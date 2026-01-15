Î©·û¡¦¸øÌÀ¤¬¡Ö¿·ÅÞ·ëÀ®¡×¤Ç¹ç°Õ¡¡¹â»ÔÁíÍý¤ËÁö¤ë¾×·â¡¢78Áªµó¶è¤ÇÅöÍîµÕÅ¾¤ÎÍ½Â¬¤â¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¹â»ÔÁíÍý¤Ï¤¤Î¤¦Í¼Êý¡¢Í¿ÅÞ´´Éô¤ËÀµ¼°¤Ë²ò»¶¤Î°Õ¸þ¤òÅÁÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ò»¶É÷¤«¤é¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÁªµó¥â¡¼¥É¤Ø¡£¤½¤·¤Æ¤¤ç¤¦¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ç¡Ö¹ç°Õ¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¶¦¤Ë¿·ÅÞ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×Î©·û¡¦¸øÌÀÅÞ¼ó²ñÃÌ¸å¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂåÉ½
¡ÈÃæÆ»Ï©Àþ¡É¶¯Ä´¤Î¡Ö¿·ÅÞ·ëÀ®¡×³¹¤ÎÀ¼¤Ï¡Ä
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¹â»ÔÁíÍý¤È¤ÎÂÐ·èÀ¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¡Ö¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¡×¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤Ï²ñ¸«¤Ç¡ÈÃæÆ»Ï©Àþ¡É¤ò¶¯Ä´¡£Í¿ÅÞ¤ÈÌîÅÞ¤È¤ÇÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæÆ»¤ò·ë½¸¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£Å´É× ÂåÉ½
¡ÖÎ©·û¡¦¹ñÌ±¡¦¼«Ì±¤Î²º·òÇÉ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£¡Ê½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡ËÃæÆ»¤Î²ô¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë»ö¤¬ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ËÂçÀÚ¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤ë¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄ²ÂÉ§ ÂåÉ½
¡Ö¸øÌÀÅÞ¤¬ÃæÆ»²þ³×ÀªÎÏ¤Î·ë½¸¼´¤Ë¤Ê¤ë¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃæÆ»ÀªÎÏ¤òÀ¯¼£¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡×
ÆÍÁ³¤Î¿·ÅÞ·ëÀ®¤È¡¢Ã¯¤âÍ½Â¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¹¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
60Âå½÷À
¡ÖÎ©·ûÌ±¼ç¤È¸øÌÀ¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¯¤Î¤â¤Ê¤ó¤«¤¢¤ó¤Þ¤ê¡ÄÀáÁà¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¼«Ì±¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤ÆÎ¥¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤¬¡¢¤¹¤°¤¢¤Á¤é¡ÊÎ©·ûÌ±¼ç¡Ë¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦¡×
60ÂåÃËÀ
¡Ö2¤Ä¤¬ÃæÆ»Ï©Àþ¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ä¡£»ä¤Ï¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¿·ÅÞ¤ÎÆ°¤¤Ë²ûµ¿Åª¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¡Ä
70ÂåÃËÀ
¡Ö»¿À®¤Ç¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤Ù¤¯»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¹ñÌ±¡¢°Ý¿·¤è¤ê¤Ï¡¢Î©¸ø¤ÎÊý¤¬¿Í¿ôÂ¿¤¤¤ó¤À¤·¡×
80ÂåÃËÀ
¡Ö¸øÌÀÅÞ¤ÎÀª¤¤¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤âºÆÀ¸¤·¤Æ¡¢ÀäÂÐ¡¢¿·¤·¤¤ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬»ä¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×
¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù»ý¼Ô¤Ï¡Ä
¸øÌÀÅÞ»Ù»ý¼Ô¡Ê70Âå¡Ë
¡ÖÅÞÍøÅÞÎ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¯¼£¤ò¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âº¬Äì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¹â»ÔÁíÍý¤â¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡©¥Û¥Ã¥×¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¸øÌÀÅÞ
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ï¡¢ÍýÇ°¡¦À¯ºö¤Ç·ë½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¡¢Áªµó¤Î¤¿¤á¤Ê¤Î¤«¡£¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÌä¤ï¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·ÅÞ·ëÀ®¤ÎÆ°¤¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡£¹â»ÔÁíÍý¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼ À±¹À¤µ¤ó:
¸øÌÀÅÞ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¥Û¥Ã¥×¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤«¤éÏ¢Î©¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¡Ö¥Û¥Ã¥×¡×¡£¤½¤Î¸å¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÈÁªµó¶¨ÎÏ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤ÈÆ°¤»Ï¤á¤¿¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¡£¤½¤·¤Æ¿·ÅÞ·ëÀ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡£¤Þ¤µ¤Ë3ÃÊ³¬¤Ç¤¹¡£
