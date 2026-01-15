¡Ö¾®³ØÀ¸¤¬¹â1¿ô³Ø¤ò²ò¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×Ãæ³Ø¼õ¸³¤Î²á¹ó¤Ê¸½¼Â¡£¿Æ¤òÀäË¾¤µ¤»¤ë¡È¿Þ·ÁÌäÂê¡É¤ÎÀµÂÎ
Ãæ³Ø¼õ¸³¤Î»»¿ô¤ä¹â¹»¼õ¸³¤Î¿ô³Ø¤Ç¤Ï¡¢Æþ»îÌäÂê¤Î3³ä°Ê¾å¤¬¿Þ·ÁÌäÂê¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÆñ´Ø¹»¤ÎÆþ»î¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÈæ½Å¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¸øÊ¸¼°¤ä¤½¤í¤Ð¤ó¤Ê¤É¤ÎÁá´ü³Ø½¬¤Ç·×»»ÎÏ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¿Þ·ÁÊ¬Ìî¤ÇÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤¬Æ¬¤òÊú¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¡¢¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤Î¿Þ·ÁÌäÂê¤¬¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë²ò¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼Â¤Ï¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¥»¥ó¥¹¤ÎÍÌµ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö³Ø½¬ÆâÍÆ¤Î¥ì¥Ù¥ëÀßÄê¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³À¸¤Ï¾®³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¿ô³Ø¤Î´ö²¿Ê¬Ìî¤ò²ò¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡ÖÅ¨¤ÎÀµÂÎ¡×¤òÀµ¤·¤¯ÇÄ°®¤»¤º¤Ë¡¢¤ä¤ß¤¯¤â¤ËÌäÂê¤ò²ò¤¤¤Æ¤âÀ®²Ì¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÃæ³Ø¼õ¸³¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤ë½Î¹Ö»Õ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¿Þ·ÁÌäÂê¤ò¹¶Î¬¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤¬³Ø¹»¶µ°é¤Î¡Ö¤É¤Î³ØÇ¯¡×¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÍÃ«ÂçÄÍ¡ÖÍ½½¬¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÈÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î¸¡Äê¶µ²Ê½ñ¤ò¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î²á¹ó¤Ê¸½¼Â¤ÈÂÐºö¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢SAPIX¤äÆüÇ½¸¦¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤â¡¢»ÍÃ«ÂçÄÍ¤ÈÂç¤¤¯¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Ê»¤»¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÃæ³Ø¼õ¸³¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÎÃæ¿È
¤µ¤é¤Ë¡¢¿Þ·ÁÌäÂê¤Ï¡Ö¤É¤³¤«¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¡×¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡ÊÎã¤¨¤Ð¿ôÃÍ¤¬°Û¤Ê¤ë¤À¤±¤Ê¤É¡Ë¤¬¤è¤¯½ÐÂê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Êä½õÀþ¤Î°ú¤Êý¤äÌÌÀÑÈæ¤Ê¤É¡¢Åµ·¿Åª¤Ê²òË¡¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë´·¤ì¤ì¤Ð¡¢¿Þ·ÁÌäÂê¤òÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ºÍ½½¬¥·¥ê¡¼¥º¾®4¾å´¬¤«¤é½ç¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Âè3²ó¡Ö³Ñ¤ÎÀ¼Á¡× ¢ª Ãæ2¡ÖÊ¿¹Ô¤È¹çÆ±¡ÊÊ¿¹ÔÀþ¤È³Ñ¡Ë¡×
Âè8²ó¡Ö»°³Ñ·Á¤Î³Ñ¡× ¢ª Ãæ2¡Ö»°³Ñ·Á¤È»Í³Ñ·Á¡×
Âè9²ó¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»Í³Ñ·Á¡× ¢ª Ãæ2¡ÖÊ¿¹Ô»ÍÊÕ·Á¡×
Âè11²ó¡Ö»°³Ñ·Á¤ÎÌÌÀÑ¡× ¢ª ¾®5¡Ö»°³Ñ·Á¤ÎÌÌÀÑ¡×
