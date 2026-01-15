É×¤ÎÊÌµïÀè¤òÆÍ¤­»ß¤á¤¿¤¤¡£ÌÌ²ñ¤Ë¹Ô¤¯»Ò¤É¤â¤Î¥«¥Ð¥ó¤ËGPS¤òÇ¦¤Ð¤»¤Æ¡Ä


▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à

¤Þ¤µ¤«É×¤ËÉâµ¤¤µ¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡½¡½¡£½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ëÊÔ½¸¼Ô¡¦ºäËÜ¥¢¥ä¥«¤Ï¡¢¼ê³Ý¤±¤¿Éâµ¤Ì¡²è¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ÆÀä¹¥Ä´¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¼òÊÊ¤¬°­¤¤¾å¤Ë²È»ö°é»ù¤òÁ´¤¯¤·¤Ê¤¤É×¡¦¥·¥ç¥¦¥´¤ÈÊÌµïÀ¸³è¤Ë¡£²Ä°¦¤¤À¹¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë²á¤´¤¹¼ä¤·¤µ¤«¤é¡¢¥¢¥ä¥«¤ÏÉ×¤¬È¿¾Ê¤¹¤ë¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÊÌµï¤·¤Æ¤ß¤¿¤é²÷Å¬¡×¤ÈÏÃ¤¹¥·¥ç¥¦¥´¤ËØ³Á³¡£°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¥¢¥ä¥«¤¬¡ÖÈà½÷¤Ç¤â¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¥«¥Þ¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä!?

Éâµ¤Ì¡²è¤ÎÃ´ÅöÊÔ½¸¤¬¼«¤éÉ×¤ÎÉÔÎÑ¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¼ÂÏ¿¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØÃµÄå¤ò¤Ä¤±¤ÆÉâµ¤¤Ë´°Á´¾¡Íø¤¹¤ë¡Ù¤ò13²óÏ¢ºÜ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÂè9²ó¤Ç¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤ÏÌ¡²è¡¿¤æ¤à¤¤¡¢¸¶°Æ¡¿SOMAN¤Î½ñÀÒ¡ØÃµÄå¤ò¤Ä¤±¤ÆÉâµ¤¤Ë´°Á´¾¡Íø¤¹¤ë¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÅÐ¾ì¿ÍÊª¾Ò²ð


°ìÈ¯¤Ç»ÅÎ±¤á¤Ê¤¤¤È¡ª


ÊÌµï¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÎÃµ¤ê¤ÏÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤


¥¯¥ì¥«¤ÎÌÀºÙ½ñ¤«¤é¹ÔÆ°¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡ª


¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï2²ó¡ª


¤³¤Î¶â³Û¤Ï¤­¤Ã¤ÈÆó¿ÍÊ¬¤Î¿©»öÎÌ¤À


»Ò¤É¤â¤Î¥«¥Ð¥ó¤ËGPS¤òÇ¦¤Ð¤»¤¿


Éô²°¿ô¤Ï130¼¼...¤³¤ÎÃæ¤Î¤É¤³¤À¡ª¡©


¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÊ¹¤¯¤Î¡©


Çñ¤Þ¤ê¤¬¤±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ²ó¿ô¤â¾õ¶·¾Úµò¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤À


Ãø¡áÌ¡²è¡¿¤æ¤à¤¤¡¢¸¶°Æ¡¿SOMAN¡¿¡ØÃµÄå¤ò¤Ä¤±¤ÆÉâµ¤¤Ë´°Á´¾¡Íø¤¹¤ë¡Ù