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦°Î¶È¤Î¤µ¤é¤ËÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î2026Ç¯¥í¡¼¥Æ¤Ï¥Á¡¼¥à»Ë¾åºÇ¹â¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤«¡©¡×¤ÈÂê¤·¡¢º£µ¨¤Î¸°¤È¤Ê¤ë5ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¥µ¥ó¥Ç¥£¡¦¥³¡¼¥Õ¥¡¥Ã¥¯¥¹¤¬¸½ÌòºÇ½ªÇ¯¤Ë¤·¤ÆÅê¼ê3´§¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿1966Ç¯¤ä¡¢ÀèÈ¯¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿2021Ç¯¤Î¥í¡¼¥Æ¤ò¤âÎ¿²ï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1ÅÀÌÜ¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤ä¥á¥¸¥ã¡¼¶þ»Ø¤Î±¦ÏÓ¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Ï30ÀèÈ¯¤ò¤³¤Ê¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°2°Ì¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅêÉ¼¤Ç¤â3°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¤Ê¤É¡¢¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¡£µ»ö¤Ç¤ÏºÇ¶¯ÀèÈ¯¿Ø¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡Ö¥ä¥Þ¥â¥È¤¬Ä¶°ìÎ®¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ´°Á´Éü³è¤ò²Ì¤¿¤¹ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎÂ¸ºß¤òµó¤²¤¿¡£ÂçÃ«¤Ïºòµ¨½ªÈ×¤Î3ÀèÈ¯¤Ï14²ó2/3¤òÏ¢Â³¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡¢18Ã¥»°¿¶¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤ÊÅêµå¤òÈäÏª¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æµ¬ÄêÅêµå²ó¿ô¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÉ¸æÎ¨2.33¤Ç15¾¡¤òµó¤²¤¿2022Ç¯¤À¤±¤À¤¬¡¢Æ±µ»ö¤Ïº£µ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·ò¹¯¤Ê¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤òµý¼õ¤·¡¢ÆóÅáÎ®¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï2026Ç¯¤Ï²¿¤ÎÀ©¸Â¤â¤Ê¤¯Åê¤²¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëºòµ¨¤Ï¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤È¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ò¼é¤ë¤³¤È¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤È¥¨¥á¡¦¥·¡¼¥Ï¥óÅê¼ê¤ÎÈôÌö¤ò¾ò·ï¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÈ¯5ÈÖ¼ê¤è¤ê¤âºÍÇ½¤¬¤¢¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡5ÅÀÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÅê¼êÁØ¤Î¸ü¤µ¤â¶¯Ä´¡£¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥¹¥È¡¼¥óÅê¼ê¤ä¥ê¥Ð¡¼¡¦¥é¥¤¥¢¥óÅê¼ê¤¬¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤«¤éÉüµ¢¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤±¤Ð¡¢¤³¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ã£À®¤¹¤ë¤Î¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º3Ï¢ÇÆ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤Èµå»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅþÍè¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë