´Ú¹ñÇÐÍ¥¤Î¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØPROJECT Y¡Ù¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÉ×ÉØ¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤Ç°ìÌöÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¼ç±é¥É¥é¥Þ¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥Ò¥Ã¥È¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï1700Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥ã¡¼¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¿À¼¤¬¡£±Ç²èÀëÅÁ¤Ç¤ÎÍèÆü¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿´¶¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö±Ç²è¤òÄÌ¤·¤ÆÆüËÜ¤Î´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡£¤¢¤Þ¤ê´·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë´¿´î¡¡ÎÞ¤ò¸«¤»¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎÍèÆü¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö¼Â¤Ï»ä¤ÏÆüËÜ¤ËÎ¹¹Ô¤ÇÍè¤¿¤³¤È¤¬¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¯¡£º£²ó¤âÈó¾ï¤ËÃ»¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ç»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡²ó¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢É¬¤º¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤½¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤¬¤â¤¦°ìÅÙ¤°¤é¤¤¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉŽ¥Ž¥Ž¥¡×¤ÈÇº¤ó¤À¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ö°ì¤Ä¤À¤±Áª¤Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÈ¯¸À¤Ë¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï²ñ¾ìÆâ¤òÊâ¤¡¢¥Õ¥¡¥ó°ì¿Í°ì¿Í¤Ë°®¼ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÄ¾ÀÜ¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º´ë²è¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÎÃêÁª¤Ç¤Ï¡¢ÅöÁª¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬ÎÞ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡Öµã¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¸ì¤ê¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØPROJECT Y¡Ù¤Ï¡¢º¾µ½¤Ë¤¢¤Ã¤¿2¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢±£¤µ¤ì¤¿¶â²ô¤òÅð¤ß½Ð¤¹Âç¾¡Éé¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹Êª¸ì¡£¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤µ¤ó¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î°ì¿Í¡¦¥ß¥½¥ó¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£±Ç²è¡ØPROJECT Y¡Ù¡Ê1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êTOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÆüÈæÃ«¤Û¤«Á´¹ñ¸ø³«¡Ë¡¡Äó¶¡¡§KDDI¡¡ÇÛµë¡§Æü³è/KDDI¡¡(C) 2026 PLUS M ENTERTAINMENT, CLIMAX STUDIO AND WOWPOINT ALL RIGHTS RESERVED.