¡Ö½é¤á¤É¤Ê¤¿¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×£¶£±ºÐ¡¦ÄÇÌ¾µËÊ¿¤Î·ãÊÑ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öµ®½Å¡Á¡×¤ÎÀ¼¡ª
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÄÇÌ¾µËÊ¿¡Ê£¶£±¡Ë¤¬¡¢·ãÊÑ¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡£±£µÆü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¡ô¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º¡¡£³·î£¶Æü¤«¤éÍÙ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤È±Ç²è¤ÎÀëÅÁ¤ò¤·¤Æ¡¢±Ç²è¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥¢¥Õ¥í¥Ø¥¢¤Ç¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤ë»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¿·Ç¯¤«¤é¤ªÇ¯¶Ì¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¥¢¥Õ¥í¡¢µ®½Å¡Á¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤½¤ÎÈ±·¿¡×¡Ö½é¤á¤É¤Ê¤¿¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤Ã¹¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£