¶áÇ¯Ãæ³Ø¼õ¸³¤âÂ¿¶Ë²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö²¿¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤âÊÐº¹ÃÍ¤Î¹â¤¤Æñ´Ø¹»¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÅ¬À¤Ë¤¢¤Ã¤¿³Ø¹»¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡×¡Ö½¬¤¤»ö¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¹ç³Ê¤Ç¤¤ë³Ø¹»¤òÁª¤Ö¡×¤È¤¤¤¦²ÈÄí¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÃæ³Ø¼õ¸³¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£ËÜÈÖ¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤¿¼õ¸³À¸¤È¿Æ¤¿¤Á¤Î¶ÛÄ¥¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤â¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ºòÇ¯SAPIX¤«¤éÆñ´Ø¹»¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿²ÈÄí¤Ë¼èºà¤·¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¡Ö¹ç³Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿²ÈÄí¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿3¤Ä¤Î¤³¤È¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÃæ³Ø¼õ¸³¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÎÃæ¿È
¤â¤Á¤í¤ó¡ÖSAPIX¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤éÆñ´Ø¹»¹ç³Ê´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤íËè·î¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥Æ¥¹¥È¤äÁÈÊ¬¤±¥Æ¥¹¥È¤Ë¤è¤ëßõÎõ¡Ê¤·¤ì¤Ä¡Ë¤Ê¶¥Áè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¡¢¿Æ»Ò¤È¤â¤Ë¾ÃÌ×¤·¤ÆÀïÀþÎ¥Ã¦¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¼óÅÔ·÷¤Ç¤ÏÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤ËSAPIX¤òÁªÂò»è¤ËÆþ¤ì¤ë²ÈÄí¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤ÎÂ¿¤µ¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
´ðËÜÅª¤ËSAPIX¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¤È²ÈÄí¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤½Î¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æñ´Ø¹»¤Ë¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿²ÈÄí¤Ç¤â³Ú¡¹¹ç³Ê¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹ç³Ê¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖSAPIX¤Ëµ´¿Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢µ´¿Æ¤Î¸µ¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¼èºà¤·¤¿A¤µ¤ó¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¸½ºßÀ»¸÷³Ø±¡¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼õ¸³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢2·î1Æü¡¢2Æü¤ÈÏ¢Â³¤ÇÉÔ¹ç³Ê¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤âÀ»¸÷³Ø±¡2²óÌÜÆþ»îÆü¤Î2·î4Æü»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢1·î¤Ë¼õ¸³¤·¤¿ÀéÍÕ¡¦ºë¶Ì¤Î³Ø¹»°Ê³°¤Ï¹ç³Ê¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡Ê3Æü¤Ë¼õ¸³¤·¤¿Áá°ðÅÄ¤Î¹ç³ÊÈ¯É½¤¬4Æü¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡Ë¡¢4Æü¤ËÀ»¸÷³Ø±¡¤ò¼õ¸³¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢Î¾¿Æ¤Ï¤¹¤´¤¯Çº¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¤Æ¼õ¸³¤·¡¢¸«»ö¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î»þ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢º£¤Ç¤âÎÞ¤¬½Ð¤ë¡×¤È¸À¤¦A¤µ¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÌá¤ì¤ë¤Ê¤é¤â¤¦°ìÅÙ¼õ¸³À¸¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦Â©»Ò¤µ¤ó¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¶¦¤Ë¿Æ»Ò¤Ç¼õ¸³¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢Æñ´Ø¹»»ÖË¾¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¾ðÊó¼ý½¸ÎÏ¡£2¤ÄÌÜ¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤è¤¤¿Æ»Ò´Ø·¸¡£3¤ÄÌÜ¤¬½Î¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
A¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼õ¸³¤ËÂÐ¤¹¤ë¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤È¤â¤ËÅö½é¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÃæ³Ø¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÆÃÀ¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¼õ¸³¤ò¤¹¤ë¤È·è¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ä¤é¤»¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤âÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤¬ÍÄ¤¤»þ¤«¤é¿ô»ú¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡ØÅìÂç²¦¡Ù¤ò¸«¤Æ°ËÂôÂó»Ê¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÂç¤¤ÊÂç²ñ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¸«¤¿¶µ¼¼¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¼õ¸³¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È´«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖËÜ¿Í¤Î¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¹¶¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤¬¾¡°ø¤Î1¤Ä¡×¤È¤¤¤¦A¤µ¤ó¤Ï¡¢1Ç¯À¸¤«¤é»»¿ô¤ÇÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÍý¿ô·Ï½Î¤ËÆþ½Î¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¿Í¤Ï»»¿ô¤ÎÌäÂê¤ò²ò¤¯ÌÌÇò¤µ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹ñ¸ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡¢Å°ÄìÅª¤Ë½Î¤òÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£SAPIX¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ÎÇ§¤·¡¢¼õ¸³¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÁí¹çÅª¤ÊÎÏ¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡¢4Ç¯À¸¤«¤éSAPIX¤ËÅ¾½Î¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ¤â¡Ö¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤À¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¸þ¤±¤¿¡×¤È¸À¤¦A¤µ¤ó¡£²¿»ö¤â¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢Å¾½Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÁ´¤Æ¤Î¾ðÊó¤òÍ¿¤¨¡¢·ëÏÀ¤ÏËÜ¿Í¤ËÂ÷¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ó¤È¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤¬SAPIX¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¡ÖËè½µ¥Æ¥¹¥È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤ËÃË¤Î»Ò¤Ë¤Ï¶¥Áè¤¬¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤¬°Æ³°¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë¤½¤ì¤¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤ÆÅöÁ³¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£SAPIX¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¶¥Áè¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃ¤ËSAPIX¤Ç¤Ï¡¢Âç¶µ¼¼¤Û¤É1¡¢2ÅÀ¤Îº¹¤Ç¥¯¥é¥¹¤¬¾å²¼¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶¯¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿»Ò¤É¤âÆ±»Î¤¬¡Ö¤ªÁ°¡û¡û¥¯¥é¥¹¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¤«¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤ÏËÍ¤è¤ê¾å¤Î¥³¡¼¥¹¤À¤«¤é¸¤¤¡£¡û¡û¤µ¤ó¤Ï²¼¤Î¥³¡¼¥¹¤À¤«¤é¤Ð¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÊ¿µ¤¤Ç¸À¤¤¹ç¤¤¡¢Í§Ã£´Ø·¸¤Ë¤â°±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
A¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÍ§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¤¶µ¼¼¤òÁª¤Ó¡Ö¸ý¤¬Îö¤±¤Æ¤â¡¢³Ø¹»¤Ç¼õ¸³¹»¤äSAPIX¤Î¥¯¥é¥¹¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ³Ê¹¥°¤¤¤³¤È¤À¡×¤È¸·¤·¤¯¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤ËÅ°¤¹¤ë¤³¤È¡£A¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥È¤Î¥³¥Ô¡¼¤È¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¤È´Ý¤Ä¤±¡£¤³¤ì¤é¤òÃ¸¡¹¤È½èÍý¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¤¤Ä¤â½çÄ´¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À®ÀÓ¤âÍð¹â²¼¤¹¤ë¤·¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤ºÊÙ¶¯¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤Ï¡¢ÅÀ¿ô¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÅÜ¤ê¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¼¸¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Â©»Ò¤µ¤ó¤â°ìÅÙ¤À¤±½Î¤ò¥µ¥Ü¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é1²óÊ¬¤Î·î¼Õ¤ò¤ªÇ¯¶Ì¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ã¤¿Ê¬¤À¤±À®ÀÓ¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÂÎ´¶¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÄ¶Æñ´Ø¹»¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¡¢º£¤É¤³¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢»Ò¤É¤â¤Î¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬¿Ü¤À¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¿Æ¤¬ÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢SAPIX¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Î¤¢¤ó¤Ð¤¤¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¶µ°éµÔÂÔ¤È»æ°ì½Å¡£¤½¤Î¸å¤Î¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ë¤â¥Ò¥Ó¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤ÇÀ®¸ù¤òÆ³¤¤¤¿2¤ÄÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Ç®¿´¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
6Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÇ¯´Ö150Ëü±ß¤Ï²¼¤é¤Ê¤¤½ÎÂå¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢¤½¤Î³ä¤ËÀ®²Ì¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÈ¾Ã¼¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢½Î¤ÎÀèÀ¸¤È¤Îå«¤À¤Ã¤¿¤ÈA¤µ¤ó¡£
4Ç¯À¸¤ÎÅÓÃæ¤ÇÅ¾½Î¤·¤ÆSAPIX¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤È¤¤«¤éÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀèÀ¸¤¬¡¢²¿¤«¤Ë¤Ä¤±¤Æµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¤µ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î¶µ¼¼¤Ë°ÜÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¸åÇ¤¤ÎÀèÀ¸¤Ë°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
SAPIX¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¼ê¸ü¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦É¾È½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¤«¤é²¿¤âÆ¯¤¤«¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¿¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Á¤é¤«¤éÆ¯¤¤«¤±¤ì¤Ð±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈA¤µ¤ó¡£¤½¤³¤Ï¿Í¤È¿Í¡£¤¤Ã¤ÈA¤µ¤ó¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼ÂºÝ¤½¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬Æþ»îËÜÈÖ¤ÇÀ¸¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£A¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£³Ú´ÑÅª¤Ç¡¢»î¸³²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ë¤â¶ÛÄ¥¤»¤º¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¡Ö¤Ç¤¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â½Î¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Û¤É´í¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë2·î1Æü¤Î³«À®¤ÏÉÔ¹ç³Ê¡£ËÜÌ¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿2Æü¤ÎÀ»¸÷³Ø±¡1²óÌÜ¤â¤Þ¤µ¤«¤ÎÉÔ¹ç³Ê¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
