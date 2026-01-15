ËÜÆü¤Î£Î£Ù¥ª¥×¥·¥ç¥ó´ü¸Â¡¦¼çÍ×¹Ô»È²Á³Ê¤Èµ¬ÌÏ¡¡¡¡
ËÜÆü¤Î£Î£Ù¥ª¥×¥·¥ç¥ó´ü¸Â¡¦¼çÍ×¹Ô»È²Á³Ê¤Èµ¬ÌÏ¡¡¡¡
1/15
EUR/USD
1.1580¡Ê5.60²¯¥æー¥í¡Ë
1.1700¡Ê6.94²¯¥æー¥í¡Ë¡¡
1.1800¡Ê8.69²¯¥æー¥í¡Ë
1.1850¡Ê34.0²¯¥æー¥í¡Ë
USD/JPY
159.00¡Ê9.50²¯¥É¥ë¡Ë
GBP/USD
1.3450¡Ê12.0²¯¥Ý¥ó¥É¡Ë
¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1580¤È1.1700¤ËÃæµ¬ÌÏ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥É¥ë±ß¤Ï159.00¤ËÌó10²¯µ¬ÌÏ¤ÎÀßÄê¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.3450¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤¢¤ê
