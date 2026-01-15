Âè2»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Î¥é¥Ö¥ê¡¡¤Ý¤Ã¤³¤ê¤ª¤Ê¤«¤Ç5ºÐÄ¹½÷¤È¥À¥ó¥¹¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¿Æ»Ò¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡¡Âè2»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Î¥â¥Ç¥ë¡¢¥é¥Ö¥ê¡Ê36¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£5ºÐÄ¹½÷¤È¥À¥ó¥¹¤¹¤ë¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¡¢¤Ý¤Ã¤³¤ê¤ª¤Ê¤«¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¡¼¡¢Ì¼¤¬24»þ´Ö²Ä°¦¤¤¡×¤È5ºÐÄ¹½÷¤È¥À¥ó¥¹¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Ã»¤á¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Ë¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò±©¿¥¤ê¡¢Ã»¥Ñ¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢¤Ý¤Ã¤³¤ê¤ª¤Ê¤«¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Þ¥Þ²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö2¿Í¤È¤â24»þ´Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ã¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¿Æ»Ò¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥é¥Ö¥ê¤Ï2019Ç¯11·î¤Ë¥â¥Ç¥ë¤Ç±ÇÁüºî²È¤ÎÊÆÁÒ¶¯ÂÀ»á¤È·ëº§¡£ÍâÇ¯5·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¡£ºòÇ¯11·î¤ËÂè2»ÒÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯1·î9Æü¤ËºòÇ¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç15Ç¯½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Äï¤Ï¡ÖGENERATIONS from EXILE TRIBE¡×ÇòßÀ°¡Íò¡£