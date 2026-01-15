¡Ö½÷»ÒÂç¤Î´íµ¡¡×¤È¤¤¤¦¤±¤ì¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ï³Êº¹¤¢¤ê¡£¤¤¤Þ¡Ö²ÈÀ¯³ØÉô¤¬¤¢¤ë¤È¶¯¤¤¡×¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡©
¾¯»Ò²½¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢Ì¾Ìç½÷»ÒÂç¤ÎÂ¿¤¯¤¬Äê°÷³ä¤ì¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÀ¾¤ÎµþÅÔ¥Î¡¼¥È¥ë¥À¥à½÷»ÒÂç¤¬Êç½¸Ää»ß¤òÈ¯É½¤·¡¢Éð¸ËÀî½÷»ÒÂç¤Ï¶¦³Ø²½¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ØÅì¤ÎÌ¾Ìç½÷»ÒÂç¤Ç¤¢¤ë¡¢¥Õ¥§¥ê¥¹½÷³Ø±¡Âç¤äÇòÉ´¹ç½÷»ÒÂç¤Ê¤É¤âÄê°÷³ä¤ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö½÷»ÒÂç¤Î´íµ¡¡×¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¼Â¤Ï¡Ö¥Õ¥§¥ê¥¹½÷³Ø±¡Âç³Ø¡×½Ð¿È¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¯ÍÌ¾¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°
¡ÖÅìµþ½÷»ÒÂç¡¢ÆüËÜ½÷»ÒÂç¡¢ÄÅÅÄ½ÎÂç¡¢¶¦Î©½÷»ÒÂç¡¢ÂçºÊ½÷»ÒÂç¡¢¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç¡¢¼ÂÁ©½÷»ÒÂç¡¢Åìµþ²ÈÀ¯Âç¡×¤ÎÌ¾¤òµó¤²¡¢¤³¤¦»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤é¤Î½÷»ÒÂç¤Ï°ìÈÌÁªÈ´¤Ç¤Î»Ö´ê¼Ô¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Äê°÷¤Ï½¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤¤¡×
¤Ê¤¼¡¢»Ö´ê¼Ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤â¡Ö´íµ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î½÷»ÒÂç¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÈÌÁªÈ´°Ê³°¤Î¡Ö»ØÄê¹»¿äÁ¦¡×¤Ç³Î¼Â¤Ë³ØÀ¸¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Âç³ØÆþ³Ø¼ÔÁ´ÂÎ¤Î¤¦¤Á²áÈ¾¿ô¤¬¿äÁ¦Æþ»î¤ò·Ð¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖÁí¹ç·¿ÁªÈ´¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬³È»¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¸í²ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿äÁ¦Æþ»î¤¬³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ï»ØÄê¹»¿äÁ¦¤Ç¤¹¡£
Ãæ·ø¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï»ØÄê¹»¿äÁ¦¤ÇÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ·ø¹â¹»¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»ØÄê¹»¿äÁ¦¤ÎÏÈ¤¬Íè¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤ÇÀ¸ÅÌ¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤Î¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè¤Ëµó¤²¤¿½÷»ÒÂç·²¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¸ÅÌ¤äÊÝ¸î¼Ô¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¤°¤é¤¤¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Î¶¦³Ø¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î½÷»ÒÂç¤Ï½¢¿¦¤¬¹¥Ä´¤ÇÌÌÅÝ¸«¤¬¤¤¤¤¤Î¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö½÷»ÒÂç¤Î´íµ¡¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤Î½÷»ÒÂç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ëÂç³Ø´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌ¾Ìç¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó·Ï¤Î½÷»ÒÂç¤Ï³°¸ò´±¤ÎÉ×¿Í¤òÍÜÀ®¤¹¤ëÂç³Ø¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤æ¤¨¤Ë±Ñ¸ì¶µ°é¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