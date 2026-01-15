¡Ú10Ç¯¤Ë1ÅÙÄøÅÙ¤ÎÂçÀã¤ÈÄã²¹¡Û´ØÅì¹Ã¿®¡¢ÅìËÌ¡¢ËÌÎ¦¡¢Åì³¤¡¢¶áµ¦¡¢Ãæ¹ñ¡Ú10Ç¯¤Ë1ÅÙÄøÅÙ¤ÎÄã²¹¡ÛËÌ³¤Æ»¡¢»Í¹ñ¡¢¶å½£¡¢²Æì¡¡µ¤¾ÝÄ£¤¬¡ÖÁá´üÅ·¸õ¾ðÊóÈ¯É½¡×1·î21Æüº¢¤«¤éÂç´¨´¨ÇÈ¡Ú±«¡¦Àã¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó16Æü¡Ê¶â¡Ë～20Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Û
µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢¡ÖÄã²¹¤ÈÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡×¤ò´ØÅì¹Ã¿®¡¢ÅìËÌ¡¢ËÌÎ¦¡¢Åì³¤¡¢¶áµ¦¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÄã²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡×¤òËÌ³¤Æ»¡¢»Í¹ñ¡¢¶å½£ËÌÉô¡¢¶å½£ÆîÉô¡¢±âÈþ¡¢²Æì¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áá´üÅ·¸õ¾ðÊó¤Ï¡¢¾ðÊóÈ¯É½Æü¤Î£¶Æü¸å¤«¤é£±£´Æü¸å¤Þ¤Ç¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌ¤¬¡Ö¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¡×¡¢£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹¤¬¡Ö¤«¤Ê¤êÄã¤¤¡×¤È¤Ê¤ë³ÎÎ¨¤¬£³£°¡ó°Ê¾å¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢20Æü¤«¤éÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢21⽇¤´¤í¤«¤é¾å¶õ1500£í¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢⽇ËÜÉÕ¶á¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
1·î21Æü¤´¤í¤«¤é´ØÅì¹Ã¿®¡¢ÅìËÌ¡¢ËÌÎ¦¡¢Åì³¤¡¢¶áµ¦¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¹ßÀãÎÌ¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Ê¤ê¡¢µ¤²¹¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¡¢»Í¹ñ¡¢¶å½£ËÌÉô¡¢¶å½£ÆîÉô¡¢±âÈþ¡¢²ÆìÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢µ¤²¹¤¬¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
21Æü¤«¤é22Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Æî²¼¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÌÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë´¨µ¤¤ÎÎ®Æþ¤¬Ä¹°ú¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â²èÁü¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Äã²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡ÊËÌ³¤Æ»ÃÏÊý¡ËËÌ³¤Æ»ÃÏÊý £±·î£²£±Æüº¢¤«¤é ¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹ －£²¡¥£¶¡î°Ê²¼
ËÌ³¤Æ»ÃÏÊý¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦£µÆü´ÖÄøÅÙ¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ÎÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÄã¤¯¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍý¤ä¿åÆ»´É¤ÎÅà·ëÅù¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Îµ¤¾Ý¾ðÊóÅù¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Äã²¹¤ÈÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡ÊÅìËÌÃÏÊý¡ËÅìËÌÃÏÊý £±·î£²£±Æüº¢¤«¤é ¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹ －£²¡¥£°¡î°Ê²¼ÅìËÌÆüËÜ³¤Â¦ £±·î£²£±Æüº¢¤«¤é ÂçÀã ÂçÀã¤Î´ð½à¡§£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌÊ¿Ç¯Èæ £±£µ£·¡ó°Ê¾å
ÅìËÌÃÏÊý¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦£µÆü´ÖÄøÅÙ¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤áÊ¿Ç¯ÊÂ¤«¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÄã¤¯¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤ÏÅìËÌÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë¹ßÀãÎÌ¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍý¤ä¿åÆ»´É¤ÎÅà·ëÅù¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½üÀã¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Îµ¤¾Ý¾ðÊóÅù¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Äã²¹¤ÈÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡Ê´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¡Ë´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý £±·î£²£±Æüº¢¤«¤é ¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹ －£±¡¥£¹¡î°Ê²¼Ä¹Ìî¸©ËÌÉô¡¦·²ÇÏ¸©ËÌÉô £±·î£²£±Æüº¢¤«¤é ÂçÀã ÂçÀã¤Î´ð½à¡§£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌÊ¿Ç¯Èæ £±£·£³¡ó°Ê¾å
´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢£±·î£²£°Æüº¢¤Þ¤Ç´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¹â¤¯¡¢¤«¤Ê¤ê¹â¤¤Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÄã¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤²¹¤ÎÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¹Ìî¸©ËÌÉô¡¦·²ÇÏ¸©ËÌÉô¤òÃæ¿´¤Ë¹ßÀãÎÌ¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸òÄÌ¾ã³²¤ä½üÀã¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ËÎ±°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍý¤ä¿åÆ»´É¤ÎÅà·ëÅù¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Îµ¤¾Ý¾ðÊóÅù¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Äã²¹¤ÈÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡ÊËÌÎ¦ÃÏÊý¡ËËÌÎ¦ÃÏÊý £±·î£²£±Æüº¢¤«¤é ¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹ －£²¡¥£°¡î°Ê²¼ËÌÎ¦ÃÏÊý £±·î£²£±Æüº¢¤«¤é ÂçÀã ÂçÀã¤Î´ð½à¡§£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌÊ¿Ç¯Èæ £²£±£²¡ó°Ê¾å
ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦£µÆü´ÖÄøÅÙ¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤áÊ¿Ç¯ÊÂ¤«¹â¤¯¡¢¤«¤Ê¤ê¹â¤¤Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÄã¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤ÎÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï¹ßÀãÎÌ¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍý¤ä¿åÆ»´É¤ÎÅà·ëÅù¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½üÀã¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Îµ¤¾Ý¾ðÊóÅù¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Äã²¹¤ÈÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡ÊÅì³¤ÃÏÊý¡ËÅì³¤ÃÏÊý £±·î£²£±Æüº¢¤«¤é ¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹ －£±¡¥£¸¡î°Ê²¼´ôÉì¸©»³´ÖÉô £±·î£²£±Æüº¢¤«¤é ÂçÀã ÂçÀã¤Î´ð½à¡§£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌÊ¿Ç¯Èæ £±£¹£³¡ó°Ê¾å