Âè19²ó¡ÖÎ©ÊýÂÎ¤ÈÄ¾ÊýÂÎ¤ÎÀ¼Á¡× ¢ª Ãæ1¡Ö¶õ´Ö¿Þ·Á¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Í½½¬¥·¥ê¡¼¥º¾®4¾å´¬¤Ç³Ø¤ÖÆâÍÆ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Ãæ³Ø2Ç¯¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ç°·¤¦Ã±¸µ¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢½ñÅ¹¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ³Ø2Ç¯¸þ¤±¿ô³ØÌäÂê½¸¤Ë¤Ï¡¢Îà»÷ÌäÂê¤¬Â¿¤¯·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ãæ³ØÀ¸ÍÑ¤ÎÌäÂê½¸¤Ë¤â¥ì¥Ù¥ëÀßÄê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ã±¸µ¤¬Æ±¤¸¤Ç¤âÆñ°×ÅÙ¤Ï°ã¤¦ÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢Í½½¬¥·¥ê¡¼¥º¾®4²¼´¬¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÍ½½¬¥·¥ê¡¼¥º¾®4²¼´¬¤ÈÃæ³Ø¿ô³Ø¶µ²Ê½ñ¤ÎÂÐ±þ¡Û
Âè4²ó¡ÖÎ©ÊýÂÎ¤ÈÄ¾ÊýÂÎ¤ÎÂÎÀÑ¡× ¢ª ¾®5¡ÖÎ©ÊýÂÎ¡¦Ä¾ÊýÂÎ¤ÎÂÎÀÑ¡×
Âè8²ó¡ÖÂ¿³Ñ·Á¤ÎÀ¼Á¡× ¢ª Ãæ2¡ÖÊ¿¹Ô¤È¹çÆ±¡ÊÂ¿³Ñ·Á¤È³Ñ¡Ë¡×
Âè9²ó¡Ö±ß¤È¤ª¤¦¤®·Á¡× ¢ª Ãæ1¡Ö¤ª¤¦¤®·Á¡×
Âè11²ó¡Ö³ÑÃì¤È±ßÃì¡× ¢ª Ãæ1¡Ö¶õ´Ö¿Þ·Á¡×¡¢¾®6¡ÖÂÎÀÑ¡×
Âè16²ó¡Ö³Ñ¤¹¤¤¤È±ß¤¹¤¤¡× ¢ª Ãæ1¡Ö¶õ´Ö¿Þ·Á¡ÊÂÎÀÑ¡¦É½ÌÌÀÑ¡Ë¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾®4²¼´¬¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼ç¤ËÃæ³Ø1Ç¯¤Ç³Ø½¬¤¹¤ëÃ±¸µ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¾®³Ø¹»¤Ç¡Ö±ß¤ä¤ª¤¦¤®·Á¡×¤Î·×»»¤Ë±ß¼þÎ¨3.14¤ò»È¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®¿ô¤Î¤«¤±»»¤òÄêÃå¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¾®¿ô¤Î¤«¤±»»¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤È¤·¤Æ¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Î·×»»¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¾®¿ôÂè2°Ì¤Þ¤Ç¤Î·×»»¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¤¢¤¨¤Æ3.14¤òÍÑ¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ãæ³Ø¤Ç¤Ï¦Ð¡Ê¥Ñ¥¤¡Ë¤ò»È¤¦¤¿¤á¡¢·×»»¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¾®³ØÀ¸¤è¤ê³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÃæ³Ø¼õ¸³¤Î¿Þ·ÁÌäÂê¤Ï¡¢Ãæ³Ø¤ÎÆâÍÆ¤Î¤¦¤Á¡Ö3.14¡×¤ò»È¤Ã¤ÆÅú¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ï¡¢Í½½¬¥·¥ê¡¼¥º¾®4¾å²¼¤Ç³Ø½¬¤·¤¿Ã±¸µ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Ê£¹çÅª¤Ë³Ø¤ÖÍ½½¬¥·¥ê¡¼¥º¾®5¾å´¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Âè2²ó¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Þ·Á¤ÎÌÌÀÑ¡× ¢ª Ãæ1¡ÖÊ¿ÌÌ¿Þ·Á¡×
Âè8²ó¡ÖÂ¿³Ñ·Á¤Î²óÅ¾¡¦Å¾¤¬¤ê°ÜÆ°¡× ¢ª Ãæ1¡Ö¿Þ·Á¤Î°ÜÆ°¡×
Âè9²ó¡Ö±ß¤Î²óÅ¾¡¦Å¾¤¬¤ê°ÜÆ°¡× ¢ª Ãæ1¡Ö¤ª¤¦¤®·Á¡×
Âè19²ó¡Ö¿Þ·Á¾å¤ÎÅÀ¤Î°ÜÆ°¡× ¢ª Ãæ1¡ÖÊýÄø¼°¤ÎÍøÍÑ¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾®5¾å´¬¤Ç³Ø½¬¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ï¡¢¾®4¾å²¼¤Ç³Ø¤ó¤ÀÃ±¸µ¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯°·¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤êÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Í½½¬¥·¥ê¡¼¥º¾®5²¼´¬¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢ÆâÍÆ¤¬µÞ¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ½½¬¥·¥ê¡¼¥º¾®5²¼´¬¤ÈÃæ³Ø¡¦¹â¹»¿ô³Ø¶µ²Ê½ñ¤ÎÂÐ±þ¡Û
