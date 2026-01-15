200Âæ¸ÂÄê¤Î¥ä¥Þ¥Ï¡Ö¡È¿·¡É¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¡ª ¡ÖYZF-R¡×¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡Ö¡ÖYZF-R9¡×¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡Ö70th Anniversary Edition¡×ÅÐ¾ì¡ª ¥«¥é¡¼ÊÑ¹¹¤·¤¿ÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤âÈÎÇä·×²èÂæ¿ô¤òÂçÉý¤ËÁý¤ä¤·È¯Çä
¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê°ìÂæ
¡¡¥ä¥Þ¥Ï¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¡ÖYZF-R9 ABS¡×¤Ë¿·¿§¤òÄÉ²Ã¤·2026Ç¯5·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¤¬2025Ç¯¤ËÁÏÎ©70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡Ö70th Anniversary Edition¡×¤ò¡¢1·î30Æü¤è¤ê200Âæ¤ÎÂæ¿ô¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡YZF-R9¤Ï¡¢¡ÖRe-DNAed Supersport¡×¤ò³«È¯¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢¥Í¥¤¥¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤¥é¥¤¥À¡¼¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¡ÖMT-09¡×¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹¤ÇºÇ¶¯¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡È¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼¥ó¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¡É¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÇÓµ¤ÎÌ888cc¤Î¿åÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯DOHC¡¦Ä¾Îó3µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢·ÚÎÌ¤Ê¥¢¥ë¥ß¥Õ¥ì¡¼¥à¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥·¥ã¡¼¥·¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤ÎÎòÂå¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÊYZF-R1¡¢YZF-R6¡Ë¤ÇºÇ·ÚÎÌ¤È¤Ê¤ë9.7kg¤Î¿··¿¥¢¥ë¥ß¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¡¢åÌÌ©¤Ê¸º¿ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÁ°¸åKYBÀ½¤Î¿··¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÇÍ×µá¤µ¤ì¤ëÂî±Û¤·¤¿ÀÇ½¤È¡¢¥é¥¤¥À¡¼¤Î¥¹¥¥ë¤äÁö¹Ô¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÌä¤ï¤Ê¤¤°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁõÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¢¥í¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥¦¥¤¥ó¥°¥ì¥Ã¥È¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÎÉ¹¥¤ÊÂ¤Ä¤À¤È²÷Å¬À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥¤¥À¡¼¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÁö¹Ô»Ù±ç¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤âÉ¸½à¤ÇÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£LAP¥¿¥¤¥à·×Â¬¤äÁö¹Ô¥Ç¡¼¥¿¤Î²Ä»ë²½¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¡ÖY-TRAC¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥Éµ¡Ç½¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÏ©ÌÌ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿Áö¤ê¤òÄó¶¡¤¹¤ëYRC¡Ê¥ä¥Þ¥Ï¥é¥¤¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡Ë¡¢¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎYVSL¡ÊYamaha variable speed limiter¡Ë¤Ê¤É¤¬Áö¹Ô¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿·¿§¤Ï¡¢2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÎYZF-R¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¶¦ÄÌÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡×¤Ç¤¹¡£¥ä¥Þ¥Ï¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤³¤Î¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥É¤Î¥â¥Ç¥ë¥í¥´²¼Éô¤ËÇÛ¤µ¤ì¤¿¥·¥¢¥ó¤Î¥é¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Þ¥·¥ó¤ÎÂ¤·ÁÈþ¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±»þ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë70th Anniversary Edition¤Ï¡¢1955Ç¯¤ÎÁÏÎ©¤«¤é¥ì¡¼¥¹¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¤ÎÎò»Ë¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢1964Ç¯¤Ë¥ä¥Þ¥Ï½é¤Î250ccÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Þ¥·¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖRD56¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡¢¡ÈÇòÃÏ¤ËÀÖ¤Î¥é¥¤¥ó¡É¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡YZF-R9¤Î²Á³Ê¡Ê°Ê²¼¡¢¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢149Ëü6000±ß¤ÇÈÎÇä·×²è¤Ï600Âæ¡ÊºòÇ¯ÈÎÇä»þ¤Ï300Âæ¡Ë¤Ç¤¹¡£70th Anniversary Edition¤Ï159Ëü5000±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£