¹â»ÔÁíÍý¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬Î¥Ã¦¤·¤¿¸å¤â¡¢¼«¸ø¤ÇÁªµó¶¨ÎÏ¤Ê¤é¤ä¤ë¤À¤í¤¦¤È¤ß¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Î©·û¤È¸øÌÀ¤¬Áªµó¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¡¢°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¡¦ÁÏ²Á³Ø²ñ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·ÅÞ¤È¤Ê¤ë¤È¸øÌÀ¤Ï´°Á´¤Ë¼«Ì±¤ÈÀÚ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¹â»ÔÁíÍý¤â¡Ö¡ÊÎ©·û¤È¸øÌÀ¤È¤Ç¡ËÁªµó¶¨ÎÏ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¥¬¥Ã¥Á¥ê¼ê¤òÁÈ¤Þ¤ì¤ë¤È¡Ä¡£
¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ï¡¢»Ù»ýÊìÂÎ¤Ç¤¢¤ëÏ¢¹ç¤ÈÁÏ²Á³Ø²ñ¤Ë¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÏÃ¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À±¹À¤µ¤ó:
ÀÎ¤Ï¡¢Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¡ÊÏ¢¹ç¡Ë¤ÈÁÏ²Á³Ø²ñ¤Ï¤¢¤Þ¤êÃçÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¿ÆÏÂÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤¢¤Þ¤êÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¹â»ÔÁíÍý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ë°ì¸À¤ªÀ¼¤«¤±¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À±¹À¤µ¤ó:
¤«¤Ê¤ê¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¸øÌÀÅÞ¤ÏÏ¢Î©Î¥Ã¦¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÀÆÆ£ÂåÉ½¤â¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÏÀÚ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù»ýÊìÂÎ¡¦ÁÏ²Á³Ø²ñ·Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¹â»ÔÁíÍý¤ËÂÐ¤·¤ÆÁêÅöÈ¿È¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥è¥ê¤¬Ìá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
µµÎö¤¬·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
78¤Î¾®Áªµó¶è¤ÇÅöÍî¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¡ÄÁªµó¤Ç¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤Î±Æ¶Á
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
Î©·û¤È¸øÌÀ¤Î¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÁªµó¤ÎÉ¼¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Î¤«¡£
JXÄÌ¿®¼Ò¤ÎÊÆ½Å¹îÍÎÂåÉ½¤Ï¡Ö¸øÌÀÅÞ¤ÎÉ¼¤¬¤¹¤Ù¤ÆÎ©·û¤Ë¤¤¤±¤Ð¼«Ì±¤ÏÁêÅö¶ìÀï¤¹¤ë¡£ÆÃ¤Ë¾®Áªµó¶è¤Ë¤ÏÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢1Áªµó¶èÅö¤¿¤ê¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤È¤·¤Æ¡¢¢§Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬Ìó6ËüÉ¼¡¢¢§¼«Ì±ÅÞ¤¬7ËüÉ¼¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬2ËüÉ¼¡¢¤Ç¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¡Ü¸øÌÀÅÞ¡ÄÌó9ËüÉ¼
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡ÄÌó6ËüÉ¼
¤·¤«¤·¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ë¤è¤ê¡¢¸øÌÀÅÞÌó2ËüÉ¼¤¬¤´¤Ã¤½¤êÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ë¹Ô¤¯¤È¤Ê¤ë¤È¡Ä
¼«Ì±ÅÞ¡ÄÌó7ËüÉ¼
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡Ü¸øÌÀÅÞ¡ÄÌó8ËüÉ¼
¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÏÄË¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
JXÄÌ¿®¼Ò ÊÆ½Å¹îÍÎ ÂåÉ½¼èÄùÌò:
¼Â¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞÉ¼¤¬Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ëÁªµó¶è¤Ï·ë¹½Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¤ò´ð½à¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢1Áªµó¶è¤¢¤¿¤ê¤Î¸øÌÀÅÞÉ¼¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç2ËüÉ¼¤È¿ô»ú¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Îã¤¨¤ÐÅêÉ¼Î¨¤¬50%¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢³ÆÁªµó¶è¤ÇÌó15¡Á16ËüÉ¼¤ÎÍ¸¢¼Ô¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤«¤éÌó2ËüÉ¼¤¬¸º¤ê¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ËÌó2ËüÉ¼¤¬¾è¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º¹¤·°ú¤¤Ç4ËüÉ¼¤Î°ÜÆ°¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£15¡Á16ËüÉ¼¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢4ËüÉ¼¤¬°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÁªµó¶è¤Ç¾¡ÇÔ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
1·î15Æü»þÅÀ¤Î»þ»öÄÌ¿®¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ã±½ã¤Ë¸øÌÀÅÞÉ¼¤¬Á´Éô¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ê¤É¤ÎÌ±¼çÅÞ·Ï¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¡¢78¤Î¾®Áªµó¶è¤ÇÅöÍî¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë78¤Î¾®Áªµó¶è¤ÇÅöÍî¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤ÏÀ¯¸¢¸òÂå¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤Âç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¹â»Ô¿Íµ¤¤äÌµÅÞÇÉ¤«¤é¤Î½¸É¼¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇËä¤áÌá¤»¤ë¤Î¤«¡£É¬»à¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ©¾ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÌµÅÞÇÉ¤ò¤É¤ì¤À¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤«¤Ç¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢ÅêÉ¼Î¨¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