Åì³¤ÃÏÊý¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦£µÆü´ÖÄøÅÙ¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¹â¤¯¡¢£±£·Æüº¢¤Þ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÄã¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤ÎÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï´ôÉì¸©»³´ÖÉô¤òÃæ¿´¤Ë¹ßÀãÎÌ¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍý¤ä¿åÆ»´É¤ÎÅà·ëÅù¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½üÀã¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Îµ¤¾Ý¾ðÊóÅù¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ Äã²¹¤ÈÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡Ê¶áµ¦ÃÏÊý¡Ë¶áµ¦ÃÏÊý £±·î£²£±Æüº¢¤«¤é ¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹ －£±¡¥£¹¡î°Ê²¼
¶áµ¦ÆüËÜ³¤Â¦ £±·î£²£±Æüº¢¤«¤é ÂçÀã
ÂçÀã¤Î´ð½à¡§£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌÊ¿Ç¯Èæ £²£µ£´¡ó°Ê¾å
¶áµ¦ÃÏÊý¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦£µÆü´ÖÄøÅÙ¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢£±£·Æüº¢¤Þ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÄã¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤ÎÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï¶áµ¦ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¹ßÀãÎÌ¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍý¤ä¿åÆ»´É¤ÎÅà·ëÅù¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½üÀã¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Îµ¤¾Ý¾ðÊóÅù¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Äã²¹¤ÈÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡ÊÃæ¹ñÃÏÊý¡ËÃæ¹ñÃÏÊý £±·î£²£±Æüº¢¤«¤é ¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹ －£²¡¥£±¡î°Ê²¼
»³±¢ £±·î£²£±Æüº¢¤«¤é ÂçÀã
ÂçÀã¤Î´ð½à¡§£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌÊ¿Ç¯Èæ £²£µ£´¡ó°Ê¾å
Ãæ¹ñÃÏÊý¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦£µÆü´ÖÄøÅÙ¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢£±£·Æüº¢¤Þ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÄã¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤ÎÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï»³±¢¤òÃæ¿´¤Ë¹ßÀãÎÌ¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍý¤ä¿åÆ»´É¤ÎÅà·ëÅù¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½üÀã¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Îµ¤¾Ý¾ðÊóÅù¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Äã²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡Ê»Í¹ñÃÏÊý¡Ë»Í¹ñÃÏÊý £±·î£²£±Æüº¢¤«¤é ¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹ －£²¡¥£²¡î°Ê²¼
»Í¹ñÃÏÊý¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦£µÆü´ÖÄøÅÙ¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¤«¤Ê¤ê¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÄã¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤ÎÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍý¤ä¿åÆ»´É¤ÎÅà·ëÅù¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Îµ¤¾Ý¾ðÊóÅù¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ Äã²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡Ê¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¡Ê»³¸ý¸©¤ò´Þ¤à¡Ë¡Ë¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¡Ê»³¸ý¸©¤ò´Þ¤à¡Ë £±·î£²£±Æüº¢¤«¤é ¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹ －£²¡¥£¶¡î°Ê²¼
¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¡Ê»³¸ý¸©¤ò´Þ¤à¡Ë¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦£´Æü´ÖÄøÅÙ¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¤«¤Ê¤ê¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤áÄã¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤ÎÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍý¤ä¿åÆ»´É¤ÎÅà·ëÅù¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Îµ¤¾Ý¾ðÊóÅù¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ Äã²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡Ê¶å½£ÆîÉô¡¦±âÈþÃÏÊý¡Ë¶å½£ÆîÉô¡¦±âÈþÃÏÊý £±·î£²£±Æüº¢¤«¤é ¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹ －£²¡¥£µ¡î°Ê²¼
¶å½£ÆîÉô¡¦±âÈþÃÏÊý¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦£µÆü´ÖÄøÅÙ¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¹â¤¯¡¢¤«¤Ê¤ê¹â¤¤Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤áÄã¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤ÎÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍý¤ä¿åÆ»´É¤ÎÅà·ëÅù¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Îµ¤¾Ý¾ðÊóÅù¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ Äã²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡Ê²ÆìÃÏÊý¡Ë²ÆìÃÏÊý £±·î£²£±Æüº¢¤«¤é ¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹ －£²¡¥£²¡î°Ê²¼
²ÆìÃÏÊý¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦£µÆü´ÖÄøÅÙ¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÄã¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢21Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍýÅù¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Îµ¤¾Ý¾ðÊóÅù¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤ò²èÁü¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÀã¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï²èÁü¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