Ö¸ì³Ø¶µ°é¤ËÎÏ¤ò¤¤¤ì¤Æ³°¸ò´±¤ä¾¦¼Ò¼Ò°÷¤ÎºÊ¤òÍÜÀ®¤¹¤ë¡×½÷»ÒÂç¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢ÊÐº¹ÃÍ¤â¹â¤¤»þÂå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î½÷»Ò³ØÀ¸¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÌÜÉ¸¤ò¡Ö¥¨¥ê¡¼¥È¤È¤Î·ëº§¡×¤ÈÄê¤á¤ë¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ê¡¼¥ÈÃËÀ¤È·ëº§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¶µÍÜ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¶µÍÜ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÁê¼ê¤ÎÃËÀ¤¬²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Ê¤¤¤·¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¤Ë¤â¶µÍÜ¤¬É¬Í×¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¶µÍÜ¤È¸ì³Ø¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤ë½÷»ÒÂç¤¬¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¡¢¤¢¤ë½÷»ÒÂç¤Î¶µ¼ø¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¤Î½÷»Ò³ØÀ¸¤Ï¥¨¥ê¡¼¥È¤È¤Î·ëº§¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤òÁÀ¤¦ÁØ¤¬¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤âÅìÂç¤ä·ÄØæ¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤«¤Ä¤ÆÀ¹¤ó¤À¤Ã¤¿ÅìÂç¤ä·ÄØæ¤È½÷»ÒÂç¤Î¥¤¥ó¥«¥ì¥µ¡¼¥¯¥ë¤âÉ÷Á°¤Î¤È¤â¤·¤Ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê½÷»ÒÂç´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤½¤Î¤¿¤á¡¢µþÅÔ¥Î¡¼¥È¥ë¥À¥à½÷»ÒÂç¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¶µÍÜ·Ï¤Î½÷»ÒÂç¤Ï¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤¤Û¤Éµó¤²¤¿8¤Ä¤Î½÷»ÒÂç¤ÎÃæ¤Ç¡¢Åìµþ½÷»ÒÂç¤äÄÅÅÄ½ÎÂç°Ê³°¤Ï¡Ö²ÈÀ¯³ØÉô¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²ÈÀ¯³ØÉô¤Ï³ØºÝ³ØÉô¤Ç¤¹¡£ÍÎºÛ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ø¤ÖÈïÉþ³Ø²Ê¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢½»µïÀß·×¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ö½»µï³Ø²Ê¤â¤¢¤ê¡¢²È·×¤ò°·¤¦Î®¤ì¤Ç·ÐºÑ³Ø¤â°·¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍÄÃÕ±à¤äÊÝ°é»Î¤òÍÜÀ®¤¹¤ë³Ø²Ê¤òÊú¤¨¤ë²ÈÀ¯³ØÉô¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢²ÈÀ¯³ØÉô¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íý¹©·Ï¤Ç¤¢¤ë·úÃÛ¤ä¼Ò²ñ²Ê³Ø¤Ç¤¢¤ë·ÐºÑ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹·Ï¤Î³Ø²Ê¤ä³ØÉô¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯11·î¤ËÆüËÜ½÷»ÒÂç¤¬²ÈÀ¯³ØÉô¤ò¡ÖÈ¯Å¸Åª¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£1992Ç¯°Ê¹ß¡¢²ÈÀ¯³ØÉô¤Ï³Æ³Ø²Ê¤ò³ØÉô¤ËÆÈÎ©¾º³Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï²ÈÀ¯³ØÉô¤Ë¡Ö²ÈÀ¯·ÐºÑ³Ø²Ê¡×¡ÖÈïÉþ³Ø²Ê¡×¡Ö»ùÆ¸³Ø²Ê¡×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2027Ç¯ÅÙ¤ÇÆ±³ØÉô¤Î³ØÀ¸Êç½¸¤ò½ªÎ»¤·¡¢2028Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï²ÈÀ¯·ÐºÑ³Ø²Ê¤ò¡Ö·ÐºÑ³ØÉô¡×¤Ë¡¢ÈïÉþ³Ø²Ê¤ò¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó³ØÉô¡×¤Ë¡¢»ùÆ¸³Ø²Ê¤ò¡Ö¿Í´Ö²Ê³ØÉô¡×¤ËÆÈÎ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢²ÈÀ¯³ØÉô¤Î³Æ³Ø²Ê¤¬ÆÈÎ©¤·¤Æ³ØÉô¤òºî¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÈÀ¯³ØÉô¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