JXÄÌ¿®¼Ò ÊÆ½Å¹îÍÎ ÂåÉ½¼èÄùÌò:
º£²ó¤Ï¡¢ÌµÅÞÇÉÁØ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÈæÎãÅêÉ¼Àè¤Çº£¤Î¤È¤³¤í¼«Ì±ÅÞ¤¬Í¥°Ì¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¹â»Ô¿Íµ¤¤Î¸ú²Ì¤È¸À¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÊ¬¡¢ÅêÉ¼Î¨¤¬¤¤Á¤ó¤È¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹â»ÔÁíÍý¤¬È¯¿®¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¡¢º£¸å¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤ÎÃæ¤«¤é¤â¿·ÅÞ¤Ø¡©¿·ÅÞ¤Î²èºö¤ËÃíÌÜ
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤â²ñ¸«¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÆ»ÀªÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿·ÅÞ¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤ò´«Í¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÀÐÇËÁ°ÁíÍý¤Ê¤É¤¬¿·ÅÞ¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÂç¤¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡Ä
À±¹À¤µ¤ó:
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÀÐÇËÁ°ÁíÍý¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Î¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤Î¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤é¤É¤¦¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢Á°²ó¤ÎÁªµó¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢°Ý¿·¤ËÉé¤±¤ÆÈæÎãÉü³è¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¿Í¡¢°Ý¿·¤ËÉé¤±¤ÆÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤Ç¤â¡¢¿·ÅÞ¤Ë°ú¤¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤òº£¡¢²èºö¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
²èºö¤Ë¤è¤ê¡¢¿·ÅÞ¤ËÆ°¤¯¿Í¤¬¥Ý¥í¥Ý¥í½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±Ì±¼ç¤ÏËäË×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡©ÆóÂçÀ¯ÅÞ¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¡Ä
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤È¤·¤Æ¡¢ÃæÆ»¤ò³Ë¤Ë¤¹¤ë¿·ÅÞ¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ì±¤È¤ÎÆóÂçÀ¯ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢Àª¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
À±¹À¤µ¤ó:
¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤ÈÎ©·û¡¦¸øÌÀ¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÀªÎÏ¤¬·ãÆÍ¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¯¤È¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËËäË×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î»Ù»ý´ðÈ×¤Ç¤¢¤ëÌ±´Ö¤ÎÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Î©·û¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ðÀª¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£
Áªµó¤È¤Ê¤ì¤ÐÆóÂçÀªÎÏ¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤ò¼è¤ë¤Î¤«¤ÏÈó¾ï¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
JXÄÌ¿®¼Ò ÊÆ½Å¹îÍÎ ÂåÉ½¼èÄùÌò:
¤¤¤Þ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÁªµó¶è¤Ë¸õÊä¼Ô¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸µ¡¹¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¤Ï¡Ö¸½¿¦ÉÔ²Ä¿¯¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¸½¿¦¤¬¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¸õÊä¼Ô¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·º£¡¢¤½¤ÎÉÔ²Ä¿¯¤¬¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ°¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÇË¤é¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯Î©¸ø¤È·ãÆÍ¤¹¤ëÉôÊ¬¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢Áªµó·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÂ¿¾¯¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ËÍÍø¤Ê¤È¤³¤í¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
【プロフィール】
ÊÆ½Å¹îÍÎ¤µ¤ó
JXÄÌ¿®¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò
Á´¹ñ¤ÎÊóÆ»µ¡´Ø¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹Â®Êó¤äÀ¤ÏÀÄ´ºº¤òÄó¶¡
ÁªµóÊ¬ÀÏ¤â¼ê¤¬¤±¤ë
À±¹À¤µ¤ó
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼
1955Ç¯À¸¤Þ¤ì Ê¡Åç¸©½Ð¿È
À¯¼£µ¼ÔÎò30Ç¯
