¡Ú2026Ç¯1·î¡Û500Ëü±ß¤ò1Ç¯¡¢Äê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±¤ë¤Ê¤é¤É¤Î¶ä¹Ô¤¬¤¤¤¤¡©¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÄê´üÍÂ¶â
¶µ°éÈñ¤ä½»Âð¹ØÆþÈñ¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¤¤Ê»Ù½Ð¤ËÈ÷¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸µËÜÊÝ¾Ú¤Î¤¢¤ëÄê´üÍÂ¶â¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£»Ô¾ì¤ÎÃÍÆ°¤¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢°ìÅÙÍÂ¤±¤ì¤Ð¸¶Â§Ëþ´ü¤Þ¤Ç°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·×²èÅª¤Ë¤ª¶â¤òÃù¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ñ¶â¤Î½àÈ÷¤ËÅ¬¤·¤¿¡Ö500Ëü±ß¤òÍÂ¤±¤ë¤Î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÊÄê´üÍÂ¶â¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ê¶âÍø¤Ï2026Ç¯1·î8Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¡au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.05¡ó¡ÊÄÌ¾ï¶âÍøÇ¯0.40¡ó¡ÜÆÃÊÌ¶âÍø0.65¡ó¡Ë
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡ÖÅß¤Î1Ç¯¤â¤ÎÆÃÊÌ¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¶âÍø¡£ÍÂÆþ¶â³Û¤ª¤è¤Ó²ó¿ô¤Ë¾å¸Â¤Ê¤·¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î1Æü¡Á2026Ç¯2·î28Æü¡£¤µ¤é¤Ë¡¢au¡¦UQ mobile¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤ÏÍÂÆþ¶â³Û¤ËÂÐ¤·Ç¯0.20¡óÁêÅö³Û¤Î¸½¶âÆÃÅµ¤¢¤ê¡£
¢¥½¥Ë¡¼¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1000±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö±ßÄê´üÆÃÊÌ¶âÍø¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¶âÍø¡£¿·µ¬ÍÂ¤±Æþ¤ì¤È¡¢´ü´ÖÃæ¤ËËþ´ü¤ò·Þ¤¨¼«Æ°·ÑÂ³¤È¤Ê¤ë±ßÄê´üÍÂ¶â¤¬ÂÐ¾Ý¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö2025Ç¯12·î1Æü¡Á2026Ç¯3·î1Æü¡£
£³ÚÅ·¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1000±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡ÖÅß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¶âÍø¡£ÍÂÆþ¶â³Û¤Ë¾å¸Â¤Ê¤·¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï2025Ç¯11·î21Æü¡Á2026Ç¯1·î31Æü¡£
¤UI¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1±ß°Ê¾å1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¥ÂçÏÂ¥Í¥¯¥¹¥È¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.90¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¸Ä¿ÍµÒ¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¢¡SBJ¶ä¹Ô¡¡¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÄê´üÍÂ¶â¡Ò¤Ï¤¸¤á¤¯¤ó¡Ó¡×
¡¦¶âÍø¡§1.35¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨Æ±¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀìÍÑ¾¦ÉÊ¤È¹ç»»¤Ç1¿Í500Ëü±ß¤Þ¤Ç¡£¸ýºÂ³«Àß·î¤ò´Þ¤àÅö½é3¥«·î´Ö¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¡£
¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¶ä¹Ô¡¡¡Öe¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄê´üÍÂ¶â Í¥¶ø¶âÍø¥×¥í¥°¥é¥à¡×
¡¦¶âÍø¡§1.20¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§100Ëü±ß°Ê¾å1000Ëü±ß°Ê²¼¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¿·¤¿¤Ë¡Öe¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÍÂ¶â¡×¸ýºÂ¤ò³«Àß¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¸î¤Î¾å¸Â¤Ï1¶âÍ»µ¡´ØÅö¤¿¤ê1000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤¬ÂÐ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢1¤Ä¤Î¶ä¹Ô¤Ë¤½¤ì°Ê¾å¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Â¾¤Î¶ä¹Ô¤ËÊ¬¤±¤ÆÍÂ¤±¤ë¤Ê¤É»ñ»º¤ÎÊ¬»¶¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
¥Ú¥¤¥ª¥Õ¡ÊÍÂ¶âÊÝ¸±À©ÅÙ¡Ë¤È¤Ï¡©¥Ú¥¤¥ª¥Õ¤È¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤Ê¤É¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤¬ÇËÃ¾¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÍÂ¶â¼Ô1¿ÍÅö¤¿¤ê¸µËÜ1000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤È¡¢ÇËÃ¾Æü¤Þ¤Ç¤ÎÍøÂ©¤Ê¤É¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌÍÂ¶â¤äÄê´üÍÂ¶â¤Ï¥Ú¥¤¥ª¥Õ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢³°²ßÍÂ¶â¤Ê¤É°ìÉô¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¸î¤Î¾å¸Â¤Ï1¶âÍ»µ¡´ØÅö¤¿¤ê1000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤¬ÂÐ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢1¤Ä¤Î¶ä¹Ô¤Ë¤½¤ì°Ê¾å¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Â¾¤Î¶ä¹Ô¤ËÊ¬¤±¤ÆÍÂ¤±¤ë¤Ê¤É»ñ»º¤ÎÊ¬»¶¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¶âÍø1.05¡ó¤À¤ÈÍøÂ©¤Ï¤¤¤¯¤é¡©¤Á¤Ê¤ß¤Ë¶âÍø1.05¡ó¤Ç1Ç¯Ëþ´ü¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ë¡¢500Ëü±ß¤òÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¡¢1Ç¯¸å¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ëÍøÂ©¤ÏÀÇÈ´¤Á°¤Ç5Ëü2500±ß¡¢ÀÇ°ú¤¸å¤Ç4Ëü1835±ß¤Ç¤¹¡£»²¹Í¤Ë¶ä¹Ô¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