ï¤Ê¤¯¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤ÎÂç³Ø¤âÆ±ÍÍ¤Ç²ÈÀ¯³ØÉô¤¬¤¢¤ëÂç³Ø¤Ï¿·¤·¤¤³ØÉô¤¬ºî¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¬¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¶µÍÜ¶µ°é¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿½÷»ÒÂç¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÊ¸³ØÉô¤ÎÃ±²ÊÂç³Ø¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼Ò²ñ³Ø¤äÍý·Ï¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Î¿·³ØÉô¤òºî¤ì¤º¡¢²þ³×¤Ë¶ìÏ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢½÷»ÒÂç¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤ÁÁá¤¯²þ³×¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¶¦Î©½÷»ÒÂç¤Ç¤¹¡£¶¦Î©½÷»ÒÂç¤ÎÆ°¸þ¤ò¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤½÷»ÒÂç¤Î¾ò·ï¡×¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§¿ù±º Í³Èþ»Ò ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥¥ã¥ê¥¢20Ç¯¤Îµ¼Ô¡£¡ØÂç³Ø¼õ¸³ ³èÆ°¼ÂÀÓ¤Ï¥¼¥í¤Ç¤¤¤¤ ¿äÁ¦Æþ»î¤Î¹ç³ÊË¡¡Ù¡ÊÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø½÷»Ò¹»ÎÏ¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÃæ³Ø¼õ¸³ ¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤½ÎÁª¤Ó¡Ù¡ÊÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃ±Ãø¤Ï14ºý¡£¡Ø¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¶µ°é¥é¥Ü¡Ù¡¢¡Ø¥Ï¥Ê¥½¥Í¡Ù¡ÊËèÆü¿·Ê¹¼Ò¡Ë¡Ø¥Þ¥Í¡¼¥Ý¥¹¥ÈWEB¡Ù(¾®³Ø´Û¡Ë¤Ê¤É¤Ç¼èºàµ»ö¤ò´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ñÌ£¤Ï¼èºà¡£(Ê¸:¿ù±º Í³Èþ»Ò)
´ØÀ¾¤ÎµþÅÔ¥Î¡¼¥È¥ë¥À¥à½÷»ÒÂç¤¬Êç½¸Ää»ß¤òÈ¯É½¤·¡¢Éð¸ËÀî½÷»ÒÂç¤Ï¶¦³Ø²½¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ØÅì¤ÎÌ¾Ìç½÷»ÒÂç¤Ç¤¢¤ë¡¢¥Õ¥§¥ê¥¹½÷³Ø±¡Âç¤äÇòÉ´¹ç½÷»ÒÂç¤Ê¤É¤âÄê°÷³ä¤ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö½÷»ÒÂç¤Î´íµ¡¡×¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¼Â¤Ï¡Ö¥Õ¥§¥ê¥¹½÷³Ø±¡Âç³Ø¡×½Ð¿È¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¯ÍÌ¾¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°
»ØÄê¹»¿äÁ¦¤Ç¾¡¤Ä¥Ö¥é¥ó¥É½÷»ÒÂç°ìÊý¤Ç¡¢¤¢¤ëÂç³ØÆþ»î¤ÎÊ¬ÀÏ²ñ¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅìµþ½÷»ÒÂç¡¢ÆüËÜ½÷»ÒÂç¡¢ÄÅÅÄ½ÎÂç¡¢¶¦Î©½÷»ÒÂç¡¢ÂçºÊ½÷»ÒÂç¡¢¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç¡¢¼ÂÁ©½÷»ÒÂç¡¢Åìµþ²ÈÀ¯Âç¡×¤ÎÌ¾¤òµó¤²¡¢¤³¤¦»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢»Ö´ê¼Ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤â¡Ö´íµ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î½÷»ÒÂç¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÈÌÁªÈ´°Ê³°¤Î¡Ö»ØÄê¹»¿äÁ¦¡×¤Ç³Î¼Â¤Ë³ØÀ¸¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Âç³ØÆþ³Ø¼ÔÁ´ÂÎ¤Î¤¦¤Á²áÈ¾¿ô¤¬¿äÁ¦Æþ»î¤ò·Ð¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖÁí¹ç·¿ÁªÈ´¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬³È»¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¸í²ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿äÁ¦Æþ»î¤¬³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ï»ØÄê¹»¿äÁ¦¤Ç¤¹¡£