Âè2²ó¡ÖÊ¿ÌÌ¿Þ·Á¤ÈÈæ¡ÊÁê»÷¡Ë¡× ¢ª Ãæ3¡ÖÁê»÷¤Ê¿Þ·Á¡×
Âè3²ó¡ÖÊÕ¤ÎÈæ¤ÈÌÌÀÑÈæ¡× ¢ª Ãæ3¡ÖÊ¿¹ÔÀþ¤ÈÀþÊ¬¤ÎÈæ¡×
Âè8²ó¡ÖÊ¿ÌÌ¿Þ·Á¤ÈÈæ¡Ê±þÍÑ¡Ë¡× ¢ª ¹â1¡Ö¥Á¥§¥Ð¡¦¥á¥Í¥é¥¦¥¹¤ÎÄêÍý¡×
Âè9²ó¡Ö¿Þ·Á¤Î°ÜÆ°¡× ¢ª Ãæ1¡Ö¿Þ·Á¤Î°ÜÆ°¡×
Âè14²ó¡ÖÎ©ÊýÂÎ¡¦Ä¾ÊýÂÎ¤ÎÀÚÃÇ¡× ¢ª Ãæ1¡ÖÎ©ÂÎ¤Î±þÍÑ¡×
Âè17²ó¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÎ©ÂÎ¤ÎµáÀÑ¡× ¢ª Ãæ1¡ÖÎ©ÂÎ¤Î±þÍÑ¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾®5²¼´¬¤Ç¤Ï¡¢Ãæ³Ø3Ç¯¤Î¡ÖÁê»÷¤Ê¿Þ·Á¡×¤ä¹â¹»¤Î¡Ö¿Þ·Á¤ÎÀ¼Á¡×¡¢Ãæ1¤Î¡Ö¶õ´Ö¿Þ·Á¡×¤«¤é¡Öµå¡×¡Ö±ß¼þ³Ñ¤ÎÀ¼Á¡×¡Ö»°Ê¿Êý¤ÎÄêÍý¡×¤ò½ü¤¤¤¿ÈÏ°Ï¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ò¿·¤·¤¯³Ø¤Ö¡ÖÈæ¡×¤ò»È¤Ã¤Æ²ò¤¯¤¿¤á¡¢¡ÖÈæ¤Î·×»»¡×¤ä¡ÖÂ®¤µ¤ÈÈæ¡×¤Ê¤É¤ÎÊ¸¾ÏÂê¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¡¢µÞ¤ËÆñÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÀ®ÀÓ¤¬²¼¤¬¤ëÀ¸ÅÌ¤ä¡¢Å¾½Î¡¦Ãæ³Ø¼õ¸³Å±Âà¤ò¹Í¤¨¤ëÀ¸ÅÌ¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾®6¤Ç¤Ï¿·¤·¤¤Ã±¸µ¤ò³Ø¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1Ç¯´Ö¤«¤±¤ÆÆþ»îÌäÂê±é½¬¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ê¿·½ÐÃ±¸µ¤Ï¾®5¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤Ù¤Æ³Ø¤Ó½ª¤¨¡¢ÁíÉü½¬¤ÈÆÃÄ§Åª¤ÊÆþ»îÌäÂê±é½¬¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ½½¬¥·¥ê¡¼¥º¾®6¾å´¬¤ÈÃæ³Ø¡¦¹â¹»¿ô³Ø¶µ²Ê½ñ¤ÎÂÐ±þ¡Û
Âè3²ó¡ÖÊ¿ÌÌ¿Þ·Á¡Ê1¡Ë¡× ¢ª Ãæ1¡¦2 Á´ÈÌ
Âè7²ó¡ÖÊ¿ÌÌ¿Þ·Á¡Ê2¡Ë¡× ¢ª Ãæ2¡¦3 Á´ÈÌ
Âè11²ó¡ÖÎ©ÂÎ¿Þ·Á¡Ê1¡Ë¡× ¢ª Ãæ1¡¦3 Á´ÈÌ
Âè12²ó¡ÖÊ¿ÌÌ¿Þ·Á¡Ê3¡Ë¡× ¢ª Ãæ1¡Á3¡¢¹â1¡Ö¿Þ·Á¤ÎÀ¼Á¡×
Âè16²ó¡ÖÎ©ÂÎ¿Þ·Á¡Ê2¡Ë¡× ¢ª Ãæ1¡¦3 Á´ÈÌ
Æþ»î¤Ø¤ÎÁí»Å¾å¤²¤È¤Ê¤ë¾®6²¼´¬¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍÌ¾¹»ÂÐºö¡×¤È¡ÖÆñ´Ø¹»ÂÐºö¡×¤È¤¤¤¦2¼ïÎà¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤¬¥ì¥Ù¥ëÊÌ¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÍÃ«ÂçÄÍ¤Î¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢S¡¦C¡¦B¡¦A¤Î4¥³¡¼¥¹¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£S¥³¡¼¥¹¤ÈC¥³¡¼¥¹¤ÎÀ¸ÅÌ¸þ¤±¤¬¡ÖÆñ´Ø¹»ÂÐºö¡×¡¢B¡¦A¥³¡¼¥¹¤¬¡ÖÍÌ¾¹»ÂÐºö¡×¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¥¹¥È¤â¡¢Í½½¬¥·¥ê¡¼¥º¡¢±é½¬ÌäÂê½¸¡¢»»¿ô¡¦¹ñ¸ì¤ÎºÇÆñ´ØÌäÂê½¸¤¬½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸ÅÌ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ö»Í²Ê¤Î¤Þ¤È¤á¡×¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤«¤Ê¤êËÉÙ¤Ç¤¹¡£½µ¥Æ¥¹¥È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¶ñÂÎÅª¤ÊÃ±¸µÌ¾¤ÇÈ½ÃÇ¤Ï¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶µºà¤Ï»ÍÃ«ÂçÄÍ¤Î¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÃæ³Ø¼õ¸³¶µºà¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¡ÚÍ½½¬¥·¥ê¡¼¥º¾®6²¼´¬¤Î¼ç¤ÊÃ±¸µ¡Û
Âè3²ó¡Ö¿Þ·Á¡Ê1¡Ë¡×Ê¿ÌÌ¿Þ·Á¤Î´ðÁÃ
Âè6²ó¡Ö¿Þ·Á¡Ê2¡Ë¡×Ê¿ÌÌ¿Þ·Á¤Î±þÍÑ
Âè9²ó¡Ö¿Þ·Á¡Ê3¡Ë¡×Î©ÂÎ¿Þ·Á¤Î´ðÁÃ
Âè12²ó¡Ö¿Þ·Á¡Ê4¡Ë¡×Î©ÂÎ¿Þ·Á¤Î±þÍÑ
¢¨¤³¤ì°Ê¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¡ÖºÇÆñ´ØÌäÂê½¸¡×¤¬ÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹
Í½½¬¥·¥ê¡¼¥º¤ò´ðËÜ¶µºà¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Ð¡¢ÎàÂê¤ä±é½¬ÌäÂê¤â½½Ê¬¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½µ¥Æ¥¹¥È¤Î²áµîÌäÂê½¸¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Í½½¬¥·¥ê¡¼¥º´ØÏ¢¤À¤±¤ÇÃæ³ØÆþ»î¤ÎÂÐºö¤Ï½½Ê¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶µºà¤òÁ´¤Æ»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤Î¤Ï¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÉ®¼Ô¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÇð¤Î½Î¤Ç¤Ï¡¢Í½½¬¥·¥ê¡¼¥º¤Î»»¿ô¤ÎÁ´Ã±¸µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊä¶¯¥×¥ê¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶µºà¤òºîÀ®¤·¡¢Ã±¸µ¤´¤È¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤À¤±¤ò¸úÎ¨¤è¤¯³Ø¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¼ê½ñÅ¹¤Î³Ø½¬»²¹Í½ñÇä¤ê¾ì¤Ë¤ÏÂç³ØÆþ»î¸þ¤±¿ô³Ø¶µºà¤¬Â¿¿ôÊÂ¤Ó¡¢¥ì¥Ù¥ë¤ä¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ËÜ¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÌäÂê½¸¤òÁª¤ÖÊ¬¤Ë¤Ï¤è¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬»Ò¤É¤â¤Ë¹ç¤¦¶µºà¤òÁª¤Ö¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£Ãæ³ØÆþ»î¤Î»»¿ô¤Ë¤ÏÀþÊ¬¿Þ¤äÌÌÀÑ¿Þ¤Ê¤ÉÆÈÆÃ¤Ê²òË¡¤â¤¢¤ê¡¢²ÈÄí¤Ç¶µ¤¨¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥Ô¥Ã¥¿¥ê¹ç¤¦¶µºàÁª¤Ó¤Ï¤¿¤·¤«¤ËÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Þ·ÁÊ¬Ìî¤ÏÃæ³Ø¡¦¹â¹»ÆâÍÆ¤ò¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢ËÜµ»ö¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î³Ø½¬¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§¾®Ìî Çî»Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
½àÂç¼êÃæ³Ø¼õ¸³½Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î»ØÆ³¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¶µ¼¼Ä¹¡¢¶µºàÉôÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£Ê¿À®8Ç¯¡¢ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¤ÇÃæ³Ø¼õ¸³¡¦»äÎ©Ãæ¹âÀìÌç½Î¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥È¥¼¥ß¥Ê¡¼¥ë¤òÀßÎ©¼çºË¡£¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ35Ç¯Ä¶¡¢¹ç³ÊÎ¨¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¼õ¸³»ØÆ³¤Ç1000¿Í°Ê¾å¤Î¼õ¸³À¸¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£SAPIX¡¢ÆüÇ½¸¦¡¢»ÍÃ«ÂçÄÍ¤Ê¤É¤ÎÂç¼ê½Î¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¤â¸ÄÊÌ»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åª³Î¤Ê¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç³Ê²ÄÇ½À¤ò¹¤²¡¢²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤Ãæ³Ø¼õ¸³¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤ò¿È¾å¤È¤¹¤ë¡£
(Ê¸:¾®Ìî Çî»Ë¡ÊÃæ³Ø¼õ¸³¥¬¥¤¥É¡Ë)
