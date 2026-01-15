Ìó3¼Ò¤Ë1¼Ò¤¬¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·âÈï³²¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿ÍºàÉÔÂ¤¬²ÝÂê¤Ë- ¥ì¥Ð¥Æ¥Ã¥¯Ä´ºº
¥ì¥Ð¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎDX¿ä¿ÊÃ´Åö¼Ô553¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ººÂÐ¾Ý´ë¶È¤Î´ë¶È¤ÎÌó3¼Ò¤Ë1¼Ò¤¬¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ÎÈï³²¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ûÂç´ë¶È¤Û¤ÉÈï³²·Ð¸³Î¨¤¬¹â¤¤¡£¶È¼ï¤Ç¤Ï¶âÍ»¡¦ÊÝ¸±¡¿IT¡¦¾ðÊóÄÌ¿®
Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²áµî¤Ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë´ë¶È¤Ï32.4¡ó¤Ë¾å¤ê¡¢Ìó3¼Ò¤Ë1¼Ò¤¬Èï³²¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶È³¦ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¶âÍ»¡¦ÊÝ¸±¤¬43.5¡ó¡¢IT¡¦¾ðÊóÄÌ¿®¤¬42.9¡ó¤È¹â¤¤³ä¹ç¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢½¾¶È°÷µ¬ÌÏÊÌ¤Ç¤Ï¡¢100¿Í°Ê²¼¤Î´ë¶È¤Ç19.3¡ó¤ËÎ±¤Þ¤ë°ìÊý¡¢5001¿Í°Ê¾å¤ÎÂçµ¬ÌÏ´ë¶È¤Ç¤Ï49.5¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¬ÌÏ¤ËÈæÎã¤·¤ÆÈï³²·Ð¸³Î¨¤¬¹â¤Þ¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²áµî¤Ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«
¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ÎÈï³²·Ð¸³Î¨¡Ê¶È³¦ÊÌ¡Ë
¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ÎÈï³²·Ð¸³Î¨¡Ê´ë¶Èµ¬ÌÏÊÌ¡Ë
¶ñÂÎÅª¤Ê¹¶·â¼êË¡¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤¬53.1¡ó¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¹¶·â¤¬39.7¡ó¡¢ÆâÉôÉÔÀµ¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÏ³±Ì¡¦¥Ç¡¼¥¿Î®½Ð¤¬27.4¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤«
¸½ºß¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·âÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë´ë¶È¤Î³ä¹ç¤Ï82.5¡ó¤ËÃ£¤·¡¢½¾¶È°÷¿ô5,001¿Í°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï96.0¡ó¤¬ÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÐºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÈï³²¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¦´ë¶È¤â°ìÄê¿ô¤¢¤ê¡¢ÂÐºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÈï³²¤ò´°Á´¤Ë¤ÏËÉ¤®¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¸½ºß¡¢¼ÒÆâ¤Ç¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·âÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«
DX¿ä¿Ê¤ä¥¯¥é¥¦¥É³èÍÑ¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¤¬28.8¡ó¡¢¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ´¶¤¸¤ë¡×¤¬51.0¡ó¤Ç¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆÌó8³ä¤¬´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£½¾¶È°÷¿ô¤¬Â¿¤¤´ë¶È¤Û¤É¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤â¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
DX ¿ä¿Ê¡¦¥¯¥é¥¦¥É³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¼Ò¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤«
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿Íºà¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬57.9¡ó¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¼ÒÆâ¤Ë½½Ê¬¤Êµ»½ÑÅªÃÎ¸«¤¬¤Ê¤¤¡×¤¬52.0¡ó¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£´ë¶Èµ¬ÌÏÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¥Î¥¦¥Ï¥¦ÉÔÂ¤äÍ½»»ÉÔÂ¤¬ÌÜÎ©¤Ä°ìÊý¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Ç¤Ï¹âÅÙ¤ÊÂÐºö¤òÃ´¤¨¤ëÀìÌç¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤ä¼ÒÆâ¤ÎÂÎÀ©À°È÷¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÎÀ©¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê
¥ì¥Ð¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÀôß·¶©´² ¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ÎÈï³²¤¬¶È³¦¤ä´ë¶Èµ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤º³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ÏITÉôÌç¤À¤±¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤È¤·¤Æ·Ð±Ä¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
