¸ÄÀÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿·¤¿¤Ê»Ñ¤òÈäÏª
¡¡½÷Í¥¤Î¾®¾¾ºÚÆà¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¥¬¥é¥ê¤ÈÊ·°Ïµ¤¤Î°Û¤Ê¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖLevi's¤Î2026Ç¯½Õ²Æ¥Æ¡¼¥Þ:¥°¥é¥ó¥¸(Grunge) ¥×¥ì¥Ã¥Ô¡¼(Preppy)¥Ü¥Ø¥ß¥¢¥ó(Bohemian)¤Ë¥Û¥é¡¼(Horror)¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤» =¥Û¥é¥ó¥Á¥Ã¥¯(Horror-chic)¡×¤È¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¥Ç¥Ë¥à¥Ö¥é¥ó¥ÉLevi's¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¹ðÃÎ¤·¡Ö¾¯¤·ÉÔµ¤Ì£¤Ç´ñÌ¯¡£¤Ç¤â¤Ê¤¼¤À¤«¼æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ë¥à¤Ë¥ì¥¶¡¼¤Î¥°¥í¡¼¥Ö¡¢¥¸¥ì¡¢Ë¹»Ò¤Ë¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÇò¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥Ö¥ë¡¼¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥Ü¥Ö¤Ç¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤«¤é¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤Ê¥¦¥¨¥¹¥È¤ò¥Á¥é¸«¤»¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Ê·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¤¿»Ñ¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤Ã¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë!¡×¡ÖËÜÅö¤Ë½Ð»º¸å⁈¡×¡Ö¾®¾¾ºÚÆà¤Î¤ªÊ¢¡¢»ä¤ÎÂÀ¤â¤â¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¾×·â¤ÎÊ¢¤ÎÇö¤µ!¡×¡Ö´ñÈ´¤Ê¥Ý¡¼¥º»÷¹ç¤¦¤è¤Ê¡ÄÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¾®¾¾¤Ï2021Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Î¿ûÅÄ¾Úö¤È·ëº§¡£24Ç¯¤ËÂè1»Ò½Ð»º¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£