¸øÊ¸¼°¤ä¤½¤í¤Ð¤ó¤Ê¤É¤ÎÁá´ü³Ø½¬¤Ç·×»»ÎÏ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¿Þ·ÁÊ¬Ìî¤ÇÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤¬Æ¬¤òÊú¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¡¢¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤Î¿Þ·ÁÌäÂê¤¬¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë²ò¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼Â¤Ï¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¥»¥ó¥¹¤ÎÍÌµ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö³Ø½¬ÆâÍÆ¤Î¥ì¥Ù¥ëÀßÄê¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÃæ³Ø¼õ¸³¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤ë½Î¹Ö»Õ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¿Þ·ÁÌäÂê¤ò¹¶Î¬¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤¬³Ø¹»¶µ°é¤Î¡Ö¤É¤Î³ØÇ¯¡×¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÍÃ«ÂçÄÍ¡ÖÍ½½¬¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÈÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î¸¡Äê¶µ²Ê½ñ¤ò¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î²á¹ó¤Ê¸½¼Â¤ÈÂÐºö¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢SAPIX¤äÆüÇ½¸¦¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤â¡¢»ÍÃ«ÂçÄÍ¤ÈÂç¤¤¯¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Ê»¤»¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÃæ³Ø¼õ¸³¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÎÃæ¿È
¥»¥ó¥¹¤ÏÉÔÍ×¡ª ¿Þ·ÁÌäÂê¤Ï¡Ö¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤Ç¹¶Î¬¤Ç¤¤ë·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÎà»÷ÌäÂê¤ò·«¤êÊÖ¤·±é½¬¤¹¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤â¿Þ·ÁÌäÂê¤ÇÆÀÅÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢³¨¤òÉÁ¤¯¥»¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢¤¤Á¤ó¤È¥³¥Ä¤ò³Ð¤¨¤ì¤Ð¥Ç¥Ã¥µ¥ó¤¬¾åÃ£¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿Þ·ÁÌäÂê¤Ï¡Ö¤É¤³¤«¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¡×¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡ÊÎã¤¨¤Ð¿ôÃÍ¤¬°Û¤Ê¤ë¤À¤±¤Ê¤É¡Ë¤¬¤è¤¯½ÐÂê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Êä½õÀþ¤Î°ú¤Êý¤äÌÌÀÑÈæ¤Ê¤É¡¢Åµ·¿Åª¤Ê²òË¡¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë´·¤ì¤ì¤Ð¡¢¿Þ·ÁÌäÂê¤òÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ºÍ½½¬¥·¥ê¡¼¥º¾®4¾å´¬¤«¤é½ç¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Í½½¬¥·¥ê¡¼¥º¾®4¡§Ãæ³Ø1¡¦2Ç¯À¸¤Î´ðÁÃÆâÍÆ¤òÌÖÍå¡ÚÍ½½¬¥·¥ê¡¼¥º¾®4¾å´¬¤ÈÃæ³Ø¿ô³Ø¶µ²Ê½ñ¤ÎÂÐ±þ¡Û
Âè3²ó¡Ö³Ñ¤ÎÀ¼Á¡× ¢ª Ãæ2¡ÖÊ¿¹Ô¤È¹çÆ±¡ÊÊ¿¹ÔÀþ¤È³Ñ¡Ë¡×
Âè8²ó¡Ö»°³Ñ·Á¤Î³Ñ¡× ¢ª Ãæ2¡Ö»°³Ñ·Á¤È»Í³Ñ·Á¡×
Âè9²ó¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»Í³Ñ·Á¡× ¢ª Ãæ2¡ÖÊ¿¹Ô»ÍÊÕ·Á¡×
Âè11²ó¡Ö»°³Ñ·Á¤ÎÌÌÀÑ¡× ¢ª ¾®5¡Ö»°³Ñ·Á¤ÎÌÌÀÑ¡×
Âè19²ó¡ÖÎ©ÊýÂÎ¤ÈÄ¾ÊýÂÎ¤ÎÀ¼Á¡× ¢ª Ãæ1¡Ö¶õ´Ö¿Þ·Á¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Í½½¬¥·¥ê¡¼¥º¾®4¾å´¬¤Ç³Ø¤ÖÆâÍÆ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Ãæ³Ø2Ç¯¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ç°·¤¦Ã±¸µ¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢½ñÅ¹¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ³Ø2Ç¯¸þ¤±¿ô³ØÌäÂê½¸¤Ë¤Ï¡¢Îà»÷ÌäÂê¤¬Â¿¤¯·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ãæ³ØÀ¸ÍÑ¤ÎÌäÂê½¸¤Ë¤â¥ì¥Ù¥ëÀßÄê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ã±¸µ¤¬Æ±¤¸¤Ç¤âÆñ°×ÅÙ¤Ï°ã¤¦ÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢Í½½¬¥·¥ê¡¼¥º¾®4²¼´¬¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÍ½½¬¥·¥ê¡¼¥º¾®4²¼´¬¤ÈÃæ³Ø¿ô³Ø¶µ²Ê½ñ¤ÎÂÐ±þ¡Û
