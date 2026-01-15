ÇòÉ´¹ç½÷ÂçÂ´¥°¥é¥É¥ë¡¢¥·¥ç¡¼¥Ñ¥óµÓÀþÈþ¡Ö¤«¤ï¤¤¤µ¤ÎÇË²õÎÏ¤¹¤´¤¤¡×¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¸ø³«
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿·ÅÄÈÞÆà¡Ê26¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö1¡¿27(²Ð)È¯Çä¡Ø¥¢¡¼¥à¥º¥Þ¥¬¥¸¥ó3·î¹æ¡Ù¤ÎÉ½»æ¤ÇÅÐ¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¹õ¤ä¿¼ÎÐ¿§¤Î¾åÃå¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤ÇµÓÀþÈþ¤âÈäÏª¤·¡¢¡Ö»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤ÆÌó1Ç¯¤Ç¥¢¡¼¥à¥º¤ÎÉ½»æ¤ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö½é¤ÎÉ½»æµÇ°¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ2²óÌÜ¤âÉ½»æ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡¡²ñ¤¤¤ËÍè¤ì¤ëÊý¤ÏÄ¾ÀÜ¤ªÅÏ¤·¤·¤¿¤¤¤Î¤È¡¢ÅöÆü¤Ï¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤È¥¢¡¼¥ß¡¼¤Ê´¶¤¸¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿°áÁõ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡¡ÃÏÊý¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹Ô¤±¤Ê¤¤Êý¤â¡¢¸ÂÄêÆÃÅµ¤òÍ¹Á÷¤Ç¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤Í¡×¤È2·î1Æü¤ËÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÈÎÇä¸µ¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Ó¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥óËÜ¼Ò¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö²ñ¤¨¤ëÍ½Äê¡×¤È¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍ½Äê¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¥É¥¢¥Ã¥×¡×¤È¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡ÖºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö¥³¥ì¤Þ¤¿¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤µ¤ÎÇË²õÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÈþ´é¡×¡Ö¥Ø¥¢¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¥á¥¤¥¯¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡Á¡×¡Ö¥¢¥Ã¥×¤Ï²Ä°¦¤µ¤â¥¢¥Ã¥×¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·ÅÄ¤ÏÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÇòÉ´¹ç½÷Âçºß³ØÃæ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Âç³ØÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖMISS CIRCLE CONTEST 2021¡×¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¡£º£Ç¯4·î¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£7·î¤Î1stDVD¡Ö¤Ò¤Êº×¤ê¡×¤ËÂ³¤¡¢11·î¤Ë¤â2ndDVD¡Ö¤¨¤Á¤¨¤Á¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¤òÈ¯Çä¡£¿ÈÄ¹160¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥È¤Ï93¥»¥ó¥Á¤ÎH¥«¥Ã¥×¡£¡ÖÎáÏÂ1¥¨¥í¤¤´°Çä¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£11·î17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡ÖRIZIN¥¬¡¼¥ë2026¡×ºÇ½ª¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ÍèÇ¯¤Î³èÆ°¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆÃµ»¤Ï°Å»»¡£·ì±Õ·¿A¡£