¥À¥ì¥Î¥¬¥ìÌÀÈþ¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¹õ¥¿¥¤¥Ä»Ñ¤òÈäÏª¡ª ¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Î¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î»äÉþ¡×¥·¥ç¥Ã¥È
¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥À¥ì¥Î¥¬¥ìÌÀÈþ¤µ¤ó¤Ï1·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥À¥ì¥Î¥¬¥ìÌÀÈþ¤ÎÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È
¤Þ¤¿¡¢4ËçÌÜ¤Ë¤ÏÇò¤¤Ç¡¢8ËçÌÜ¤Ë¤ÏÃã¿§¤¤Ç¤Î»Ñ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¤µ¤ó¤Î¤«¤ï¤¤¤¤°¦Ç¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥À¥ì¥Î¥¬¥ìÌÀÈþ¤ÎÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È
»äÉþ»Ñ¤òÈäÏª¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¤µ¤ó¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î»äÉþ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢9Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£1¡Á3¡¢5¡Á7¡¢9ËçÌÜ¤Ë¤Ï¹õ¤¤¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ËÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¹õ¤¤¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¡¢¹õ¤¤¥ì¥Ã¥°¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¤µ¤ó¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾²¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Ä¹¤¤µÓ¤¬°ú¤Î©¤ÄÁõ¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢4ËçÌÜ¤Ë¤ÏÇò¤¤Ç¡¢8ËçÌÜ¤Ë¤ÏÃã¿§¤¤Ç¤Î»Ñ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¤µ¤ó¤Î¤«¤ï¤¤¤¤°¦Ç¤Ç¤¹¡£
¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¥³¡¼¥Ç¤â2025Ç¯9·î¤Ë¤â»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¤µ¤ó¡£Çò¤¤¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤È¹õ¤¤¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¤¹¤é¤ê¤È¤·¤¿ÈþµÓ¤òÂ¸Ê¬¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)