Ãæ·ø¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï»ØÄê¹»¿äÁ¦¤ÇÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ·ø¹â¹»¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»ØÄê¹»¿äÁ¦¤ÎÏÈ¤¬Íè¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤ÇÀ¸ÅÌ¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤Î¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè¤Ëµó¤²¤¿½÷»ÒÂç·²¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¸ÅÌ¤äÊÝ¸î¼Ô¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¤°¤é¤¤¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Î¶¦³Ø¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î½÷»ÒÂç¤Ï½¢¿¦¤¬¹¥Ä´¤ÇÌÌÅÝ¸«¤¬¤¤¤¤¤Î¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö½÷»ÒÂç¤Î´íµ¡¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤Î½÷»ÒÂç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¨¥ê¡¼¥È¤ÎºÊ¡×ÍÜÀ®¥â¥Ç¥ë¤Î½ªßá¤µ¤Æ¡¢Äê°÷³ä¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë½÷»ÒÂç¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤½÷»ÒÂç¤Îº¹¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¢¤ëÂç³Ø´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌ¾Ìç¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó·Ï¤Î½÷»ÒÂç¤Ï³°¸ò´±¤ÎÉ×¿Í¤òÍÜÀ®¤¹¤ëÂç³Ø¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤æ¤¨¤Ë±Ñ¸ì¶µ°é¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Ö¸ì³Ø¶µ°é¤ËÎÏ¤ò¤¤¤ì¤Æ³°¸ò´±¤ä¾¦¼Ò¼Ò°÷¤ÎºÊ¤òÍÜÀ®¤¹¤ë¡×½÷»ÒÂç¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢ÊÐº¹ÃÍ¤â¹â¤¤»þÂå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î½÷»Ò³ØÀ¸¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÌÜÉ¸¤ò¡Ö¥¨¥ê¡¼¥È¤È¤Î·ëº§¡×¤ÈÄê¤á¤ë¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ê¡¼¥ÈÃËÀ¤È·ëº§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¶µÍÜ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¶µÍÜ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÁê¼ê¤ÎÃËÀ¤¬²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Ê¤¤¤·¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¤Ë¤â¶µÍÜ¤¬É¬Í×¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¶µÍÜ¤È¸ì³Ø¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤ë½÷»ÒÂç¤¬¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¡¢¤¢¤ë½÷»ÒÂç¤Î¶µ¼ø¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¤Î½÷»Ò³ØÀ¸¤Ï¥¨¥ê¡¼¥È¤È¤Î·ëº§¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤òÁÀ¤¦ÁØ¤¬¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤âÅìÂç¤ä·ÄØæ¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤«¤Ä¤ÆÀ¹¤ó¤À¤Ã¤¿ÅìÂç¤ä·ÄØæ¤È½÷»ÒÂç¤Î¥¤¥ó¥«¥ì¥µ¡¼¥¯¥ë¤âÉ÷Á°¤Î¤È¤â¤·¤Ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê½÷»ÒÂç´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤½¤Î¤¿¤á¡¢µþÅÔ¥Î¡¼¥È¥ë¥À¥à½÷»ÒÂç¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¶µÍÜ·Ï¤Î½÷»ÒÂç¤Ï¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