Âè4²ó¡ÖÎ©ÊýÂÎ¤ÈÄ¾ÊýÂÎ¤ÎÂÎÀÑ¡× ¢ª ¾®5¡ÖÎ©ÊýÂÎ¡¦Ä¾ÊýÂÎ¤ÎÂÎÀÑ¡×
Âè8²ó¡ÖÂ¿³Ñ·Á¤ÎÀ¼Á¡× ¢ª Ãæ2¡ÖÊ¿¹Ô¤È¹çÆ±¡ÊÂ¿³Ñ·Á¤È³Ñ¡Ë¡×
Âè9²ó¡Ö±ß¤È¤ª¤¦¤®·Á¡× ¢ª Ãæ1¡Ö¤ª¤¦¤®·Á¡×
Âè11²ó¡Ö³ÑÃì¤È±ßÃì¡× ¢ª Ãæ1¡Ö¶õ´Ö¿Þ·Á¡×¡¢¾®6¡ÖÂÎÀÑ¡×
Âè16²ó¡Ö³Ñ¤¹¤¤¤È±ß¤¹¤¤¡× ¢ª Ãæ1¡Ö¶õ´Ö¿Þ·Á¡ÊÂÎÀÑ¡¦É½ÌÌÀÑ¡Ë¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾®4²¼´¬¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼ç¤ËÃæ³Ø1Ç¯¤Ç³Ø½¬¤¹¤ëÃ±¸µ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¾®³Ø¹»¤Ç¡Ö±ß¤ä¤ª¤¦¤®·Á¡×¤Î·×»»¤Ë±ß¼þÎ¨3.14¤ò»È¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®¿ô¤Î¤«¤±»»¤òÄêÃå¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¾®¿ô¤Î¤«¤±»»¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤È¤·¤Æ¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Î·×»»¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¾®¿ôÂè2°Ì¤Þ¤Ç¤Î·×»»¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¤¢¤¨¤Æ3.14¤òÍÑ¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ãæ³Ø¤Ç¤Ï¦Ð¡Ê¥Ñ¥¤¡Ë¤ò»È¤¦¤¿¤á¡¢·×»»¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¾®³ØÀ¸¤è¤ê³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÃæ³Ø¼õ¸³¤Î¿Þ·ÁÌäÂê¤Ï¡¢Ãæ³Ø¤ÎÆâÍÆ¤Î¤¦¤Á¡Ö3.14¡×¤ò»È¤Ã¤ÆÅú¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ï¡¢Í½½¬¥·¥ê¡¼¥º¾®4¾å²¼¤Ç³Ø½¬¤·¤¿Ã±¸µ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Ê£¹çÅª¤Ë³Ø¤ÖÍ½½¬¥·¥ê¡¼¥º¾®5¾å´¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Í½½¬¥·¥ê¡¼¥º¾®5¡§¡ÖÈæ¡×¤È¡ÖÁê»÷¡×¤ÇÆñ°×ÅÙ¤Ï¹â¹»¿ô³Ø¥ì¥Ù¥ë¤Ø¡ÚÍ½½¬¥·¥ê¡¼¥º¾®5¾å´¬¤ÈÃæ³Ø¿ô³Ø¶µ²Ê½ñ¤ÎÂÐ±þ¡Û
Âè2²ó¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Þ·Á¤ÎÌÌÀÑ¡× ¢ª Ãæ1¡ÖÊ¿ÌÌ¿Þ·Á¡×
Âè8²ó¡ÖÂ¿³Ñ·Á¤Î²óÅ¾¡¦Å¾¤¬¤ê°ÜÆ°¡× ¢ª Ãæ1¡Ö¿Þ·Á¤Î°ÜÆ°¡×
Âè9²ó¡Ö±ß¤Î²óÅ¾¡¦Å¾¤¬¤ê°ÜÆ°¡× ¢ª Ãæ1¡Ö¤ª¤¦¤®·Á¡×
Âè19²ó¡Ö¿Þ·Á¾å¤ÎÅÀ¤Î°ÜÆ°¡× ¢ª Ãæ1¡ÖÊýÄø¼°¤ÎÍøÍÑ¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾®5¾å´¬¤Ç³Ø½¬¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ï¡¢¾®4¾å²¼¤Ç³Ø¤ó¤ÀÃ±¸µ¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯°·¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤êÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Í½½¬¥·¥ê¡¼¥º¾®5²¼´¬¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢ÆâÍÆ¤¬µÞ¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ½½¬¥·¥ê¡¼¥º¾®5²¼´¬¤ÈÃæ³Ø¡¦¹â¹»¿ô³Ø¶µ²Ê½ñ¤ÎÂÐ±þ¡Û
Âè2²ó¡ÖÊ¿ÌÌ¿Þ·Á¤ÈÈæ¡ÊÁê»÷¡Ë¡× ¢ª Ãæ3¡ÖÁê»÷¤Ê¿Þ·Á¡×
Âè3²ó¡ÖÊÕ¤ÎÈæ¤ÈÌÌÀÑÈæ¡× ¢ª Ãæ3¡ÖÊ¿¹ÔÀþ¤ÈÀþÊ¬¤ÎÈæ¡×
Âè8²ó¡ÖÊ¿ÌÌ¿Þ·Á¤ÈÈæ¡Ê±þÍÑ¡Ë¡× ¢ª ¹â1¡Ö¥Á¥§¥Ð¡¦¥á¥Í¥é¥¦¥¹¤ÎÄêÍý¡×
Âè9²ó¡Ö¿Þ·Á¤Î°ÜÆ°¡× ¢ª Ãæ1¡Ö¿Þ·Á¤Î°ÜÆ°¡×
Âè14²ó¡ÖÎ©ÊýÂÎ¡¦Ä¾ÊýÂÎ¤ÎÀÚÃÇ¡× ¢ª Ãæ1¡ÖÎ©ÂÎ¤Î±þÍÑ¡×