3Æü¤Ë¼õ¤±¤¿Áá°ðÅÄ¤ÎÈ¯É½¤¬½Ð¤ë¤Î¤¬4Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢3Æü¤ÎÌë¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Î¹ç³Ê¹»¤Ï¤Þ¤À1¤Ä¤â¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
1·î¤Ë¼õ¸³¤·¤¿ÀéÍÕ¡¦ºë¶Ì¤Î³Ø¹»¤Ë¤Ï¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¼ÂÅª¤ËÄÌ³Ø¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï¡Ö¹Ô¤Àè¤¬¤Ê¤¤¡×¾õÂÖ¤Ç4Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·4Æü¤ÎÀ»¸÷³Ø±¡¤Î2²óÌÜÆþ»î¤¬ÉÔ¹ç³Ê¤À¤Ã¤¿¤é¡¢5Æü¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÍÞ¤¨¹»¤ò¼õ¸³¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤¿Éã¿Æ¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤âÀ»¸÷³Ø±¡¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Â©»Ò¤È¤ÎÂç¤²¤ó¤«¤¬ËÖÈ¯¤·¡¢½Î¤ËÁêÃÌ¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤È¤¤Ë½Î¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿°ì¸À¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈA¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¿Æ¤¬¿®¤¸¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ã¯¤¬¿®¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢·Þ¤¨¤¿4ÆüÌÜ¡£À»¸÷³Ø±¡¤Ë¸þ¤«¤¦Â©»Ò¤µ¤ó¤Î´é¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯¿¿·õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¸³¤¬ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¼«Ê¬¤´¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¸«»ö¹ç³Ê¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÀ»¸÷³Ø±¡¤Î¼õ¸³Ãæ¤ËÁá°ðÅÄ¤â¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢Æó½Å¤Î´î¤Ó¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ÆA¤µ¤ó¤Î¤ªÂð¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍâÄ«ÅÔÆâ¤ÏÀã¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÀã¤ÎÃæÆþ»î¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈA¤µ¤ó¡£¤³¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤éÌµ°Õ¼±¤ËÌÓ¤òÈ´¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦È´ÌÓ¾É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤êÉ½¤Ë¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²áÅÙ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ë¤ÈÃ¯¤Ë¤Ç¤â½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤³¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¹ç³Ê¤Ç¤¤Ê¤¤Ãæ³ØÆþ»î¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÉ®¼Ô¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¡Ö¼õ¸³¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ¿Í¤¬¸À¤¦¤¯¤é¤¤Ã£À®´¶¤âÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬Ãæ³ØÆþ»î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤«¤è¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÎÊý¤¬Âç»ö¡£¤¦¤½¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤³¤È¤ÏÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ò¤É¤â¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈA¤µ¤ó¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥í¥»¥¹¤È¤·¤Æ¼õ¸³¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È·è¤á¤ÆÃæ³Ø¼õ¸³¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤ÆA¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤â¡ÖÌá¤ì¤ë¤Ê¤é¤Þ¤¿6Ç¯À¸¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡¢º£¤Ç¤â½Î¤ÎÀèÀ¸¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ä¤Ï¤ê¡¢¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¼õ¸³¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¼õ¸³¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤ï¤¬²È¤Î¼õ¸³¼´¤òÄê¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢SAPIX¤Î¤è¤¦¤Ê½Î¤Ç¤Î¥¬¥Á¼õ¸³¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¾å¤Ç¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È¡¢º£²ó¤Î¼èºà¤òÄÌ¤·¤Æ³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¼óÅÔ·÷¤ÎÃæ³ØÆþ»î¤Ï5Ëü¿ÍÂæ¤òÄ¶¤¨¼õ¸³Î¨¤Ï²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤âÂ¿ÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¼õ¸³¤ò¤¹¤ëÊý¤Ï¡¢É¬¤º¤ï¤¬²È¤Î¼õ¸³¼´¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§ÃæÁ¾º¬ ÍÛ»Ò
¿ô¾¯¤Ê¤¤¤ªÊì¤µ¤óÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ä¶µ°é¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢»æÇÞÂÎ¤«¤éWebÏ¢ºÜ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼¹É®¡£³¤³°¤Î¶µ°é»ë»¡¤â¹Ô¤¤¡¢ÊÐº¹ÃÍ¼çµÁ¤Î¶µ°é¤«¤é¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¤ÊÎÏ¤ò°é¤Æ¤ëÃµµæ·¿¤Î³Ø¤Ó¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤òÄó¾§¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¹¬¤»¤Ê»Ò°é¤Æ¤òÃµµæ¤¹¤ë³Ø¤Ó¤Î¾ì¡Ö¥Þ¥¶¡¼¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤â±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¡ãÃæ³Ø¼õ¸³¡ä¿Æ»Ò¤Ç¾¡¤Á¤È¤ëºÇ¹â¤Î¹ç³Ê¡Ù¡ÊÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø1ÊâÀè¤¤¤¯Ãæ³Ø¼õ¸³ À®¸ù¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡Ö¼ºÇÔÎÏ¡×¤ò°é¤Æ¤Ê¤µ¤¤¡Ù¡Ê¾½Ê¸¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£(Ê¸:ÃæÁ¾º¬ ÍÛ»Ò)