À¸Â¸ÀïÎ¬¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö²ÈÀ¯³ØÉô¡×¤Î¿Ê²½¡¡°ìÊý¤Ç¡¢º£¡¢´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤½÷»ÒÂç¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤µ¤¤Û¤Éµó¤²¤¿8¤Ä¤Î½÷»ÒÂç¤ÎÃæ¤Ç¡¢Åìµþ½÷»ÒÂç¤äÄÅÅÄ½ÎÂç°Ê³°¤Ï¡Ö²ÈÀ¯³ØÉô¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²ÈÀ¯³ØÉô¤Ï³ØºÝ³ØÉô¤Ç¤¹¡£ÍÎºÛ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ø¤ÖÈïÉþ³Ø²Ê¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢½»µïÀß·×¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ö½»µï³Ø²Ê¤â¤¢¤ê¡¢²È·×¤ò°·¤¦Î®¤ì¤Ç·ÐºÑ³Ø¤â°·¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍÄÃÕ±à¤äÊÝ°é»Î¤òÍÜÀ®¤¹¤ë³Ø²Ê¤òÊú¤¨¤ë²ÈÀ¯³ØÉô¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢²ÈÀ¯³ØÉô¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íý¹©·Ï¤Ç¤¢¤ë·úÃÛ¤ä¼Ò²ñ²Ê³Ø¤Ç¤¢¤ë·ÐºÑ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹·Ï¤Î³Ø²Ê¤ä³ØÉô¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯11·î¤ËÆüËÜ½÷»ÒÂç¤¬²ÈÀ¯³ØÉô¤ò¡ÖÈ¯Å¸Åª¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£1992Ç¯°Ê¹ß¡¢²ÈÀ¯³ØÉô¤Ï³Æ³Ø²Ê¤ò³ØÉô¤ËÆÈÎ©¾º³Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï²ÈÀ¯³ØÉô¤Ë¡Ö²ÈÀ¯·ÐºÑ³Ø²Ê¡×¡ÖÈïÉþ³Ø²Ê¡×¡Ö»ùÆ¸³Ø²Ê¡×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2027Ç¯ÅÙ¤ÇÆ±³ØÉô¤Î³ØÀ¸Êç½¸¤ò½ªÎ»¤·¡¢2028Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï²ÈÀ¯·ÐºÑ³Ø²Ê¤ò¡Ö·ÐºÑ³ØÉô¡×¤Ë¡¢ÈïÉþ³Ø²Ê¤ò¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó³ØÉô¡×¤Ë¡¢»ùÆ¸³Ø²Ê¤ò¡Ö¿Í´Ö²Ê³ØÉô¡×¤ËÆÈÎ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢²ÈÀ¯³ØÉô¤Î³Æ³Ø²Ê¤¬ÆÈÎ©¤·¤Æ³ØÉô¤òºî¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÈÀ¯³ØÉô¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ï¤Ê¤¯¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤ÎÂç³Ø¤âÆ±ÍÍ¤Ç²ÈÀ¯³ØÉô¤¬¤¢¤ëÂç³Ø¤Ï¿·¤·¤¤³ØÉô¤¬ºî¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¬¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¶µÍÜ¶µ°é¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿½÷»ÒÂç¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÊ¸³ØÉô¤ÎÃ±²ÊÂç³Ø¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼Ò²ñ³Ø¤äÍý·Ï¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Î¿·³ØÉô¤òºî¤ì¤º¡¢²þ³×¤Ë¶ìÏ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢½÷»ÒÂç¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤ÁÁá¤¯²þ³×¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¶¦Î©½÷»ÒÂç¤Ç¤¹¡£¶¦Î©½÷»ÒÂç¤ÎÆ°¸þ¤ò¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤½÷»ÒÂç¤Î¾ò·ï¡×¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§¿ù±º Í³Èþ»Ò ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥¥ã¥ê¥¢20Ç¯¤Îµ¼Ô¡£¡ØÂç³Ø¼õ¸³ ³èÆ°¼ÂÀÓ¤Ï¥¼¥í¤Ç¤¤¤¤ ¿äÁ¦Æþ»î¤Î¹ç³ÊË¡¡Ù¡ÊÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø½÷»Ò¹»ÎÏ¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÃæ³Ø¼õ¸³ ¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤½ÎÁª¤Ó¡Ù¡ÊÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃ±Ãø¤Ï14ºý¡£¡Ø¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¶µ°é¥é¥Ü¡Ù¡¢¡Ø¥Ï¥Ê¥½¥Í¡Ù¡ÊËèÆü¿·Ê¹¼Ò¡Ë¡Ø¥Þ¥Í¡¼¥Ý¥¹¥ÈWEB¡Ù(¾®³Ø´Û¡Ë¤Ê¤É¤Ç¼èºàµ»ö¤ò´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ñÌ£¤Ï¼èºà¡£(Ê¸:¿ù±º Í³Èþ»Ò)