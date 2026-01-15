»°ÍÎÈÎÇä¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¥¹¥È¥¢¡ÖSANYO-MART(¥µ¥ó¥è¡¼¥Þ¡¼¥È)¡×¤Ë¤Æ¡¢¿·½Õ¤òºÌ¤ëÉÁ¤­²¼¤í¤·¡Ö¸áÇ¯¥°¥Ã¥º¡×¤Ê¤É¿·¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£



º£²ó¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î´³»Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡Ö¸áÇ¯¡¦¿·Ç¯¥°¥Ã¥º¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¤Ê¤Ê¤¿¤Þ¤Ë¤¢¡×¤è¤ê¡¢¥Þ¥ê¥ó¡¦¥ï¥ê¥ó¡¦¥¦¥ê¥ó¤¬¥­¥å¡¼¥È¤ÊÇÏ¤ÎÃå¤°¤ë¤ß»Ñ¤ÇÉÁ¤­²¼¤í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØPAÀ¶Î®Êª¸ì4 ¥¦¥­¥¦¥­79ver.¡Ù¤ÎÆ³Æþ¤òµ­Ç°¤·¡¢´ØÏ¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¡£¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³ãþÂÎ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¡ÖSANYO MACHINE COLLECTION¡×¤Ë¤âÆ±µ¡¼ï¤¬¿·¤¿¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿¡£

¡Ú¾¦ÉÊ°ìÍ÷¡Û

¡ãÍ½ÌóÈÎÇä¾¦ÉÊ¡ä

¡Î¸áÇ¯¡¦¿·Ç¯¥°¥Ã¥º¡Ï

¡¦¤Ê¤Ê¤¿¤Þ¤Ë¤¢ ¥¢¥¯¥ê¥ë¥­¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¿Á´3¼ï(¥Þ¥ê¥ó ¸áÇ¯Ver.¡¦¥ï¥ê¥ó ¸áÇ¯Ver.¡¦¥¦¥ê¥ó ¸áÇ¯Ver.)

¡¦¤Ê¤Ê¤¿¤Þ¤Ë¤¢ ³¨ÇÏ·¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯ ¸áÇ¯Ver.¡¿Á´1¼ï

¡Î¡ÚPAÀ¶Î®Êª¸ì4 ¥¦¥­¥¦¥­79ver.¡ÛÆ³Æþµ­Ç°¥°¥Ã¥º¡Ï

¡¦À¶Î®Êª¸ì4 ¥¦¥­¥¦¥­79ver. ¤Ê¤Ê¤¿¤Þ¤Ë¤¢ ¥Ê¥Ä¥­ ¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤­¥¢¥¯¥ê¥ë¥­¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¿Á´1¼ï

¡¦À¶Î®Êª¸ì4 ¥¦¥­¥¦¥­79ver. ¤Ê¤Ê¤¿¤Þ¤Ë¤¢ ¥«¥ï¥»¥ß ¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¿Á´1¼ï

¡¦SANYO MACHINE COLLECTION ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥­¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ ¡ÚPAÀ¶Î®Êª¸ì4 ¥¦¥­¥¦¥­79ver.¡Û¡¿Á´1¼ï

Í½Ìó´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î30Æü(¶â)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç

È¯Á÷»þ´ü¡§2026Ç¯2·îËöÍ½Äê

¡ÚÍ½ÌóÈÎÇä¾¦ÉÊ¡Û¤Ê¤Ê¤¿¤Þ¤Ë¤¢ ¥¢¥¯¥ê¥ë¥­¡¼¥Û¥ë¥À¡¼

ÇÏ¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡Ö¤Ê¤Ê¤¿¤Þ¤Ë¤¢¡×¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥­¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£

¡Ú¥Þ¥ê¥ó¸áÇ¯Ver.¡Û

¡Ú¥ï¥ê¥ó¸áÇ¯Ver.¡Û

¡Ú¥¦¥ê¥ó ¸áÇ¯Ver.¡Û

²Á³Ê¡§³Æ880±ß(ÀÇ¹þ)

¼ïÎà¡§Á´3¼ï(¥Þ¥ê¥ó ¸áÇ¯Ver.¡¦¥ï¥ê¥ó ¸áÇ¯Ver.¡¦¥¦¥ê¥ó ¸áÇ¯Ver.)

¥µ¥¤¥º¡§W51.1¡ÁW53mm¡ßH83.8¡ÁH84.5mm

¡ÚÍ½ÌóÈÎÇä¾¦ÉÊ¡Û¤Ê¤Ê¤¿¤Þ¤Ë¤¢ ³¨ÇÏ·¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯ ¸áÇ¯Ver.

¸áÇ¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢±¿µ¤¥¢¥Ã¥×¤ò´ê¤¦±ïµ¯Êª¥¢¥¤¥Æ¥à¡£



²Á³Ê¡§6,050±ß(ÀÇ¹þ)

¼ïÎà¡§Á´1¼ï

¥µ¥¤¥º¡§W150mm¡ßD20mm¡ßH100mm

¡ÚÍ½ÌóÈÎÇä¾¦ÉÊ¡ÛÀ¶Î®Êª¸ì4 ¥¦¥­¥¦¥­79ver. ¤Ê¤Ê¤¿¤Þ¤Ë¤¢ ¥Ê¥Ä¥­ ¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤­¥¢¥¯¥ê¥ë¥­¡¼¥Û¥ë¥À¡¼

¡Ö¤Ê¤Ê¤¿¤Þ¤Ë¤¢¡×¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Î¥Ê¥Ä¥­¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥­¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¥«¥ï¥»¥ß¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢µ¡¼ï¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞºÆ¸½¡£



²Á³Ê¡§990±ß(ÀÇ¹þ)

¼ïÎà¡§Á´1¼ï

¥µ¥¤¥º¡§(ËÜÂÎ)W54.7mm¡ßH87.3mm¡¢(¥Á¥ã¡¼¥à)ÌóW35.5mm¡ßH37mm

¡ÚÍ½ÌóÈÎÇä¾¦ÉÊ¡ÛÀ¶Î®Êª¸ì4 ¥¦¥­¥¦¥­79ver. ¤Ê¤Ê¤¿¤Þ¤Ë¤¢ ¥«¥ï¥»¥ß ¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É

¥É¥ä´é¡ß·è¤á¥Ý¡¼¥º¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¥«¥ï¥»¥ß¤Î¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£



²Á³Ê¡§880±ß(ÀÇ¹þ)

¼ïÎà¡§Á´1¼ï

¥µ¥¤¥º¡§(ËÜÂÎ)W35.5mm¡ßH37mm¡¢(ÂæºÂ)W50mm¡ßH30mm

¡ÚÍ½ÌóÈÎÇä¾¦ÉÊ¡ÛSANYO MACHINE COLLECTION ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥­¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡ÚPAÀ¶Î®Êª¸ì4 ¥¦¥­¥¦¥­79ver.¡Û

SANYO MACHINE COLLECTION¤Ë¡ÚPAÀ¶Î®Êª¸ì4 ¥¦¥­¥¦¥­79ver.¡Û¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡£





²Á³Ê¡§1,100±ß(ÀÇ¹þ)

¼ïÎà¡§Á´1¼ï

¥µ¥¤¥º¡§(ËÜÂÎ)W40mm¡ßH70.8mm¡¢(ÂæºÂ)W35mm¡ßH49mm

