milet¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡ÙED¥Æー¥Þ¡ÖThe Story of Us¡×MV¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡ªÁ´ÊÔ¥Á¥§¥³¤Ç»£±Æ
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
milet¤¬¡¢1·î16Æü0»þ¤ËTV¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡ÙÂè2´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖThe Story of Us¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£
Æ±Æü20»þ¤è¤ê¡ÖThe Story of Us¡×MV¤¬milet¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¡¢22»þ¤«¤é¤ÏÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤¿Stationhead¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡ÈËâË¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¡É¤Ø¤È´Ñ¤ë¿Í¤òÍ¶¤¦
ËÜ³Ú¶Ê¤ÎÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤êmilet¤Ï¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¤ËÃÎ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë ¤¢¤Ê¤¿¤ò¼é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡É¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¯¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡ØThe Story of Us¡Ù¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò±ÇÁü¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤¿MV¤Ï¡Ö¾¯¤·ÀÚ¤Ê¤¯¤Æ²û¤«¤·¤¯¡¢¤±¤ì¤É¤É¤³¤«¿´¤¬²¹¤Þ¤ê¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿¡¢¡ÈËâË¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¡É¤Ø¤È¡¢´Ñ¤ë¿Í¤òÍ¶¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¡£
»£±Æ¤ÎÉñÂæ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖËâË¡¤ÎÅÔ»Ô¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥×¥é¥Ï¤òÍÊ¤·¡¢¹ñÁ´ÂÎ¤Ë¤É¤³¤«ËâË¡Åª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¥Á¥§¥³¡£¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Ç¡¢10¥·ー¥ó°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò´Ý3Æü´Ö¤«¤±¤Æ»£±Æ¤·¤¿¡£
Êª¸ì¤Ï¡¢¿Í·Á·à¤ÎÉñÂæ¤ò»×¤ï¤»¤ë°ì¼¼¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤Þ¤ë¤ÇËâË¡¤ÎÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¸½¼Â¤È¸¸ÁÛ¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦À¤³¦¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢milet¤Ï³¹¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢¿Í¡¹¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¾Ð´é¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¤½¤·¤ÆÂç¹¥¤¤ÊËÜ¤ÎÀ¤³¦¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¡£
½ªÈ×¡¢ÇÑÔÒ¤Ë¤Ò¤È¤êÐÊ¤àÈà½÷¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡¢¸ÉÆÈ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤âÀÅ¤«¤ÊÈþ¤·¤µ¤¬½É¤ê¡¢¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¤ËÃÎ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë ¤¢¤Ê¤¿¤ò¼é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡É¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¤ËâË¡¤ò¤«¤±¡¢ºé¤¸Ø¤ë²Ö¤ò°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿´¤ËÆÏ¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÈù¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖThe Story of Us¡×¤Ï3·î4Æü¤ËCD¥ê¥êー¥¹¤â¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.16 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖThe Story of Us¡×
2026.03.04 ON SALE
SINGLE¡ÖThe Story of Us¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡ÙºîÉÊ¥µ¥¤¥È
https://frieren-anime.jp/
milet OFFICIAL SITE
https://www.milet.jp/
¢£¡Ú²èÁü¡ÛMV¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