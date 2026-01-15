¼ã¤À±¡¹¤¬½¸¤¦À±·ÁÀ®ÎÎ°è¡¡¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿¡È¥Ú¥ë¥»¥¦¥¹ºÂ¡É¤Î¡ÖNGC 1333¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊHST¡Ë¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿À±·ÁÀ®ÎÎ°è¡ÖNGC 1333¡×¡£
¥Ú¥ë¥»¥¦¥¹ºÂ¤ÎÊý¸þ¡¢Ìó950¸÷Ç¯Àè¤Ë¤¢¤ëNGC 1333¤Ï¡¢¡Ö¥Ú¥ë¥»¥¦¥¹ºÂÊ¬»Ò±À¡ÊPerseus molecular cloud¡Ë¡×¤Î°ìÉô¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À±·ÁÀ®ÎÎ°è¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥¬¥¹¤ä¿Ð¡Ê¥À¥¹¥È¡Ë¤òºàÎÁ¤Ë¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÀ±¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÎ°è¤Î¤³¤È¡£¥¬¥¹¤ä¿Ð¤¬¹âÌ©ÅÙ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Ê¬»Ò±À¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤ËÌ©ÅÙ¤Î¹â¤¤ÉôÊ¬¤¬½ÅÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊø²õ¤¹¤ë¡ÊÄÙ¤ì¤ë¡Ë¤³¤È¤Ç¡¢À±¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²èÁü¤Îº¸Â¦¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢Íã¤ò¹¤²¤¿Ä»¤ä¥³¥¦¥â¥ê¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢°ìÂÐ¤Î°Å¤¤ÌÏÍÍ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¸¶»ÏÀ±¤Î¶á¤¯¤ò¼è¤ê°Ï¤à¸¶»ÏÏÇÀ±·Ï±ßÈ×¤Î±Æ¤¬¡¢¼þ°Ï¤ÎÊª¼Á¤ËÅê±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¸¶»ÏÀ±¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢Íã¤Ë»÷¤¿2¤Ä¤Î±Æ¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿Ãæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤«¤é»ëÀþ¤ò±¦¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢±À¤ÎÃæ¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¶õÆ¶¤òÀ±¤¬¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÊÌ¤ÎÈ¿¼ÍÀ±±À¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀ±±À¤Ï¡¢»þ´Ö¤È¤È¤â¤ËÌÀ¤ë¤µ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¶õÆ¶¤Î²¼¶ù¤Ç¸÷¤òÊü¤Ä¥ª¥ê¥ª¥óÊÑ¸÷À±¡ÖHBC 340¡×¤È¡ÖHBC 341¡×¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥ª¥óÊÑ¸÷À±¤Ï¡¢ÉÔµ¬Â§¤«¤ÄµÞ·ã¤ËÌÀ¤ë¤µ¤òÊÑ¤¨¤ëÊÑ¸÷À±¤Ç¡¢»¶¸÷À±±À¡ÊÈ¿¼ÍÀ±±À¤Èµ±ÀþÀ±±À¡Ë¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÀ±¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢²¼Â¦¤ÎHBC 340¤Î¤Û¤¦¤¬ÌÀ¤ë¤¯¡¢ÊÑ²½¤âÂç¤¤¤¤¿¤á¡¢À±±À¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²èÁü¤Îº¸¾å¤Ë¤¢¤ëÌÀ¤ë¤¤À±¤ä¡¢º¸²¼¤Çµ±¤¯4¤Ä¤ÎÌÀ¤ë¤¤À±¡¹¤â¡¢¥ª¥ê¥ª¥óÊÑ¸÷À±¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²èÁüÁ´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢¼ç·ÏÎóÀ±¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¼ã¤¤À±¤¬¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ë»¶ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÁÆ¬¤Î²èÁü¤ÏNASA¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡Ë¤«¤é2026Ç¯1·î13ÆüÉÕ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡¿¥½¥é¥Î¥µ¥¡¡ÊÔ½¸¡¿soraeÊÔ½¸Éô
