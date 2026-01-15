¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤¬¤¢¤È¿ôÇ¯¤Ç½ª¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
1990Ç¯¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²°ÊÍè¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤Ï¡¢Ìµ¿ô¤Î¶ä²Ï¡¢À±¤ÎÃÂÀ¸¤È»à¡¢¤Ï¤ë¤«²áµî¤Î±§Ãè¤Î»Ñ¤ò»ä¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶µ²Ê½ñ¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¾ÝÄ§Åª¤Ê±§Ãè²èÁü¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë¤¬»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥Ï¥Ã¥Ö¥ë¤Îµ±¤«¤·¤¤Æ¯¤¤¬¤â¤¦¤¹¤°½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Áá¤±¤ì¤Ð¡¢2029Ç¯¤ËÇ³¤¨¿Ô¤¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
±äÌ¿¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤±¤ì¤É¡Ä
¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤Ï¡¢1990Ç¯¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢15Ç¯¤Ç¼÷Ì¿¤ò·Þ¤¨¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢2005Ç¯¤Ë¤Ï±¿ÍÑ½ªÎ»¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Äê´üÅª¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥È¥ë¤Ç½¤Íý¡¦ÉôÉÊ¸ò´¹¤ò¤¹¤ëÁ°Äó¤ÇÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤¬·«¤êÊÖ¤·ÃÙ±ä¤·¤¿¤³¤È¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë¤Î²Ê³ØÅª²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹â¤¹¤®¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç»È¤¤Â³¤±¤ëÊý¿Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢±Ê±ó¤Ë»È¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ç³ÎÁ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿Ô¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢µ°Æ»¤ò¾å¤²¤ë¼êÃÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ÂÀÍÛ³èÆ°¤Î±Æ¶Á¤Ç¹âÅÙ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
One note from the STScI town hall at #AAS247 today: the median reentry date for Hubble, based on current modeling, is 2033; a <10% chance of reentry by 2029.- Jeff Foust (@jeff_foust) January 7, 2026
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤Ï2033Ç¯¤ËÃÏµåÂçµ¤·÷¤ØºÆÆÍÆþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È²Ê³Ø¼Ô¥Á¡¼¥à¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ä¡¢Ìó10¡ó¤Î³ÎÎ¨¤Ç2029Ç¯¤ËºÆÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤è¤ê¸·¤·¤¤¥·¥Ê¥ê¥ª¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢NASA¤ÈSpaceX¤¬¥Ï¥Ã¥Ö¥ë¤ò¤è¤ê¹â¤¤µ°Æ»¤Ø²¡¤·¾å¤²¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ëµ°Æ»¤ò°ú¤¾å¤²¤ë·×²è¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÀÅ¤«¤Ë½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡£
¹âÅÙ¤¬Ìó400km¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ë¤È¡¢ºÆÆÍÆþ¤Þ¤Ç»Ä¤ê1Ç¯°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤â¤¦»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ï¥Ã¥Ö¥ë¤Î¸ùÀÓ¤Ï¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë
ÃÙ¤«¤ìÁá¤«¤ì¥Ï¥Ã¥Ö¥ë¤ÏÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ä¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤¿¤é¤·¤¿¸ùÀÓ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°ÎÂç¤À¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
±§Ãè¤ÎÇ¯Îð¤äËÄÄ¥Â®ÅÙ¤ÎÂ¬Äê¡¢¥À¡¼¥¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ç¡¼¥¿¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤ÎÂ¸ºß¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë´ÑÂ¬·ë²Ì¡£¤½¤·¤Æ1995Ç¯¤Î¡Ö¥Ï¥Ã¥Ö¥ë¡¦¥Ç¥£¡¼¥×¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢¶õ¤Î¤´¤¯¾®¤µ¤ÊÎÎ°è¤«¤éÌó3,000¸Ä¤â¤Î¶ä²Ï¤òÂª¤¨¡¢¡Ö±§Ãè¤ò²áµî¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÇÁ¤¯¡×¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ÑÂ¬¤Ï²¿É´Ëü·ï¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹ ¡£¥Ï¥Ã¥Ö¥ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î±§Ãè´Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤ò½ñ¤´¹¤¨¤¿Â¸ºß¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Î¥Ï¥Ã¥Ö¥ë¤ÏÌ±´Ö¤¬ºî¤ë¤«¤â
¥Ï¥Ã¥Ö¥ë¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡© ±§ÃèË¾±ó¶À¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö¤ò¹Í¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ÏÌò³ä¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¿·µì¤ä¾å°Ì¸ß´¹¤Î´Ø·¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ï¥Ã¥Ö¥ë¤¬±§Ãè¤Îº£¤ÈÁ´ÂÎÁü¤ò¸«¤ë¤Ê¤é¡¢¥¦¥§¥Ã¥Ö¤Ï±§Ãè¤ÎºÇ½é´ü¤È±£¤ì¤¿ÉôÊ¬¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ëË¾±ó¶À¤À¤È²ò¼á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë¤ËÂå¤ï¤ë¤â¤Î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÌ±´Ö¤¬ºî¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£½µ¡¢¸µGoogle¡Ê¥°¡¼¥°¥ë¡ËCEO¤Î ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È »á¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê±§ÃèË¾±ó¶À¤ÈÃÏ¾å´ÑÂ¬»ÜÀß¤Ë»ñ¶âÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î±§ÃèË¾±ó¶À¤Ï¡ÖLazuli¡Ê¥é¥º¥ê¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë¤Î¸½ÂåÈÇ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·×²è¤Ï¡¢¥·¥å¥ß¥Ã¥ÈÉ×ºÊ¤¬ÀßÎ©¤·¤¿Schmidt Sciences¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£Lazuli¤ÏÄ¾·ÂÌó2.4m¤Î¶À¤òÈ÷¤¨¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë¤è¤ê¤â±ó¤¤ÂÊ±ßµ°Æ»¤ò¼þ²ó¤¹¤ëÀß·×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ë¾å½é¤ÎÌ±´Ö»ñ¶â¤Ë¤è¤ë±§ÃèË¾±ó¶À¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ï¡¢Áá¤±¤ì¤Ð2028Ç¯¸åÈ¾¤¬ÌÜÉ¸¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½çÄ´¤Ë¿Ê¤á¤Ð¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë¤Î½ªßá¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¡Ö±§Ãè¤ò¸«¤ëÌÜ¡×¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ï¥Ã¥Ö¥ë¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â´Ñ»¡¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤
¥Ï¥Ã¥Ö¥ë¤¬¤¤¤º¤ìÇ³¤¨¿Ô¤¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤¬±§Ãè¤ò¸«¤¿¤¤¤È´ê¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¿Ô¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢±§Ãè´ÑÂ¬¤Ï¡¢¹ñ²È¼çÆ³¤«¤éÌ±´Ö¼çÆ³¤Ø¤È°Ü¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë¤Ï¡Ö½ª¤ï¤ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡¤Î»þÂå¤Ø¤Î¶¶ÅÏ¤·¤È¤·¤Æµ²±¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë¤¬ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë²èÁü¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ëµ®½Å¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£