Âè17²ó¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÎ©ÂÎ¤ÎµáÀÑ¡× ¢ª Ãæ1¡ÖÎ©ÂÎ¤Î±þÍÑ¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾®5²¼´¬¤Ç¤Ï¡¢Ãæ³Ø3Ç¯¤Î¡ÖÁê»÷¤Ê¿Þ·Á¡×¤ä¹â¹»¤Î¡Ö¿Þ·Á¤ÎÀ¼Á¡×¡¢Ãæ1¤Î¡Ö¶õ´Ö¿Þ·Á¡×¤«¤é¡Öµå¡×¡Ö±ß¼þ³Ñ¤ÎÀ¼Á¡×¡Ö»°Ê¿Êý¤ÎÄêÍý¡×¤ò½ü¤¤¤¿ÈÏ°Ï¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ò¿·¤·¤¯³Ø¤Ö¡ÖÈæ¡×¤ò»È¤Ã¤Æ²ò¤¯¤¿¤á¡¢¡ÖÈæ¤Î·×»»¡×¤ä¡ÖÂ®¤µ¤ÈÈæ¡×¤Ê¤É¤ÎÊ¸¾ÏÂê¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¡¢µÞ¤ËÆñÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÀ®ÀÓ¤¬²¼¤¬¤ëÀ¸ÅÌ¤ä¡¢Å¾½Î¡¦Ãæ³Ø¼õ¸³Å±Âà¤ò¹Í¤¨¤ëÀ¸ÅÌ¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
Í½½¬¥·¥ê¡¼¥º¾®6¡§ÁíÉü½¬¤È»ÖË¾¹»ÊÌ±é½¬¤Ç´°À®¤µ¤»¤ë¼¡¤Ï¡¢¼õ¸³³ØÇ¯¤Ç¤¢¤ë¾®6¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¾®6¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Æþ»îÌäÂê¤ÎÁí¹ç±é½¬¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æñ´Ø¹»¤ÎÆþ»îÌäÂê¤ò¥ì¥Ù¥ëÊÌ¤ËÊ¬Îà¤·¡¢²ò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ºÇ½ªÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾®6¤Ç¤Ï¿·¤·¤¤Ã±¸µ¤ò³Ø¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1Ç¯´Ö¤«¤±¤ÆÆþ»îÌäÂê±é½¬¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ê¿·½ÐÃ±¸µ¤Ï¾®5¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤Ù¤Æ³Ø¤Ó½ª¤¨¡¢ÁíÉü½¬¤ÈÆÃÄ§Åª¤ÊÆþ»îÌäÂê±é½¬¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ½½¬¥·¥ê¡¼¥º¾®6¾å´¬¤ÈÃæ³Ø¡¦¹â¹»¿ô³Ø¶µ²Ê½ñ¤ÎÂÐ±þ¡Û
Âè3²ó¡ÖÊ¿ÌÌ¿Þ·Á¡Ê1¡Ë¡× ¢ª Ãæ1¡¦2 Á´ÈÌ
Âè7²ó¡ÖÊ¿ÌÌ¿Þ·Á¡Ê2¡Ë¡× ¢ª Ãæ2¡¦3 Á´ÈÌ
Âè11²ó¡ÖÎ©ÂÎ¿Þ·Á¡Ê1¡Ë¡× ¢ª Ãæ1¡¦3 Á´ÈÌ
Âè12²ó¡ÖÊ¿ÌÌ¿Þ·Á¡Ê3¡Ë¡× ¢ª Ãæ1¡Á3¡¢¹â1¡Ö¿Þ·Á¤ÎÀ¼Á¡×
Âè16²ó¡ÖÎ©ÂÎ¿Þ·Á¡Ê2¡Ë¡× ¢ª Ãæ1¡¦3 Á´ÈÌ
Æþ»î¤Ø¤ÎÁí»Å¾å¤²¤È¤Ê¤ë¾®6²¼´¬¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍÌ¾¹»ÂÐºö¡×¤È¡ÖÆñ´Ø¹»ÂÐºö¡×¤È¤¤¤¦2¼ïÎà¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤¬¥ì¥Ù¥ëÊÌ¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÍÃ«ÂçÄÍ¤Î¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢S¡¦C¡¦B¡¦A¤Î4¥³¡¼¥¹¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£S¥³¡¼¥¹¤ÈC¥³¡¼¥¹¤ÎÀ¸ÅÌ¸þ¤±¤¬¡ÖÆñ´Ø¹»ÂÐºö¡×¡¢B¡¦A¥³¡¼¥¹¤¬¡ÖÍÌ¾¹»ÂÐºö¡×¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¥¹¥È¤â¡¢Í½½¬¥·¥ê¡¼¥º¡¢±é½¬ÌäÂê½¸¡¢»»¿ô¡¦¹ñ¸ì¤ÎºÇÆñ´ØÌäÂê½¸¤¬½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸ÅÌ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ö»Í²Ê¤Î¤Þ¤È¤á¡×¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤«¤Ê¤êËÉÙ¤Ç¤¹¡£½µ¥Æ¥¹¥È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¶ñÂÎÅª¤ÊÃ±¸µÌ¾¤ÇÈ½ÃÇ¤Ï¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶µºà¤Ï»ÍÃ«ÂçÄÍ¤Î¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÃæ³Ø¼õ¸³¶µºà¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¡ÚÍ½½¬¥·¥ê¡¼¥º¾®6²¼´¬¤Î¼ç¤ÊÃ±¸µ¡Û
Âè3²ó¡Ö¿Þ·Á¡Ê1¡Ë¡×Ê¿ÌÌ¿Þ·Á¤Î´ðÁÃ
Âè6²ó¡Ö¿Þ·Á¡Ê2¡Ë¡×Ê¿ÌÌ¿Þ·Á¤Î±þÍÑ
Âè9²ó¡Ö¿Þ·Á¡Ê3¡Ë¡×Î©ÂÎ¿Þ·Á¤Î´ðÁÃ
Âè12²ó¡Ö¿Þ·Á¡Ê4¡Ë¡×Î©ÂÎ¿Þ·Á¤Î±þÍÑ
¢¨¤³¤ì°Ê¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¡ÖºÇÆñ´ØÌäÂê½¸¡×¤¬ÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹
Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¿ô³Ø¤È¤Î´ØÏ¢À¤òÍý²ò¤·¤ÆÂÐºö¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆâÍÆ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤Î¿Þ·ÁÌäÂê¤Ï¡¢Ãæ³Ø1Ç¯¡Á¹â¹»1Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÃ±¸µ¤«¤é¡Öµå¡×¡Ö±ß¤ÎÀ¼Á¡×¡Ö»°Ê¿Êý¤ÎÄêÍý¡ÊÅú¤¨¤¬Ê¿Êýº¬¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¡Ë¡×¤ò½ü¤¤¤¿ÈÏ°Ï¤«¤é½ÐÂê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Í½½¬¥·¥ê¡¼¥º¤ò´ðËÜ¶µºà¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Ð¡¢ÎàÂê¤ä±é½¬ÌäÂê¤â½½Ê¬¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½µ¥Æ¥¹¥È¤Î²áµîÌäÂê½¸¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Í½½¬¥·¥ê¡¼¥º´ØÏ¢¤À¤±¤ÇÃæ³ØÆþ»î¤ÎÂÐºö¤Ï½½Ê¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶µºà¤òÁ´¤Æ»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤Î¤Ï¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÉ®¼Ô¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÇð¤Î½Î¤Ç¤Ï¡¢Í½½¬¥·¥ê¡¼¥º¤Î»»¿ô¤ÎÁ´Ã±¸µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊä¶¯¥×¥ê¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶µºà¤òºîÀ®¤·¡¢Ã±¸µ¤´¤È¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤À¤±¤ò¸úÎ¨¤è¤¯³Ø¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¼ê½ñÅ¹¤Î³Ø½¬»²¹Í½ñÇä¤ê¾ì¤Ë¤ÏÂç³ØÆþ»î¸þ¤±¿ô³Ø¶µºà¤¬Â¿¿ôÊÂ¤Ó¡¢¥ì¥Ù¥ë¤ä¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ËÜ¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÌäÂê½¸¤òÁª¤ÖÊ¬¤Ë¤Ï¤è¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬»Ò¤É¤â¤Ë¹ç¤¦¶µºà¤òÁª¤Ö¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£Ãæ³ØÆþ»î¤Î»»¿ô¤Ë¤ÏÀþÊ¬¿Þ¤äÌÌÀÑ¿Þ¤Ê¤ÉÆÈÆÃ¤Ê²òË¡¤â¤¢¤ê¡¢²ÈÄí¤Ç¶µ¤¨¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥Ô¥Ã¥¿¥ê¹ç¤¦¶µºàÁª¤Ó¤Ï¤¿¤·¤«¤ËÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Þ·ÁÊ¬Ìî¤ÏÃæ³Ø¡¦¹â¹»ÆâÍÆ¤ò¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢ËÜµ»ö¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î³Ø½¬¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§¾®Ìî Çî»Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
½àÂç¼êÃæ³Ø¼õ¸³½Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î»ØÆ³¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¶µ¼¼Ä¹¡¢¶µºàÉôÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£Ê¿À®8Ç¯¡¢ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¤ÇÃæ³Ø¼õ¸³¡¦»äÎ©Ãæ¹âÀìÌç½Î¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥È¥¼¥ß¥Ê¡¼¥ë¤òÀßÎ©¼çºË¡£¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ35Ç¯Ä¶¡¢¹ç³ÊÎ¨¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¼õ¸³»ØÆ³¤Ç1000¿Í°Ê¾å¤Î¼õ¸³À¸¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£SAPIX¡¢ÆüÇ½¸¦¡¢»ÍÃ«ÂçÄÍ¤Ê¤É¤ÎÂç¼ê½Î¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¤â¸ÄÊÌ»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åª³Î¤Ê¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç³Ê²ÄÇ½À¤ò¹¤²¡¢²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤Ãæ³Ø¼õ¸³¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤ò¿È¾å¤È¤¹¤ë¡£
(Ê¸:¾®Ìî Çî»Ë¡ÊÃæ³Ø¼õ¸³¥¬¥¤¥É¡Ë)