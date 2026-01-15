19ºÐ¡¦ºäËÜÎç¤Î¡È»ø¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡É¤¬ÏÃÂê¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¡¦¥µ¥«¥â¥È¡×¡Ö¤¬¤Á¤¹¤²¡¼¤Ê¡× Á´¹ëOP¼«¿È½é¤ÎËÜÀï¿Ê½Ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡¡¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥óÍ½Áª·è¾¡¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¼ã¤»êÊõ¤¬²÷µó¤À¡£2024Ç¯Á´¹ë¥¸¥å¥Ë¥¢²¦¼Ô¡¢19ºÐ¤ÎºäËÜÎç¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¡¦G.¥¼¥Ã¥Ô¥¨¡¼¥ê¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç·âÇË¡£¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àËÜÀï½Ð¾ì¸¢¤ò°µÅÝÅª¤Ê¥Æ¥Ë¥¹¤Ç¤â¤®¼è¤ê¡¢ÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È»ø¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡É¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤«¤Ã¤³¤è¡ªºäËÜ¤Î¡È»ø¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡É¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡À»ÃÏ¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ç¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾¡Íø¤ò·è¤á¤¿Ä¾¸å¡¢¥é¥±¥Ã¥È¤òÆüËÜÅá¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢Á¯¤ä¤«¤Ë¾ä¤ØÇ¼¤á¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¤³¤ÎÆ²¡¹¤¿¤ë»Ñ¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¡¦¥µ¥«¥â¥È¡×¤Î°¦¾Î¤È¤È¤â¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£195¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¥Ó¥Ã¥°¥µ¡¼¥Ö¤È¡¢»øº²¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥¿¡¼À¤ÏÈ´·²¤À¡£
¡¡ºäËÜ¤Î19ºÐ6¥«·î¤Ç¤ÎÁ´¹ëËÜÀïÆþ¤ê¤Ï¡¢2009Ç¯¤Ë¶Ó¿¥·½¤¬ÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿19ºÐ0¥«·î¤Ë¼¡¤°ÆüËÜÃË»Ò»Ë¾å2ÈÖÌÜ¤Î¼ã¤µ¤Ç¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥Æ¥Ë¥¹¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÊ¨Æ¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢³Ê¾å¤ò¤Ê¤®ÅÝ¤·¤¿´í¤Ê¤²¤Ê¤¤»î¹ç±¿¤Ó¤Ë¡Ö´°¾¡¤ä¤ó¤±¡×¡¢ÄìÃÎ¤ì¤Ì¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¬¤Á¤¹¤²¡¼¤Ê¡×¤È¶ÃØ³¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¹¤²¡¼¤è¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È´¿´î¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢Ä¹¤é¤¯ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤À¿·»þÂå¤Î´ú¼êÅÐ¾ì¤Ë¡ÖÀ¤Âå¸òÂå¥¥¿¡¼¡×¤È¶«¤Ö¥Õ¥¡¥ó¤âÂ³½Ð¡£¶Ó¿¥·½¤é¤ËÂ³¤¯¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ø¤Î´üÂÔÃÍ¤Ï¡¢Áá¤¯¤â¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤ÎÍÍÁê¤À¡£
¡¡Í½Áª¤òÆÍÇË¤·¡¢¿¿¤Î¡È¥µ¥à¥é¥¤¡É¤È¤·¤ÆËÜÀï¤Î¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤ÄºäËÜ¡£À¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤ë½àÈ÷¤ÏÀ°¤Ã¤¿¡£
